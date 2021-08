Genetec présente la nouvelle génération de caméras RAPI SharpV

English French

MONTRÉAL, 10 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, dévoile aujourd’hui la nouvelle génération de ses caméras RAPI (reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation) AutoVuMC SharpV. Cette nouvelle version offre une solution RAPI fixe évolutive qui peut être déployée n’importe où très facilement. Elle a été conçue pour fournir une RAPI basée sur le machine learning et des analyses de véhicules en périphérie, et garantit des performances élevées dans toutes les conditions.



Prévue pour les installations RAPI fixes, la nouvelle SharpV peut être opérationnelle en quelques minutes, grâce à de multiples fonctionnalités telles que la 4G/LTE/GPS intégrée et des objectifs motorisés avec zoom et mise au point automatique. Elle convient parfaitement à tout un éventail d’applications, telles que la surveillance des entrées et des sorties, la capture de plaques d’immatriculation à grande vitesse dans les rues et sur les autoroutes, la gestion des aires de stationnement et des sites hors voirie, ainsi que la couverture des principaux points d’accès aux villes pour la recherche de véhicules.

Avec des illuminateurs intégrés, un obturateur global et des capteurs haute résolution, la SharpV fournit des captures nettes, précises et de qualité supérieure à la Full HD à tout moment, de jour comme de nuit, dans la circulation locale ou sur les autoroutes à circulation rapide, afin de garantir en continu la précision des données enregistrées. Dotée de capteurs très grand angle, cette nouvelle version de la SharpV peut capturer des plaques d’immatriculation sur deux voies de circulation sans perte de précision. Il faut donc moins d’appareils pour couvrir davantage d’emplacements, ce qui réduit le coût total de possession.

Avec AutoVu MLCMC, un puissant moteur RAPI embarqué basé sur le machine learning, la nouvelle génération de SharpV va au-delà de l’identification des plaques d’immatriculation avec une suite complète d’analyses avancées, dont la classification des véhicules, la reconnaissance des couleurs, l’estimation de la vitesse de déplacement et le suivi de la direction. Les VPU (unités de traitement de la vision) de machine learning embarqués ouvrent également la voie à de nouvelles analyses des caractéristiques et du comportement des véhicules, qui seront introduites à l’avenir.

« La RAPI est un élément essentiel de la boîte à outils de nombreuses organisations. Elle peut servir à recueillir des informations opérationnelles et des preuves pour la résolution des délits, à faire appliquer les règles de stationnement et à établir des tendances de circulation dans les environnements urbains denses », explique Stéphane Varin, chef produit, AutoVu, Genetec, Inc. « La nouvelle SharpV est plus facile à déployer, peut couvrir un champ de vision plus large et fournit davantage de données sur l’identification et le comportement des véhicules. »

La nouvelle version d’AutoVu SharpV simplifie également grandement l’installation et la maintenance. Les objectifs motorisés permettent de zoomer et de régler la mise au point à distance au moment de l’installation et lors de l’entretien courant. L’équipement réseau cellulaire intégré offre la possibilité de se connecter à l’aide de la 4G/LTE (là où elle est disponible). Pour plus d’informations sur AutoVu SharpV, rendez-vous sur : https://resources.genetec.com/en-datasheets/autovu-sharpv-datasheet.

Genetec Inc. est une société de technologie innovante, qui dispose d’une large gamme de solutions englobant la sécurité, l’intelligence et les opérations. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte, qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et l’analyse. Genetec développe également des solutions et des services dans le cloud, conçus pour améliorer la sécurité et apporter plus d’intelligence opérationnelle aux organismes gouvernementaux, aux entreprises, au transport et aux communautés dans lesquelles nous vivons. Fondée en 1997 et basée à Montréal, au Canada, Genetec commercialise ses solutions à l’international via un vaste réseau de revendeurs, d’intégrateurs, de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 80 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

