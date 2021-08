Hiab ostaa amerikkalaisen vaihtolavalaitteiden valmistajan Galfabin

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 21. ELOKUUTA 2021 KLO 11.00

Cargoteciin kuuluva Hiab on tehnyt sopimuksen yhdysvaltalaisen vaihtolavalaitteita valmistavan Galfabin hankkimisesta. Yritys valmistaa vaihtolavalaitteita Yhdysvaltojen kierrätystoimialan markkinalle. Yrityskauppa laajentaa Hiabin vaihtolavalaitteiden valikoimaa, kun Galfabin tarjonta otetaan mukaan Hiabin Yhdysvaltojen maanlaajuiseen myynti- ja palveluverkostoon.

Galfab on erityyppisten kuormankäsittelylaitteiden johtava suunnittelija ja valmistaja, joka tunnetaan Yhdysvalloissa ennen kaikkea vaijerityyppisestä vaihtolavalaitteestaan. Yrityksen perusti vuonna 1992 Galbreathin perhe, ja Don Galbreathin suunnitteleman maineikkaan vaihtolavalaitteen lisäksi se tarjoaa myös muita tuotteita, kuten jätepuristimia, lavoja ja muita kuormatiloja. Sen pääkonttori ja tärkein tuotantolaitos sijaitsevat Winamacissa, Indianassa, mutta Galfabilla on toimipaikat myös Phoenixissa, Arizonassa ja Houstonissa, Texasissa. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 100 henkilöä.

Galfabista tulee osa Hiab Demountables, Forestry & Recycling Cranes -divisioonaa. Divisioonaan kuuluvat MULTILIFT-tuotemerkillä myytävät koukku- ja keinukippilaitteet, JONSERED-kierrätysnosturit ja LOGLIFT-puutavaranosturit.

Sekä MULTILIFT- että Galfab-vaihtolavalaitteet ovat tunnettuja luotettavuudestaan ja helppokäyttöisyydestään. Suurin osa käyttäjistä toimii jäte- ja kierrätysteollisuudessa.

”Tämä on hieno uutinen uusille ja nykyisille asiakkaille. Galfabin tuotevalikoima, mukaan lukien Yhdysvalloissa laajasti käytössä oleva vaijerilaite, otetaan mukaan Hiabin Yhdysvaltojen maanlaajuiseen myynti- ja palveluverkostoon. Yhdessä olemme Yhdysvaltojen toiseksi suurin kierrätystoimialan vaihtolavalaitteiden toimittaja. Galfabin tuotevalikoima täydentää tarjontaamme ja auttaa esittelemään MULTILIFT-tuotteita uusille asiakkaille”, sanoo Pauliina Kunvik, Senior Vice President, Demountables, Forestry & Recycling Cranes, Hiab.

”Hiab US on innoissaan yhteistyöstä Galfabin kanssa. Laajennamme yhdessä uutta tuote- ja palvelutarjontaa asiakkaille vahvistaen näin asemaamme alalla. Näemme monia mahdollisuuksia kasvattaa Yhdysvaltojen liiketoimintaa Galfabin ja Hiabin tuotteiden kanssa maanlaajuisen myynti- ja palveluverkostomme tukemana”, toteaa James Oreck, Vice President, Sales & Services, North-America, Hiab.

”Olen erittäin innoissani siitä, että Galfabista tulee osa Hiabin tiimiä. Tämä sopii täydellisesti Galfabille, ja se antaa meille mahdollisuuden jatkaa alan johtavan brändin tarjoamista asiakkaillemme ja lisätä samalla laadukkaita tuotteita tarjontaamme”, sanoo Jerry Samson, CEO, Galfab.

”Kumppanuus yhdistää kaksi yritystä, joilla on merkittävät brändit toimialalla. Galfab ja MULTILIFT tunnetaan laadusta ja kestävyydestä, ja yhdessä ne ovat vielä vahvempia”, perustaja Don Galbreath toteaa.

Galfabin omistavat sen työntekijät ja Mosaic Capital Partners, LLC.

Toivotamme Galfabin tervetulleeksi Hiabiin! Yritysosto on linjassa ydinliiketoimintamme kasvustrategian kanssa. EFFERin viimeaikainen hankinta on ollut menestys molempien yhtiöiden lahjakkaiden työntekijöiden ansiosta, sillä he ovat toteuttaneet integraatiosuunnitelmiamme odotustemme mukaisesti. Yhdessä osana Hiabia Galfab- ja MULTILIFT-laitteet pystyvät lisäämään myyntiään nopeammin Yhdysvaltojen jäte- ja kierrätyssegmentissä kasvattamalla markkinaosuuttaan toteuttamalla myyntiä eri kanavien kautta ja kasvattamalla merkittävästi palveluliiketoiminnan osuutta kokonaisliikevaihdosta, kertoo Scott Phillips, President, Hiab.

Yrityskaupan myötä Hiabin tuotanto Yhdysvalloissa laajenee. Yhtiöllä on jo aiemmin WALTCO-takalaitanostimien kokoonpanoyksikkö Streetsborossa Ohiossa.

Yrityskaupan täytyy vielä käydä läpi sekä myyjien että Hiabin hyväksyntäprosesseja. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.





Lisätietoja:

Pauliina Kunvik, Senior Vice President, Demountables, Forestry & Recycling Cranes, Hiab, puh.: +358 407029755, pauliina.kunvik@hiab.com

Trent Appleby, Director, Integration, Hiab, puh.: +1 317 987 8593, trent.appleby@hiab.com

Nils Gjerstad, Senior Communication Manager, Hiab, puh.: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





Hiab lyhyesti

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin noin 3400 työntekijää maailmanlaajuisesti työskentelevät intohimoisesti sen puolesta, että Hiab on asiakkaidensa paras kumppani ja ensisijainen ratkaisutoimittaja kuormankäsittelyssä. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut innoittamaan ja muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.

Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Hiab ProCare™ -huoltopalvelu, palkittu HiVision™ -nosturinohjausjärjestelmä ja HiConnect™ -alusta osoittavat, että Hiab haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja liitettäviä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sen asiakkaille. www.hiab.com



Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

