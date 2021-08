English Finnish

UPM-Kymmene Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 11.8.2021 klo 10.00

UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (à Porta)

UPM-Kymmene Oyj on 10.8.2021 vastaanottanut seuraavan ilmoituksen:



____________________________________________



Ilmoitusvelvollinen

Nimi: à Porta, Martin

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija: UPM-Kymmene Oyj

LEI: 213800EC6PW5VU4J9U64

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

____________________________________________



Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-10

Kauppapaikka: CEUD

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009005987

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 457 Yksikköhinta: 34,34 EUR

(2): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 34,35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(2): Volyymi: 1 696 Keskihinta: 34,34141 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-10

Kauppapaikka: CEUX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009005987

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 34,35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 15 Keskihinta: 34,35 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-10

Kauppapaikka: TRQS

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009005987

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 221 Yksikköhinta: 34,34 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1 221 Keskihinta: 34,34 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-10

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009005987

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 34,35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 68 Keskihinta: 34,35 EUR

____________________________________________



Yllä ilmoitetut hankinnat ovat yhteensä 3 000 osaketta.





UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela

Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils