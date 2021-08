English Finnish

Mika Vehviläinen valittu tulevan yhtiön toimitusjohtajaksi Cargotecin ja Konecranesin sulautumisen voimaantulosta lukien

Cargotec Oyj (”Cargotec”) ja Konecranes Oyj (”Konecranes”) ilmoittivat 1. lokakuuta 2020 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen ja suunnitelman, joiden mukaan yhtiöt yhdistyvät sulautumalla (”Tuleva Yhtiö”) edellyttäen, että sulautumiselle saadaan lakisääteiset ja muut hyväksynnät (”Järjestely”).

Cargotecin ja Konecranesin hallitukset ovat sopineet valitsevansa Mika Vehviläisen Tulevan Yhtiön toimitusjohtajaksi, ja Cargotecin hallitus on tehnyt nimityksen sopimuksen mukaisesti. Mika Vehviläisen nimitys tulee voimaan Järjestelyn toteutumisen yhteydessä, jonka odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Siihen saakka Cargotec ja Konecranes toimivat täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä.

Mika Vehviläinen on toiminut Cargotecin toimitusjohtajana vuodesta 2013. Vehviläinen toimii myös Danfoss A/S:n hallituksen jäsenenä. Ennen siirtymistään Cargotecille Vehviläinen toimi Finnair Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2010–2013, Nokia Siemens Networksin operatiivisena johtajana vuosina 2007–2009 ja useissa eri tehtävissä Nokiassa vuosina 1991–2007. Lisäksi Vehviläinen on ollut hallituksen varapuheenjohtaja Elisa Oyj:ssä vuosina 2014–2018 (hallituksen jäsen vuosina 2012–2014) ja Vacon Oyj:ssä vuosina 2010–2014 (hallituksen jäsen vuonna 2009). Vehviläinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Tulevan Yhtiön ja Konecranesin hallitusten puheenjohtaja Christoph Vitzthum: ”Tämänpäiväinen nimitysuutinen on käänteentekevä hetki Tulevalle Yhtiölle ja koko toimialalle. Se on myös kulminaatiopiste huolelliselle valintaprosessille, johon sekä Cargotecin että Konecranesin hallitukset osallistuivat. Tulevan Yhtiön tavoitteena on tulla kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuiseksi johtajaksi. Mika Vehviläisen vankka johtajuuskokemus, toimialatuntemus ja vahvat näytöt arvonluomisesta ovat vakuuttaneet molempien yhtiöiden hallitukset, että hän on oikea valinta johtamaan Tulevaa Yhtiötä.”

Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin: ”Voin todeta koko Cargotecin hallituksen puolesta, että olemme iloisia päästessämme jatkossakin hyötymään Mika Vehviläisen vahvasta johtajuudesta ja kokemuksesta. Asiakkaamme tarvitsevat yhä enemmän ympäristöystävällisiä ratkaisuja, mikä on tärkeä liiketoiminta-ajuri ja arvonluontimahdollisuus Tulevalle Yhtiölle. Mika Vehviläinen on tehnyt erinomaista työtä Cargotecin toimitusjohtajana ja ollut keskeisessä asemassa muovaamassa yhtiötä ja koko toimialaa vastuullisemmaksi. Olen tyytyväinen, että Mika Vehviläinen tulee johtamaan Tulevaa Yhtiötä ja varmistamaan yhtiömme saumattoman siirtymisen seuraavaan kestävän kasvun vaiheeseen yhdessä Konecranesin kanssa.”

Tulevan Yhtiön toimitusjohtaja Mika Vehviläinen:”Olen innoissani Tulevan Yhtiön potentiaalista ja mahdollisuudesta työskennellä yhdessä molempien yhtiöiden huippuosaajien kanssa tarjotaksemme parastamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kestävällä tavalla. On kunnia ja inspiroiva mahdollisuus johtaa Tulevaa Yhtiötä sen ensimmäisestä toimintapäivästä alkaen. Olen kiitollinen molempien yhtiöiden hallituksille heidän minua kohtaan osoittamastaan luottamuksesta tällä historiallisella hetkellä.”

Haastattelupyynnöt:

Carina Geber-Teir, Viestintäjohtaja, carina.geber-teir(a)cargotec.com, puh. 040 5024 697

Analyytikko- ja sijoittajawebcast ja lehdistötilaisuus

Cargotec ja Konecranes järjestävät yhdessä yhdistetyn analyytikko- ja sijoittajawebcastin ja lehdistötilaisuuden päivän julkistukseen liittyen. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja se järjestetään tänään 6. elokuuta kello 11 Flik Helsingin Studio Elielissä, Sanomatalossa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuudessa ovat läsnä Tulevan Yhtiön ja Konecranesin hallitusten puheenjohtaja Christoph Vitzthum, Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin ja Tulevan Yhtiön toimitusjohtaja Mika Vehviläinen.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, ja vallitsevien viranomaissuositusten takia, suosittelemme osallistumaan tilaisuuteen webcastin tai puhelimen välityksellä.

Webcastiin osallistuminen

Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://sustainanablematerialflow.videosync.fi/2021-08-06 . Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla myöhemmin samana päivänä.

Osallistuminen puhelimella

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 7479 0360 ja esittämällä tunnuksen 396098.

Puhelinkonferenssiin voi myös ennakkorekisteröityä tässä osoitteessa . Rekisteröityminen avautuu 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinkonferenssijärjestelmä soittaa tietonsa rekisteröineelle osallistujalle annettuun puhelinnumeroon ja lisää osallistujan tilaisuuteen.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Sulautumisvastikeosakkeita tai Järjestelyä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tässä tiedotteessa mainittuja suunnitellussa Sulautumisessa annettavia Sulautumisvastikeosakkeita tai muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän tiedotteen levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät Tulevan Yhtiön tämänhetkisiä odotuksia ja ennusteita sen taloudellisesta asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, päämääristä, tulevasta suoriutumisesta, Sulautumisen eduista ja liiketoiminnasta. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joiden edellä tai jäljessä on tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”odottaa”, ”tavoitella”, “aikoa”, “saattaa”, “suunnitella”, ”olisi” ja “voisi” ja muita samaa tarkoittavia sanoja tai niiden kielteisiä vastineita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Cargotecin vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden johdosta Cargotecin todellinen tulos, suoriutuminen tai saavutukset voivat erota olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta tuloksesta, suoriutumisesta tai saavutuksista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin, jotka liittyvät Cargotecin tämänhetkisiin ja tuleviin liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaan liiketoimintaympäristöön.

