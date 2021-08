Coop Pank AS 2021. aasta juuli tulemused

English Estonian

Coop Panga 2021. aasta juuli majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas juulis 2 100 võrra ja ulatus kuu lõpuks 102 300-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 34%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas juulis 2 miljoni euro võrra ulatudes juuli lõpu seisuga 893 miljoni euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 27 miljonit ja eraklientide hoiused 3 miljonit. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste ja muu finantseeringu maht kahanes 28 miljonit eurot. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 37%.

Panga laenuportfell kasvas juulis 22 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 794 miljoni euroni. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 39%.

Võrreldes möödunud aasta esimese seitsme kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 25% ja tegevuskulud 20%.

Pank teenis juulis 1,3 miljon eurot puhaskasumit, aasta seitsme esimese kuuga on pank teeninud 105% rohkem kasumit kui samal perioodil eelmisel aastal.

Panga omakapitalitootlus oli juulis 14,9%, kulu-tulu suhe 57,3%.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Ilusatest suveilmadest ja puhkuste perioodist hoolimata, tegi Coop Panga laenuportfell juulis korraliku kasvu ja seda nii ärilaenude kui ka kodulaenude osas. See näitab, et vaatamata kestvale tervisekriisile on nii Eesti inimestel kui ka ettevõtjatel olemas kindlustunne tuleviku suhtes.

Hoiuste portfelli jätkus kodumaise raha sissevool, mis võimaldab meil tagasi maksta kallimat välismaist ressurssi.

Suurenevad ärimahud kasvatavad järjepidevalt panga tulubaasi ning teenisime juulis aegade parima kuukasumi, milleks on 1,3 miljonit eurot.“



