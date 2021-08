AFARAK GROUP: OIKEUDENKÄYNTI SOVITTU

English Finnish

07:30 Lontoo, 09:30 Helsinki, 24.8.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Oikeudenkäynti sovittu

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj (“Yhtiö”) julkisti 22.9.2020 tiedotteen, jonka mukaan yhtiö oli saanut tiedoksi että Absa Bank, etelä-afikkalainen pankki (“Absa”) oli laittanut vireille kanteen Yhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Osapuolet ovat sopineet asian. Sovinnon myötä Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kanteen kokonaisuudessaan.

Helsingissä, 24.8.2021

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).