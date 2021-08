Delårsrapport for 1. januar - 30. juni 2021 for FirstFarms A/S

English Danish

Høje priser på afgrøder og opjustering



FirstFarms A/S har i første halvår af 2021 realiseret de højeste priser på afgrøder nogensinde, men har også oplevet væsentligt lavere grisepriser sammenlignet med 1. halvår 2020. Da FirstFarms ikke er afhængig af enkelte driftsgrene, kan virksomheden alligevel fremlægge et tilfredsstillende resultat for 1. halvår 2021 og opjusterer forventningerne.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar - 30. juni 2021.

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret:

En omsætning på 143 mDKK

Et EBITDA på 57 mDKK

Et EBIT på 36 mDKK

Et resultat før skat på 25 mDKK

De høje afgrødepriser har haft en afsmittende effekt på salget af afgrøder fra 2020 høsten, samt på værdireguleringen af beholdninger fra 2021 høsten. Samlet set er der pr. 30. juni 2021 en værdiregulering af beholdninger på 18 mDKK mod 9 mDKK i 2020.

Der er dog realiseret et lavere EBITDA i forhold til samme periode sidste år (56,9 mDKK mod 65,3 mDKK i 2020). De væsentligste årsager er indtægtsførsel af negativ forskelsværdi på 19,7 mDKK i 2020 ved køb af et landbrugsselskab i Nordvestrumænien samt væsentlig lavere grisepriser i 1. halvår 2021 sammenlignet med 1. halvår 2020.

Omsætningen på grise er 22 mDKK lavere sammenlignet med 1. halvår 2020, produktion og effektiviteten er dog på samme niveau som tidligere. Værdireguleringen på grise er positiv med 5,5 mDKK mod en negativ værdiregulering i 1. halvår 2020 på 8,5 mDKK, hvilket kan henføres til at værdien ultimo 2020 var meget lavt.

Nettoeffekten på griseproduktionen på omsætning og værdiregulering er således negativ med 8 mDKK sammenlignet med 1. halvår 2020.

”Som et led i vores strategi om risikospredning er FirstFarms’ omsætning og indtjening fordelt på fire driftsgrene; afgrøder, mælk, grise og jordudvikling. Vi er derfor ikke afhængige af enkelte driftsgrene, hvilket er afgørende for, at vi kan fremlægge et tilfredsstillende resultat for 1. halvår 2021, ” siger adm. direktør Anders H. Nørgaard og fortsætter:

”Vores forretningsmodel er robust og stabil i et marked som har været meget svingende de seneste 18 måneder. Således er de meget lave priser på grise i 1. halvår 2021 opvejet af høje afgrødepriser og stabilt udbytte. I 2020 så vi meget høje grisepriser i 1. halvår, mens vi oplevede tørke i enkelte områder. På den måde fremkommer stabile resultater, idet de enkelte forretningsområder ikke er direkte sammenhængende”.

Driftsgrene

Mælkeprisen har været på niveau med budgetteret, mens effektivitet og produktion har været bedre end både forventet og samme periode sidste år.

Priserne for små- og slagtegrise er steget i løbet af første halvår fra et historisk lavt niveau. Besætningen er reguleret med 5,5 mDKK mod -8,5 mDKK i samme periode sidste år.

Høsten af efterårsafgrøderne har samlet set været bedre end budgetteret og væsentligt over 2020. Forårsafgrøderne står tilfredsstillende på nuværende tidspunkt.





Alt i alt et tilfredsstillende halvår, og et forventet salg af aktiviteter i Rumænien de næste 4-8 måneder samt en forventning om lidt højere priser for grise, betyder at FirstFarms opjusterer forventningerne til 2021:

Et EBITDA i intervallet 100-120 mDKK

Et EBIT på 50-70 mDKK

Der blev i 2020 realiseret et EBITDA på 100 mDKK og EBIT på 54 mDKK, hvilket var historisk godt. Indfries forventningerne til i år bliver 2021 bedre end resultatet for 2020.

”FirstFarms’ vækstrejse fortsætter. Vi fortsætter med at udvikle og drive landbrug med respekt for de omkringliggende samfund, og vi vil fortsat levere produkter af højeste kvalitet, som primært afsættes og forbruges lokalt. Sidst men ikke mindst fortsætter vi udviklingen mod mere bæredygtige landbrug alt imens vi eksekverer på nye muligheder, der også skaber værdi for forbrugerne og vores investorer,” siger Anders H. Nørgaard.





Med venlig hilsen

FirstFarms A/S







For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.



Vedhæftede filer