LHV Groupi tulemused juulis 2021

LHV Group teenis juulis 5,8 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. LHV pank teenis puhaskasumit 5,2 miljonit eurot, sealhulgas 1,1 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest, ja LHV Varahaldus 0,3 miljonit eurot. LHV Kindlustuse puhaskahjum oli juulis 62 tuhat eurot. Käesoleva aasta uuendatud finantsplaani avalikustab LHV Group 17. augustil.

Grupi konsolideeritud hoiuste maht kasvas juulis 17 miljoni euro võrra, laenuportfell kasvas 47 miljoni euro võrra ning fondide maht 23 miljoni euro võrra. Juulis tegid panga finantsvahendajatest kliendid kokku 1,8 miljonit makset.

Panga klientide aktiivsus oli juulis endiselt kõrge. Pangaklientide arv kasvas 4000 võrra, sealjuures arveldavate klientide arv 1800 võrra. LHV Noortepanga klientide arv ületas juulis 50 000 piiri ja ettevõtluskonto klientide arv 5000 piiri.

Laenuportfelli kasvust 27 miljonit eurot tulenes ettevõtetele antud laenudest ja 20 miljonit eurot eralaenudest. Krediidikvaliteet püsib hea. Finantsvahendajate hoiused vähenesid kuuga 102 miljoni euro võrra ning hoiuseplatvormide hoiused 8 miljoni euro võrra, samas kui tavaklientide hoiused kasvasid 127 miljoni euro võrra.

Olulisematest juulikuu sündmustest kuulutas Euromoney LHV Panga taas Eesti parimaks pangaks, investeerimisteenuste pakkumisel läks pank üle uuele välismaaklerile Citigroup Global Markets Europe AG ja langetati pangakaartide vanusepiiri seitsmelt aastalt kuuele.

Varahalduse juhitavate fondide maht juulis tingituna peamiselt tootlusest kasvas. Suurimad fondid L ja XL olid juulis vastavalt 1,4% ja 1,2% tootlusega. Septembris on pensionifondide maht sambast väljumiste tõttu vähenemas veidi vähem kui viiendiku võrra.

Seoses eesmärgiga tugevdada grupi kapitalistruktuuri ja tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile, et toetada ettevõtte edasist kasvu rahvusvaheliselt ja Eestis ning tagada Grupi ettevõtetele konservatiivne kapitalipuhver, on LHV kavandamas uut avalikku aktsiaemissiooni. Plaanis on septembris emiteerida 905 tuhat uut aktsiat ja kaasata sellega 25 miljonit eurot. Aktsiaemissiooni korraldamine on kavas otsustada aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul, mis on kutsutud kokku 23. augustiks. Lisainfo: https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 620 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 290 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 174 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 132 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 160 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

