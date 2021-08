English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 5 augustus 2021

Fagron boekt omzet van € 276,6 miljoen

Groeiversnelling Fagron Sterile Services in Wichita – omzetdoelstelling verhoogd na overname activiteiten US Compounding

Hoofdpunten H1-2021 – Financieel

Omzet daalde 0,8% naar € 276,6 miljoen (+5,9% tegen constante wisselkoersen)

Brutomarge daalde met 140bps naar 58,4% door tijdelijke COVID-19 gerelateerde impact

REBITDA 1 daalde 11,0% naar € 56,0 miljoen

REBITDA marge daalde naar 20,2% (H1-2020: 22,6%)

EBIT daalde 11,9% naar € 40,7 miljoen

Operationele kasstroom steeg 15,1% naar € 31,3 miljoen

Netto financiële schuld/REBITDA-ratio van 2,18 per 30 juni 2021

Outlook 2021: Verdere omzetgroei met een REBITDA tussen € 118 en € 124 miljoen

Strategisch – Operationeel

Bereidingsfaciliteit Wichita op koers, mede dankzij productintroducties en nieuwe contracten Opschaling naar 2 shifts in anticipatie op groeiversnelling Overname activiteiten van US Compounding (omzet circa US$ 6,5 miljoen); om zetdoelstelling verhoogd naar US$ 125 miljoen (run rate) in 2022

Transitie naar nieuwe herverpakkingsfaciliteit in Polen in april 2021 van start gegaan, naar verwachting eind 2021 afgerond

Nieuwe GMP steriele bereidingsfaciliteit (Compounding Services) in Tel-Aviv in productie genomen in juni 2021

Hogere strategische voorraden met het oog op productbeschikbaarheid

Organisatie – Management

Compacter Executive Leadership team om slagvaardigheid te vergroten

Constantijn van Rietschoten benoemd tot Area Leader EMEA

Johan Verlinden benoemd tot Head of Legal & M&A

Rafael Padilla, CEO van Fagron: “Zoals verwacht werden onze markten in het eerste halfjaar van 2021 nog sterk geregeerd door de ontwikkelingen rondom COVID-19, maar zagen we in alle regio’s in het tweede kwartaal een herstel optreden. Dit resulteerde in een organische omzetgroei tegen constante wisselkoersen van 4,9% in het tweede kwartaal van 2021. In vrijwel alle regio’s werden maatregelen in het tweede kwartaal versoepeld en kwam de planbare zorg weer op gang, al was dit nog niet op het niveau van vóór COVID-19. Ondanks dat richting het kwartaaleinde in veel markten weer nieuwe maatregelen volgden als gevolg van de opkomst van de deltavariant, geeft de toenemende vaccinatiegraad houvast voor de toekomst. De druk om de planbare zorg weer op te schalen is groot, en wij staan als Fagron klaar om onze klanten daarin te faciliteren.

Een ander effect dat we hebben zien optreden, is dat de prijzen van bepaalde grondstoffen en verpakkingsmaterialen hard zijn gestegen, onder meer als gevolg van COVID-19 en de wereldwijde vaccinatieprogramma’s. Daarnaast zijn de kosten voor transport substantieel toegenomen. Deze kostenstijgingen kunnen onder de lopende contracten niet altijd volledig of pas met vertraging worden doorbelast, met een tijdelijke negatieve impact op onze brutomarge, en dus ook de REBITDA, tot gevolg.

De resultaten van EMEA lieten tegen het einde van het tweede kwartaal duidelijk het effect zien van het herstel in de planbare zorg. Het aantal voorschriften (eerste uitgiftes) in Nederland lieten in het tweede kwartaal duidelijk herstel zien. Daarentegen profiteerden Brands en Essentials vorig jaar nog van de toegenomen vraag naar COVID-19-gerelateerde producten, waar nu geen sprake meer van was. Deze ontwikkelingen resulteerden in een omzetdaling in de regio EMEA in het eerste halfjaar van 6,3%. Verder zijn we in april 2021 gestart met de transitie naar de nieuwe herverpakkingsfaciliteit voor grondstoffen in Polen, waarmee een jaarlijkse margeverbetering van € 2 miljoen gerealiseerd zal worden. Gedurende de transitie is er echter tijdelijk sprake van hogere kosten omdat zowel de Nederlandse als de Poolse faciliteit volledig in operatie zijn totdat de transitie is afgerond.

In Latijns-Amerika zagen we eveneens dat de versoepelingen van COVID-19 maatregelen zich vertaalden in een toename van het aantal doktersbezoeken. De activiteiten in Latijns-Amerika lieten een sterke omzetgroei zien van 25,2% tegen constante wisselkoersen.

Ook in Noord-Amerika laat het tweede kwartaal een versnelling van het herstel zien ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021, alhoewel het beeld per staat sterk verschilt, mede als gevolg van een verschil in vaccinatiegraad. De omzet steeg in de eerste zes maanden van 2021 met 12,3% tegen constante wisselkoersen. Vooral Compounding Services in de Verenigde Staten liet onderliggend een goede performance zien. We zijn met name trots op de voortgang die we hebben geboekt bij onze steriele activiteiten in Wichita. Dankzij lanceringen van nieuwe SKU’s, nieuw afgesloten contracten en de overname van de activiteiten van US Compounding zien we een groeiversnelling en verhogen we onze omzetdoelstelling naar USD 125 miljoen (run rate in 2022). Om deze groei te faciliteren hebben we eerder dan gepland besloten over te gaan op het werken in 2 shifts, waarvoor in Wichita 60 nieuwe medewerkers zijn aangetrokken.

De voortgaande wereldwijde vaccinatieprogramma’s zullen er toe leiden dat onze markten zich steeds meer gaan normaliseren. De snelheid waarmee dat gebeurt verschilt sterk per regio en is mede afhankelijk van mogelijke nieuwe uitbraken. Dat betekent dat de zichtbaarheid nog steeds beperkt wordt door COVID-19. De focusgebieden van Fagron zijn door de pandemie nog relevanter geworden. Wij zijn dan ook uitstekend gepositioneerd om te profiteren zodra de gezondheidszorg weer terugkeert naar het reguliere niveau. Daarbij kijken wij ook actief naar acquisitiemogelijkheden, met name in EMEA en Noord-Amerika.

Op basis van deze ontwikkelingen verwachten we voor geheel 2021 een verdere groei van de omzet met een REBITDA tussen € 118 en € 124 miljoen.”

1 EBITDA voor niet-recurrent resultaat



Open onderstaande link voor het volledige persbericht:

Fagron boekt omzet van € 276,6 miljoen

Open onderstaande link voor de tussentijdse financiële informatie:

Tussentijdse Financiële Informatie H1 2021