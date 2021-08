Finnish English

Sievi Capital Oyj

Pörssitiedote 17.8.2021 klo 8.00

Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Ennätyksellinen tulos ensimmäiseltä vuosipuoliskolta, Indoor Groupin ja KH-Koneet Groupin kehitys vahvaa

Tämä on tiivistelmä vuoden 2021 tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Huhti–kesäkuu 2021

Liikevoitto oli 9,4 (2,1) milj. euroa

Tilikauden tulos oli 7,6 (1,6) milj. euroa

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,13 (0,03) euroa





Tammi–kesäkuu 2021

Liikevoitto oli 13,1 (-2,5) milj. euroa

Tilikauden tulos oli 11,0 (-2,1) milj. euroa

Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli 0,19 (-0,04) euroa

Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,48 (1,13) euroa

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 30,4 (10,9) prosenttia

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli -5,7 (-18,8) prosenttia

Logistikas ja Nordic Rescue Group sopivat yritysostoista

Sievi Capital maksoi osakkeenomistajilleen osinkoja yhteensä 0,04 euroa osakkeelta

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Puolivuosikatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu. Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Toimitusjohtaja Päivi Marttila:

”Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla nähtiin vahvaa kehitystä suurimmilta kohdeyhtiöiltämme Indoor Groupilta ja KH-Koneet Groupilta. Yhtiöt toteuttivat strategioitaan menestyksekkäästi ja kummankin yhtiön liiketoiminnan tulokset paranivat tammi-kesäkuussa huomattavasti vertailukaudesta. Viime vuonna hankittujen Logistikaksen ja Nordic Rescue Groupin talouskehitykset eivät olleet yhtä vahvoja katsauskaudella osin toimintaympäristöjen aiheuttamien haasteiden vuoksi. Myös Logistikas ja Nordic Rescue Group etenivät strategiansa toteutuksessa hyvin ja kumpikin yhtiö sopi katsauskaudella toimintansa laajentamisesta yritysostolla.

Suurimpien sijoituskohteidemme Indoor Groupin ja KH-Koneet Groupin hyvän kehityksen seurauksena sijoitustemme arvonkehitys oli erittäin positiivista. Sijoitusten arvonmuutosten ajamana Sievi Capitalin tulos tammi-kesäkuulta oli hyvin vahvalla tasolla ja oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta 30,4 %. Olen saavuttamiimme tuloksiin erittäin tyytyväinen.

Yrityskauppamarkkinoilla aktiviteetti on jatkunut vilkkaana. Uusien tarjolle tulevien kohteiden osalta nähtiin tavanomaista hiljentymistä ennen lomakautta, mutta uskomme aktiviteetin olevan hyvällä tasolla lähikuukausina. Tavoitteenamme on sijoittaa vuosittain 1–2 uuteen kohdeyhtiöön ja luotamme, että meillä on hyvät edellytykset päästä tähän tavoitteeseen kuluvanakin vuonna.”

Tulevaisuuden näkymät

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1–2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Sievi Capitalin taloudellisena tavoitteena on vähintään 13 % oman pääoman tuotto, jonka saavuttamista yhtiö pitää pitkällä aikavälillä realistisena. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevaa vaihtelua. Tämän vuoksi Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2021 tuloskehityksestä.

