Celona et NTT s'associent pour fournir des solutions 5G privées aux entreprises

CUPERTINO, Californie, 18 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Celona, société spécialisée en 5G d'entreprise, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec NTT pour alimenter le service Private 5G (P5G) de NTT, la première et la seule plateforme privée 5G spécialement conçue pour les environnements d'entreprise. Associant la solution intégrée de Celona à l'expertise approfondie de NTT en matière de transformation numérique et de réseaux d'entreprise, le service géré P5G de NTT prend en charge les exigences de transformation commerciale des directeurs informatiques et numériques.



« Les entreprises cherchent à tirer parti de la solution en tant que service 5G LAN de Celona à l'échelle mondiale », a déclaré Rajeev Shah, cofondateur et PDG de Celona. « En nous associant à NTT pour fournir la plateforme P5G, nous pouvons offrir à nos clients une connectivité mobile sécurisée avec une prévisibilité comparable au filaire et des performances de classe mondiale. Ensemble, nous établissons une référence de l'industrie afin de débloquer de nouvelles applications pour l'avenir des initiatives commerciales numériques. »

Le partenariat de NTT et Celona offre des avantages architecturaux clés :

Une mise en œuvre mondiale normalisée et gérée de manière centralisée dans toutes les installations tirant parti de la multitude d'options de spectre privé sous licence et partagé ;

Automatisation du réseau et des politiques qui élimine la complexité du déploiement à grande échelle ;

Segmentation sécurisée des réseaux d'applications et des périphériques liée aux politiques d'entreprise ; et

Un modèle opérationnel défini par logiciel qui peut suivre les indicateurs de performance clés pour un écosystème ouvert de fournisseurs d'applications et d'appareils leaders sur le marché.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Celona pour relever certains des défis de transformation numérique les plus difficiles des entreprises dans le monde entier », a déclaré Shahid Ahmed, VPE des nouvelles opérations et de l'innovation chez NTT Ltd. « Nos clients et partenaires stratégiques demandaient une approche complète et évolutive de la 5G privée, et nous sommes ravis de mener l'industrie en étant à même de servir les entreprises du monde entier. »

Le partenariat entre Celona et NTT pour fournir P5G a été orchestré par l'un des investisseurs stratégiques de Celona, NTTVC, une société de capital-risque indépendante fondée en partenariat avec NTT. « Chez NTTVC, notre stratégie consiste à aider les startups à exploiter le pouvoir du partenariat pour porter leur entreprise vers de nouveaux sommets », a déclaré Vab Goel, associé fondateur de NTTVC. « Lorsque nous avons investi dans Celona, nous savions qu'il y avait une énorme opportunité pour nous d'ouvrir des portes au sein de NTT en vue de la co-création de nouvelles offres de services innovantes. P5G est un brillant exemple de ce qui est possible lorsque nous aidons nos sociétés de portefeuille à exploiter l'écosystème impressionnant de NTT. »

La plateforme P5G de NTT

La plateforme P5G de NTT fournit une suite de services conçus pour aider les directeurs informatiques et numériques à générer des résultats commerciaux et à débloquer des modèles commerciaux innovants qui stimulent l'avenir des entreprises dans tous les secteurs. P5G de NTT, le premier réseau LTE/5G privé en tant que service disponible à l'échelle mondiale, s'appuie sur les principes de « design thinking » pour intégrer la sécurité, le contrôle et la confidentialité dès la conception, offrant des avantages en termes de performances et de coûts avec un retour sur investissement clair. La plateforme est pré-intégrée avec des partenaires logiciels et applicatifs de premier plan, permettant aux entreprises de sécuriser, d'adapter et de segmenter leur réseau de manière flexible. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://hello.global.ntt/p5g.

La 5G LAN de Celona et l'architecture Edgeless Enterprise

La nouvelle approche de Celona en matière de technologie sans fil cellulaire privée avec sa solution 5G LAN vise à offrir une agilité et une efficacité opérationnelles sans précédent grâce à une intégration étroite avec les plateformes de calcul et de conception de réseaux d'entreprise existantes. Nommée architecture Edgeless Enterprise, elle repose sur un système d'exploitation de réseau natif dans le cloud et fournit une superposition de service réseau tout-en-un qui offre des fonctions de QdS, de segmentation, de sécurité et de routage basées sur des politiques pour les applications d'entreprise critiques. La solution de Celona s'appuie également sur les principes de découpage de réseau 5G avec la technologie unique Celona MicroSlicing™ pour garantir des niveaux de service clés et une expérience constante de mise à disposition des applications. Les parties qui aimeraient voir la solution 5G LAN de Celona en action peuvent consulter la page https://celona.io/journey.

À PROPOS DE CELONA

Celona, société spécialisée en 5G d'entreprise, s'attache à permettre aux organisations de toutes tailles de prendre en charge la toute dernière génération d'initiatives d'automatisation numérique sur la technologie sans fil d'entreprise. Tirant parti d'options de partage de spectre dynamique telles que le CBRS aux États-Unis, l'architecture Edgeless Enterprise de Celona est conçue pour automatiser l'adoption de la technologie sans fil cellulaire privée par les entreprises et leurs partenaires technologiques. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site celona.io et suivre Celona sur Twitter @celonaio.

À PROPOS DE NTT LTD

NTT Ltd. est une société mondiale de services technologiques de premier plan. En travaillant avec des organisations du monde entier, nous obtenons des résultats commerciaux grâce à des solutions technologiques intelligentes. Pour nous, intelligent signifie piloté par les données, connecté, numérique et sécurisé. Nos actifs mondiaux et nos capacités intégrées de pile de TIC fournissent des offres uniques dans les domaines du réseautage avec cloud, du cloud hybride, des centres de données, de la transformation numérique, de l'expérience client, du lieu de travail et de la cybersécurité. En tant que fournisseur mondial de TIC, nous employons plus de 40 000 personnes sur un lieu de travail diversifié et dynamique qui couvre 57 pays, négociant dans 73 pays et fournissant des services dans plus de 200 pays et régions. Ensemble, nous permettons l'avenir connecté. Rendez-nous visite sur hello.global.ntt.

À propos de NTTVC

NTTVC est une société de capital-risque indépendante fondée en collaboration avec NTT. Tirant parti d'une stratégie unique axée sur le partenariat et d'un réseau industriel approfondi, NTTVC ouvre des portes vers des relations qui peuvent aider les startups à atteindre une échelle mondiale. Avec son fonds inaugural de 500 millions de dollars, la société investit largement dans des startups technologiques à toutes les étapes et de tous les secteurs, en mettant l'accent sur l'avenir des entreprises, la santé numérique et les innovations alimentées par l'IA, l'apprentissage automatique et les données. Le siège social de NTTVC est situé dans la Silicon Valley. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nttvc.com.

