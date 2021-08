English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 23.8.2021 klo 10.45 (EEST)

Nexstim tiedottaa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehtävän vakavan masennuksen hoidon pilottitutkimuksen jatkamisesta

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (jäljempänä "Nexstim" tai “Yhtiö") tiedottaa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toteutettavan pilottitutkimuksen jatkamisesta. Pilottitutkimus liittyy Yhtiön NBT®-laitteistolla toteutettavaan nopeutetun iTBS-protokollan käyttöön vakavan masennuksen hoidossa, ja Yhtiö tiedotti sen alkamisesta ensimmäisen kerran 22. syyskuuta 2020.

Nopeutettu iTBS (accelerated iTBS) tarkoittaa transkraniaalista magneettistimulaatio- (TMS) terapiaa, jossa magneettistimulaatiota annetaan potilaalle useita kertoja päivässä yhden viikon ajan. Tavallisessa TMS-terapiassa hoitokertoja on yksi päivässä usean viikon ajan.

Aikaisemmin raportoitua pilottitutkimusta jatkettaessa nopeutettua iTBS-protokollaa testataan 20 uuteen potilaaseen. Hoitoparametreja on muokattu alustavien, 3. maaliskuuta 2021 tiedotettujen raportoitujen tulosten perusteella. Jatketun tutkimuksen potilashoidot arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2022 puolivälissä. Tuloksista tiedotetaan niin pian kuin mahdollista niiden valmistuttua.

Mikko Karvinen, Nexstimin toimitusjohtaja, kommentoi: ”Saatuamme jo rohkaisevaa alustavaa tietoa Kuopion yliopistolliselta sairaalalta pilottitutkimukseen liittyen, odotamme innolla yhteistyön jatkumista. Erottaudumme laitteistollamme markkinoilla tällä hetkellä olevista muista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointitoimintoa. Tulevaisuudessa navigointitoiminnon tarve tulee todennäköisesti korostumaan entisestään, jolloin voitaisiin hoitaa vakavaa, hoitoresistenttiä masennusta (treatment resistant depression, TRD) sairastavia ja mahdollisten itsemurha-ajatusten vuoksi sairaalahoidossa olevia potilaita. Tämä voi mahdollisesti avata Nexstimille uuden, nykyisestä masennuspotilaiden (MDD) hoidosta erillisen TMS-hoitomarkkinan. Saamamme lisätieto nopeutettujen hoitoprotokollien potilastuloksiin liittyen on tärkeää Yhtiömme strategiselle kehityspolulle.”

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (certified adviser)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) - laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

