Rovio Entertainment Oyj: Rovio Entertainment ostaa hyper-casual -pelistudio Ruby Gamesin

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 12.8.2021 klo 8.45

Rovio Entertainment ostaa hyper-casual -pelistudio Ruby Gamesin

Hyper-casual-markkinalle laajentuminen monipuolistaa ja kasvattaa Rovion pelaajakuntaa ja markkina-asemaa

Yritysosto tuo Roviolle uuden, kannattavan kasvukanavan

Espoo, 12.8.2021 – Angry Birds -brändin kehittäjä Rovio Entertainment Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ruby Games -peliyhtiön koko osakekannan ostamisesta. Ruby Games sijaitsee Turkin Izmirissä ja on hyper-casual -pelejä tuottava studio. Ruby Games on kehittänyt hittipelin Hunter Assassin, joka oli maailman kuudenneksi ladatuin peli vuonna 2020.

Sopimuksen mukaan Rovio ostaa Ruby Gamesin useammassa erässä. Ensimmäisessä erässä Rovio ostaa 20 prosenttia Rubyn osakkeista 10 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla käteisellä. Ensimmäisen erän kaupan toteutumisen odotetaan tapahtuvan kolmannen vuosineljänneksen lopussa tai neljännen vuosineljänneksen alussa. Lokakuussa 2022 Rovio ostaa toisessa erässä 50 prosenttia Rubyn osakkeista hinnalla, joka on sidoksissa Rubyn taloudelliseen tulokseen liikevaihdolla ja käyttökatteella mitattuna viimeisen 12 kuukauden ajalta ennen lokakuuta 2022, ylittämättä kuitenkaan 80 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Toisesta erästä 60 prosenttia maksetaan käteisellä ja 40 prosenttia Rovion osakkeilla. Jäljelle jäävät 30 prosenttia Rubyn osakkeista Rovio ostaa viidessä yhtä suuressa erässä seuraavan viiden vuoden aikana. Osakkeiden arvo määräytyy Rubyn taloudellisen tuloksen perusteella, ja jokaisen kauden käyttökatteella mitattuna, ylittämättä viiden vuoden kokonaiskäyttökatteen summaa. Erät maksetaan vähintään 50 prosenttisesti käteisellä ja loppuosa käteisellä tai osakkeilla. Osakepohjaisten maksujen osakemäärä määräytyy Rovion osakkeiden vaihdolla painotetulla keskikurssilla 20 kaupankäyntipäivää ennen jokaisen erän kaupan toteutumista. Sopimuksen mukaisesti Ruby Gamesista tulee Rovion tytäryhtiö ensimmäisen ostoerän jälkeen.

’Hyper-casual -pelistudio Ruby Gamesin oston myötä otamme tärkeän askeleen eteenpäin kasvustrategiassamme. Laajentumalla nopeasti kasvavalle hyper-casual -markkinalle monipuolistamme pelaajakuntaamme ja tarjoamme pelaajillemme monipuolisemman peliportfolion,’’ sanoo Rovion toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand. ’’Ruby Games on julkaissut onnistuneesti monia pelejä ja hittipelien osuus julkaistuista peleistä on vaikuttava. On innostavaa saada laajentaa Rovio-perhettämme Ruby Gamesin osaavilla ja ketterillä kehittäjillä! Tervetuloa parveen!”

‘’On innostavaa päästä osaksi yritystä, joka on luonut yhden maailman rakastetuimmista mobiilipelibrändeistä, Angry Birdsin, ja olemme ylpeitä että saamme liittyä Rovioon. Tämä yritysosto käynnistää meille uuden ajanjakson, ja Rovion pitkä historia ja kokemus free-to-play-pelien kehittämisestä edesauttaa myös meitä pääsemään aivan uudelle tasolle. Odotamme innolla työskentelyä Rovion muiden studioiden kanssa sekä myös oman tiedon ja kokemuksemme jakamista,’’ sanoo Ruby Gamesin toimitusjohtaja Mert Can Kurum.

Ruby Games kehittää ja julkaisee uusia hyper-casual -pelejä jatkuvasti. Studio julkaisi vuonna 2020 neljä uutta peliä ja vuoden 2021 aikana on julkaistu jo kolme uutta peliä. Viimeisin pelijulkistus, Streamer Life, oli heinäkuun 2021 lopun aikana Yhdysvaltojen eniten ladattu peli/sovellus. Ruby Games kehittää parhaillaan jatko-osaa erittäin hyvin menestyneelle Hunter Assassin -pelille. Peli julkaistaneen vuoden 2021 lopussa tai vuoden 2022 alussa. Hunter Assassin jatko-osa sisältää syvemmän metapelin sekä pelinsisäisiä ostoja, jotka rakentavat pidemmän aikavälin pelaajasitoutumista. Aikavälillä tammi-kesäkuu 2021 Ruby Gamesin liikevaihto oli 7,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, oikaistu käyttökate 3,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja oikaistu käyttökatemarginaali 45,1 prosenttia. Ruby Gamesin taseen loppusumma 30. kesäkuuta 2021 oli 4,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Yrityskaupan strategiset perusteet:

Laajentuminen nopeasti kasvavalle ja dynaamiselle hyper-casual -markkinalle luo uuden lisäsuunnan kasvulle.

Vahvaa osaamista. Ruby Games on kasvattanut osaavaa ja ketterää tiimiään jo vuosien ajan. Tiimi kukoistaa työskennellessään kunnianhimoisella ja kilpaillulla hyper-casual -markkinalla. Työntekijät ovat erittäin motivoituneita ja heillä on vuosien kokemus pelinkehittämisestä.

Pelaaja- ja peliverkoston laajentaminen. Hyper-casual -pelien lisääminen Rovion peliportfolioon sekä myös maantieteellisen ja pelaajakunnan laajentaminen luo synergioita mm. pelaajaverkoston ristiinmainonnassa.

Monipuolistaa tulonlähteitä. Vahvistaa Rovion mainosliiketoimintaa ja kasvattaa Rovion tulojen osuutta uusista IP:stä.

Taustatietoa:

Ruby Games:

Vuonna 2018 perustettu Ruby Games työllistää 34 ihmistä Izmirissä, Turkissa. Studio keskittyy kehittämään hyper-casual-pelejä, tarkoituksenaan laajentua hybrid-casual-peleihin pitkän aikavälin kasvun saavuttamiseksi. Studion parhaiten tuottava peli vuonna 2020 oli Hunter Assassin, joka oli kuudenneksi ladatuin peli vuonna 2020 kaikissa kategorioissa maailmanlaajuisesti. Seuraavaksi parhaiten tuottavat pelit vuonna 2020 olivat Doctor Care ja Riddle Master. Ruby Gamesin pelinkehitys on nopeaa ja automatisoitu markkinatestausprosessi mahdollistaa nopeaan validointiin ja toistoon. Ruby Games on julkaissut 13 peliä vuodesta 2018, joista kahdeksan on sijoittunut USA:n päivittäisten latausten listalla Top 10 joukkoon iOS:lla Pelit -kategoriassa, ja joista kolme on saavuttanut #1 sijan. Pelien yhteenlaskettu latausmäärä ylittää 600 miljoonaa.

Hyper-casual-markkina:

Markkina kasvaa erittäin nopeasti, ja niitä voi luonnehtia suurella määrällä julkaistuja pelejä sekä korkealla latausmäärillä. Markkinoilletuloaika on tärkeä elementti tällä erittäin nopeasti liikkuvalla markkinasegmentillä. Hyper-casual-pelien elinikä on tyypillisesti lyhyt, ja pelit ovat yksinkertaisia eivätkä sisällä lainkaan, jos ollenkaan live-operaatioita. Hyper-casual-pelien ansaintamalli rakentuu pelinsisäisistä mainoksista ja pelejä kehitetään hyvin monenlaiselle yleisölle.

Rovio julkaisee vuoden 2021 puolivuotiskatsauksen 12.8. klo 09.00. Puolivuotiskatsausta koskeva audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, instituutionaalisille sijoittajille ja medialle järjestetään 12.8. klo 14.00. Rovion johto on paikalla tässä puhelussa vastaamaan myös yritysostoa koskeviin kysymyksiin. Puhelun tiedot on nähtävillä: https://investors.rovio.com/fi .

Sijoittajaesitys suunnitellun yritysoston pääkohdista on nähtävillä Rovion sijoittajasivuilla: https://investors.rovio.com/fi

Lehdistömateriaalit: https://www.rovio.com/press-material/

