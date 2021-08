AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Kontserni ajaloo kõige raskem aasta on lõppenud. Meid tabas rünnak kolmelt rindelt : ühelt poolt tekitas koroona pandeemia olukorra, kus vähenes samaaegselt nõudlus ja toorkala hind drastiliselt, mis viis brutomarginaali ja käibe vähenemisele. Me sisenesime kriisi kõrge finantsvõimendusega seoses hiljutiste ettevõtte ülesostudega ning pangad nõudsid agressiivselt laenuportfelli vähendamist. Kolmandaks ei suutnud ega tahtnud meie Soome endine juhtkond reageerida muutustele, mistõttu kuhjusid probleemid sealses üksuses. Kõige kolme kriisiga samaaegne tegelemine suurendas oluliselt ettevõtte kahjumit, kuna olime sunnitud tegema otsuseid, mis tavaolukorras jäänuks tegemata.

Kõige selle tulemusena vähenes kontserni käive aasta baasil 25% 58,7 miljoni euroni ( 78,7 miljonit eelmine aasta).

Lõpptulemusena saime ajaloo esimese EBITDA kahjumi summas -1,24 miljonit eurot (2,75 miljonit eelmine aasta) ning puhaskahjumit 5,1 miljonit eurot (-1,9 miljonit eurot eelmine aasta).

IV kvartali EBITDAt mõjutas oluliselt see, et toorkala hind tõusis järsult tingituna pandeemia piirangute kiirest leevenemisest, kuid samas Soomes müüdavate kalatoodete hinnad olid kinnitatud juba talvel, kui toorakala hind oli oluliselt madalam. See tekitas viimases kvartalis olukorra, kus olime sunnitud müüma osasid tooteid alla omahinna. Selle tegevuse lõpetamiseks vabastamise töölt sealse tegevjuhi ning teavitasime ka kliente kahjulike lepingute lõpetamisest.

Kui leida midagi positiivset, siis kontserni rahavoog äritegevusest oli positiivne 2 miljonit eurot ning perioodi rahavoog paranes 0.51 miljonit eurot. Samuti vähenes ettevõtte netovõlg ning me suutsime vähendada lühiajaliste kohustuste määra. Samuti tegi meie kalakasvatusüksus parema tulemuse ning on meie Skandinaavia äri selgroog. Suurim probleem on siiani, et Eesti riik pole lubanud alustada suuremahulise kalakasvatusega, mistõttu jäi eelmisest perioodist saamata märkimisväärne tulu.

Väga tubli oli meie Shoti üksus, kuigi nende kasumlikkus ja käive vähenes pea 30%, suutis John Ross Jr lõpetada aasta 1,4 miljoni eurose EBITDAga. Samuti tuleb kiita meie Eesti üksust, kes hoolimata HoReCa turu äralangemisest, on suutnud kuust kuusse tõsta jaetoodete müüki Eestis

Ettevõtte töötajate arv vähenes aasta baasil ca 10%, kuid ilmselgelt ei vastanud Soome üksuse kulude vähenemine käibe ja marginaalide vähenemisele. Kokkuvõttes võib öelda, et Soome äriüksus on kogu probleemistiku alge.

PRFoodsi tegevuskava kriisist väljumisel on järgmine:

Vähendada ettevõtte laenukoormust läbi positiivse EBITDA ja omakapitali tugevdamise. Restruktureerida täielikult Soome üksus, sealhulgas võimalusel kas müüa või sulgeda kahjumlikud tegevused. Ellimineerida Soome müügist kõik madalamarginaalsed tooted. Suurendada jaekaubanduse osakaalu UK, EL turgudel, sh koduturul Eestis. Kontserni strateegiline fookus on kalakasvatusel, kui valdkonnal, mis on suutnud igal aastal olla kasumlik. Kontserni eesmärk on saavutada aastaks 2023 kalakasvatuse maht 10,000 tonni, mis peaks andma käivet ca 45-50 miljonit eurot aastas.

Ettevõtte finantstabiilsus ei ole lihtne. Samas peame arvestama, et 11 miljonit ulatuses võlakirju on võetud John Ross Jr ostmistehingu refinantseerimiseks ning John Ross Jr tulemused pole oluliselt kannatanud koroona tõttu, ettevõtte rahavoog on väga tugev ning ettevõte maksab regulaarselt dividende emaettevõttele, seega on olukord aktsepteeritav. Kalakasvatus nõuab pikaajalist kapitali kalasööda ostmiseks, millega tegeleme. Eelmisel aastal olime sunnitud vähendama oluliselt käibekapitalis võõrvahendeid, mis tekitas omakorda pingelise olukorra tegevuse rahastamisel. Oleme vähendanud käibekapitali osakaalu tavaoperatsioonides, vähendades meie laojääke. Kõige olulisem on taastada kiiresti ettevõtte kasumlikkus vähendatud käibe olukorras ning likvideerida kahjumlikud üksused.

Olles karastunud nüüd juba teist aastat kestvas koroona-kriisis, teame, et jääda lootma välisele toele, ei ole jätkusuutlik ning kõik rasked otsused tuleb teha varem kui hiljem. Meie õnneks on kalaturg alanud aastal palju tugevam ning ennustatav ning nõudlus meie toodete järgi kasvav. Alanud finantsaasta eesmärk on kasum ning kõik seda takistavad tegurid tuleb eemaldad.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 2kv 2021 1kv 2021 4kv 2020 3kv 2020 2kv 2020 1kv 2020 4kv 2019 3kv 2019 Müügitulu 14,7 14,2 17,0 12,7 15,1 18,5 25,4 19,3 Brutokasum 0,3 0,9 2,5 1,2 0,7 2,0 4,3 2,6 EBITDA äritegevusest -1,0 -0,5 0,6 -0,3 -0,4 0,0 2,1 0,7 EBITDA -0,7 -0,7 0,7 -0,5 -0,4 -0,9 1,4 1,5 EBIT -1,4 -1,4 0,0 -1,1 -1,0 -1,4 0,7 1,0 EBT -1,6 -1,8 -0,1 -1,4 -1,2 -1,8 0,6 0,8 Puhaskasum (-kahjum) -1,7 -1,8 -0,2 -1,4 -1,3 -1,7 0,5 0,6 Brutomarginaal 2,1% 6,6% 14,9% 9,4% 4,6% 10,8% 17,0% 13,4% Äritegev. EBITDA marginaal -7,0% -3,5% 3,4% -2,6% -2,6% 0,1% 8,4% 3,8% EBITDA marginaal -4,8% -5,3% 4,1% -3,8% -2,6% -4,6% 5,3% 7,6% EBIT marginaal -9,3% -9,9% 0,2% -8,8% -6,4% -7,8% 2,9% 5,0% EBT marginaal -10,8% -12,5% -0,6% -11,3% -8,1% -9,8% 2,2% 3,9% Puhaskasumi marginaal -11,6% -12,5% -1,2% -11,3% -8,4% -9,2% 2,0% 2,9% Tegevuskulude suhtarv 15,4% 15,6% 15,6% 18,2% 13,9% 14,3% 12,5% 13,4%

BILANSS

mln EUR 30.06.2021 31.03.2021 31.12.2020 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 Netovõlgnevus 20,9 21,4 21,9 21,5 20,7 17,0 17,8 Omakapital 15,8 17,6 18,6 18,5 19,8 21,6 23,3 Käibekapital -2,9 -5,0 -3,9 -4,4 -4,0 -2,5 -3,5 Varad 55,3 54,5 57,5 57,4 57,1 56,9 60,5 Likviidsuskordaja 0,9x 0,8x 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x 0,9x Omakapitali suhtarv 28,6% 32,4% 32,4% 32,3% 34,7% 37,9% 38,5% Finantsvõimendus 56,9% 54,9% 54,0% 53,7% 51,1% 44,0% 43,3% Võlakordaja 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x 0,6x 0,6x Netovõlg / EBITDA äriteg -16,9x -55,3x 160,0x 12,8x 7,5x 5,3x 5,3x Omakapitali tootlus -28,7% -23,8% -21,9% -7,0% -9,1% -5,7% -3,2% Varade tootlus -9,1% -8,4% -7,8% -2,4% -3,2% -2,1% -1,2%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes 30.06.2021 30.06.2020 VARAD Raha ja ekvivalendid 2 500 2 276 Nõuded ja ettemaksed 3 295 3 578 Varud 5 691 7 884 Bioloogilised varad 4 795 4 249 Käibevara kokku 16 281 17 987 Edasilükkunud tulumaksuvara 21 54 Pikaajalised finantsinvesteeringud 302 232 Materiaalne põhivara 15 236 16 179 Immateriaalne vara 23 457 22 672 Põhivara kokku 39 016 39 137 VARAD KOKKU 55 297 57 124 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 6 396 10 611 Võlad ja ettemaksed 12 530 11 132 Sihtfinantseerimine 207 211 Lühiajalised kohustused kokku 19 133 21 954 Intressikandvad kohustused 16 988 12 368 Võlad ja ettemaksed 723 190 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 868 1 920 Sihtfinantseerimine 746 873 Pikaajalised kohustused kokku 20 325 15 351 KOHUSTUSED KOKKU 39 458 37 305 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 198 14 007 Oma aktsiad -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed 583 -366 Jaotamata kasum (kahjum) -6 682 -1 654 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 15 497 19 385 Mittekontrolliv osalus 342 434 OMAKAPITAL KOKKU 15 839 19 819 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 55 297 57 124

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes 4kv 2020/2021 4kv 2019/2020 12k 2020/2021 12k 2019/2020 Müügitulud 14 740 15 101 58 692 78 292 Müüdud kaupade kulu -14 437 -14 412 -53 717 -68 710 Brutokasum 303 689 4 975 9 582 Tegevuskulud -2 264 -2 107 -9 468 -10 509 Turundus- ja müügikulud -1 499 -1 387 -6 389 -7 060 Üldhalduskulud -765 -720 -3 079 -3 449 Muud äritulud/-kulud 146 211 309 519 Bioloogiliste varade ümberhindlus 441 239 311 -291 Ärikasum (-kahjum) -1 374 -968 -3 873 -699 Finantstulud/-kulud -223 -254 -1 031 -1 062 Maksustamiseelne kasum (-kahjum) -1 597 -1 222 -4 904 -1 761 Tulumaks -110 -47 -216 -134 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 707 -1 269 -5 120 -1 895 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 697 -1 254 -5 028 -1 718 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -10 -15 -92 -177 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku -1 707 -1 269 -5 120 -1 895 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -100 -117 949 -152 Kokku koondkasum (-kahjum) -1 807 -1 386 -4 171 -2 047 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 797 -1 371 -4 079 -1 870 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -10 -15 -92 -177 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -1 807 -1 386 -4 171 -2 047 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04 -0,03 -0,13 -0,04 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,04 -0,03 -0,13 -0,04

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

Manus