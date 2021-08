DELÅRSRAPPORT 2. KVT. 2021

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE NR. 26/2021

SOLID VÆKST I FRAGTMÆNGDER

EBITDA for 2. kvartal steg 77% til DKK 897 mio.

Rutenetværk i Middelhavet fortsatte stærk fremgang

Passagervolumen stadig påvirket af rejserestriktioner

2. KVT. 2021

Fragt-EBITDA steg DKK 400 mio.

Betydelig fremgang siden nedlukningerne i 2020

EBITDA for rutenetværk i Middelhavet forbedret DKK 191 mio.

ESG-rapportering udvidet

FORVENTNING 2021, UÆNDRET

EBITDA på DKK 3,2-3,6 mia.

Omsætningsvækst på 20-25%

Ingen passagerfremgang forventet i 2021

“Vores fragtaktiviteter leverede stærke resultater i 2. kvartal, også sammenlignet med 2019. Fremgangen fortsatte ikke mindst for rutenetværket i Middelhavet. Vi ser frem til at byde passagerer velkommen tilbage, så snart rejserestriktionerne lettes og usikkerheden reduceres,” siger Torben Carlsen, CEO.

NØGLETAL

2021 2020 2020-21 2019-20 2020 DKK mio. 2.kvt. 2.kvt. Ændr.% LTM* LTM* Ændr. % Hele året Omsætning 4.213 2.798 50,6 15.340 15.092 1,6 13.971 EBITDA før særlige poster 897 507 77,0 3.263 3.083 5,8 2.732 EBIT før særlige poster 394 48 n.a. 1.349 1.156 16,7 858 Resultat før skat og særlige poster 315 -32 n.a. 1.035 893 15,8 583 Resultat før skat 328 11 n.a. 878 878 0,0 466

*Sidste tolv måneder

Omsætningen steg DKK 1,4 mia. eller 51% til DKK 4,2 mia. efter nedlukningerne i 2. kvartal 2020. Væksten blev næsten udelukkende drevet af fragtaktiviteterne, det vil sige fragtfærge og logistik, da passageraktiviteterne fortsat var negativt påvirket af stramme rejserestriktioner i kvartalet.

EBITDA for fragt før særlige poster steg DKK 400 mio. eller 71% til DKK 961 mio., hovedsageligt drevet af forretningsenhederne Mediterranean, North Sea og Channel. EBITDA for passagerer steg DKK 4 mio. til DKK -70 mio. Det samlede EBITDA steg 77% til DKK 897 mio. i forhold til 2020.

Både fragt- og passagerindtjeningen var væsentligt negativt påvirket af nedlukningerne i 2. kvartal 2020. Sammenlignet med 2. kvartal 2019, et normalt driftsår, steg EBITDA for fragt med DKK 268 mio. eller 38%, mens EBITDA for passageraktiviteterne faldt DKK 369 mio.

Forventning 2021

Forventningen til fragtaktiviteterne er fortsat positiv, mens udviklingen i passagermarkedet går langsommere end forventet. Konsolidering af indtjening fra HSF Logistics Group forventes nu i september 2021. Omsætningen forventes stadig at stige 20-25%. Intervallet for EBITDA før særlige poster er uændret DKK 3,2-3,6 mia. (2020: DKK 2,7 mia.) i forhold til opjusteringen 23. april 2021.

Forventningen er uddybet i den engelske udgave af rapporten på side 9.

Se delårsrapporten for 2. kvt. 2021 her:

https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations/q2-report-2021

17. august 2021. Telekonference i dag kl. 10.00 CET

Adgangskode: 553848736# Telefonnumre til konferencen: DK +45 35445577, US +1 631 913 1422, UK +44 333 300 0804

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications: +45 31 40 34 46

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftede filer