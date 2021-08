Tulosvaroitus: Suominen alentaa näkymiään vuodelle 2021

English Finnish

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteessaan, julkaistu 4.2.2021, Suominen arvioi, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 olisi vuoden 2020 tasolla. Suominen nyt odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020.

“Markkinoiden näkemys on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä jatkuu korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Toisen vuosineljänneksen loppua kohti kuitenkin erityisesti pohjoisamerikkalaiset asiakkaamme alkoivat kokea äkillistä kysynnän hidastumista, joka yhdistettynä poikkeukselliseen varastojen kasvattamiseen läpi koko hankintaketjun on saanut varastotasot epätasapainoon ja siten vaikuttanut myös Suomisen tilauksiin. Odotamme, että tuotteidemme kysyntä palautuu, kun tämä väliaikainen epätasapaino markkinoilla on ohi. Tämän hetken näkemyksemme on, että palautuminen alkaa vuoden viimeisellä neljänneksellä,” sanoo Petri Helsky, Suomisen toimitusjohtaja.

Uudet näkymät: Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 laskee vuodesta 2020 johtuen kuitukankaiden kysynnän hidastumisesta vuoden 2021 toisella puoliskolla sekä edelleen jossain määrin jatkuvasta volatiliteetista raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Aikaisemmat näkymät: Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta kasvava volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla lisää epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Suominen julkaisee puolivuotisraporttinsa perjantaina 13.8.2021 noin klo 9.30.

