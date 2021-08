BOUYGUES : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS, 26/08/2021

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

EXCELLENTS R É SULTATS SUR LE 1 er SEMESTRE 2021



Forte croissance du chiffre d’affaires et des résultats par rapport au S1 2020 Résultat s du S1 2021 revenus à leur niveau d’avant - crise

STRUCTURE FINANCI È RE TR È S SOLIDE



Liquidité record pour une fin de premier semestre et endettement net à fin juin à un niveau historiquement faible

RÉVISION À LA HAUSSE DES PERSPECTIVES DU GROUPE





CHIFFRES-CLÉS

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation S1 2019 Variation Chiffre d’affaires 14 758 17 417 +18% a 17 446 0% Résultat opérationnel courant (132) 471 +603 M€ 453 +18 M€ Marge opérationnelle courante -0,9% 2,7% +3,6 pts 2,6% +0,1 pt Résultat opérationnel (176) b 551 c +727 M€ 495 +56 M€ Résultat net part du Groupe (244) 408 +652 M€ 225 +183 M€ Endettement (-) / Excédent (+) financier net (3 905) (2 813) +1 092 M€ (6 205) +3 392 M€

(a) +17% à périmètre et change constants

(b) Dont -44 M€ de produits et charges non courants

(c) Dont +80 M€ de produits et charges non courants

Les excellents résultats semestriels 2021 du Groupe démontrent sa résilience dans un environnement qui reste impacté par la pandémie de Covid-19.

À 17,4 milliards d’euros, le chiffre d’affaires est en hausse de 18% par rapport au premier semestre 2020 (+17% à périmètre et change constants) et revient à son niveau d’avant-crise sanitaire. Tous les Métiers sont en croissance, portés par une activité commerciale solide.

est en hausse de 18% par rapport au premier semestre 2020 (+17% à périmètre et change constants) et revient à son niveau d’avant-crise sanitaire. Tous les Métiers sont en croissance, portés par une activité commerciale solide. Le résultat opérationnel courant s’établit à 471 millions d’euros, en forte amélioration par rapport au premier semestre 2020 (+603 millions d’euros). La marge opérationnelle courante atteint 2,7% et progresse de 3,6 points sur la période. Le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante du premier semestre 2021 sont supérieurs à ceux du premier semestre 2019, reflétant notamment l’amélioration importante de la profitabilité de Colas.

s’établit à 471 millions d’euros, en forte amélioration par rapport au premier semestre 2020 (+603 millions d’euros). La atteint 2,7% et progresse de 3,6 points sur la période. Le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante du premier semestre 2021 sont supérieurs à ceux du premier semestre 2019, reflétant notamment l’amélioration importante de la profitabilité de Colas. Le résultat opérationnel ressort à 551 millions d’euros au premier semestre 2021, contre une perte de 176 millions d’euros au premier semestre 2020. Il inclut 80 millions d’euros de résultat non-courant (contre -44 millions d’euros un an auparavant), principalement lié à la cession de data centers par Bouygues Telecom.

ressort à 551 millions d’euros au premier semestre 2021, contre une perte de 176 millions d’euros au premier semestre 2020. Il inclut 80 millions d’euros de résultat non-courant (contre -44 millions d’euros un an auparavant), principalement lié à la cession de data centers par Bouygues Telecom. À 408 millions d’euros, le résultat net part du Groupe est en forte hausse comparé aux premiers semestres 2019 et 2020 (qui s’établissaient respectivement à 225 millions d’euros et -244 millions d’euros). Il intègre une contribution d’Alstom de 219 millions d’euros (contre 33 millions d’euros sur la même période en 2019 et 35 millions d’euros sur la même période en 2020).

La structure financière du Groupe est très solide.

L’ endettement financier net à fin juin 2021 s’établit à un niveau historiquement bas pour un premier semestre à 2,8 milliards d’euros. Il s’améliore de 1,1 milliard d’euros par rapport à fin juin 2020 ;

à fin juin 2021 s’établit à un niveau historiquement bas pour un premier semestre à 2,8 milliards d’euros. Il s’améliore de 1,1 milliard d’euros par rapport à fin juin 2020 ; À 11,8 milliards d’euros à fin juin 2021, la trésorerie disponible du Groupe atteint un niveau record pour une fin de premier semestre (11,1 milliards d’euros à fin juin 2020) ;

du Groupe atteint un niveau record pour une fin de premier semestre (11,1 milliards d’euros à fin juin 2020) ; Le ratio d’endettement net1 est de 24% (contre 34% fin juin 2020).





Le Groupe a été récompensé pour sa performance en matière de développement durable.

Au cours du premier semestre 2021, le Groupe Bouygues s’est vu attribuer la note C+2 par l’agence de notation extra-financière ISS ESG et a été classé dans la catégorie « Prime » dans le secteur de la construction, pour son engagement en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

PERSPECTIVES

Les perspectives ci-dessous s’entendent hors nouvelle évolution défavorable de la situation sanitaire.

Bouygues Telecom

Bouygues Telecom confirme ses objectifs 2021, à savoir :

Une croissance organique du chiffre d’affaires Services estimée à environ 5% , en dépit des impacts liés à la pandémie sur les usages roaming ;

du estimée à environ , en dépit des impacts liés à la pandémie sur les usages roaming ; Une progression de l’ EBITDA après Loyer (y compris BTBD) d’ environ 7% ;

de l’ (y compris BTBD) d’ ; Des investissements nets de l’ordre de 1,3 milliard d’euros (hors fréquences 5G) permettant d’anticiper la croissance de la base de clients Mobile et Fixe et des usages.





Pour rappel, les objectifs du plan « Ambition 2026 » sont d’atteindre en 2026 :

Un chiffre d’affaires Services supérieur à 7 milliards d’euros ;

Un EBITDA après Loyer d’environ 2,5 milliards d’euros avec une marge d’EBITDA après Loyer d’environ 35% ;

Un cash-flow libre d’environ 600 millions d’euros.





TF1

Compte tenu du regroupement des activités digitales au sein du secteur Média, le groupe TF1 ne retient plus la guidance annoncée en février 2021 concernant la marge opérationnelle courante du secteur Unify.

Newen Studios poursuivra l’objectif d’augmentation de son chiffre d’affaires à l’international et d’accroissement de son carnet de commandes avec les plateformes pure players.

Fort de ce regroupement au potentiel de synergies élevé, et de la reprise de l’activité de production, le groupe TF1 prévoit :

Un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres dès 2021, de l’ordre de celui de 20193.





Groupe

Fort des résultats du premier semestre 2021, le Groupe relève ses perspectives, dans un environnement qui reste impacté par la pandémie de Covid-19 :

En 2021 , le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel courant devraient être très proches du niveau de 2019 . La marge opérationnelle courante devrait revenir à son niveau d’avant - crise . (Auparavant le Groupe attendait un chiffre d’affaires et des résultats bien supérieurs à ceux de 2020, sans atteindre toutefois le niveau de 2019).

, le et le devraient être du niveau . La devrait revenir à son . (Auparavant le Groupe attendait un chiffre d’affaires et des résultats bien supérieurs à ceux de 2020, sans atteindre toutefois le niveau de 2019). En 2022, le résultat opérationnel courant devrait poursuivre sa croissance et dépasser son niveau de 2019. (Auparavant, le Groupe estimait que le résultat opérationnel courant en 2022 devait revenir

à un niveau équivalent ou légèrement supérieur à celui de 2019).

Olivier Roussat, Directeur général du Groupe, commentant ces résultats, a déclaré :

« Les excellents résultats du Groupe au premier semestre 2021 démontrent à nouveau sa résilience. Ses activités n’ont pas été remises en cause par la pandémie, leurs perspectives de marché sont porteuses à moyen-long terme, et elles sont bien positionnées grâce à leur savoir-faire, leur expérience et leur capacité à innover.

Dans ce contexte favorable, le groupe Bouygues souhaite renforcer le positionnement de ses Métiers, développer son portefeuille d’offres et de solutions durables pour saisir de nouvelles opportunités commerciales, et accentuer la différenciation par l’innovation, la qualité et la proximité.

Cette stratégie de développement passe par une politique sélective et disciplinée d’investissements et d’opérations de croissance externe afin que le Groupe maintienne une structure financière solide. Nous sommes convaincus que tous les projets que nous menons seront créateurs de valeur pour le Groupe et ses parties prenantes que sont ses collaborateurs, ses clients, ses actionnaires, ses fournisseurs et plus généralement la société civile. »





ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ

ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

À fin juin 2021, le carnet de commandes des activités de construction se maintient au niveau élevé de

33,3 milliards d’euros et offre une bonne visibilité sur l’activité future. Ce montant se compare à un carnet de commandes à fin juin 2020 de 35,7 milliards d’euros. Il est en repli de 6%4 sur un an en raison d’une base de comparaison élevée à fin juin 2020 (très faible consommation du carnet en lien avec les confinements et gain de plusieurs contrats majeurs au premier semestre 2020). L’international représente désormais 64% du carnet de commandes de Bouygues Construction et Colas à fin juin 2021, en hausse de 1 point par rapport à fin juin 2020.

Chez Colas, le carnet de commandes est en hausse de 4% 2 par rapport à fin juin 2020. Il reflète la reprise des appels d’offre dans la Route en France, la prise de commandes progressant de 22% par rapport au premier semestre 2020. À l’international, le carnet bénéficie notamment de prises de commandes significatives dans la Route au Canada au deuxième trimestre 2021.

par rapport à fin juin 2020. Il reflète la reprise des appels d’offre dans la Route en France, la prise de commandes progressant de 22% par rapport au premier semestre 2020. À l’international, le carnet bénéficie notamment de prises de commandes significatives dans la Route au Canada au deuxième trimestre 2021. Chez Bouygues Immobilier, l’activité commerciale est soutenue, avec des réservations dans le Logement en hausse de 10% sur un an, reflétant la forte demande des clients. Toutefois, les délais d’obtention de permis de construire restent très longs, impactant le stock à l’offre disponible. Dans le Tertiaire, les clients demeurent attentistes. Au total, le carnet de commandes de Bouygues Immobilier est en repli de 18% par rapport à fin juin 2020.

Chez Bouygues Construction, le carnet de commandes diminue de 9%5 par rapport à fin juin 2020 et s’établit à un niveau comparable à celui de fin juin 2019. Pour rappel, la base de comparaison par rapport à fin juin 2020 est élevée, en lien avec l’enregistrement du contrat de construction d’un tronçon de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni pour 1,1 milliard d’euros6.





Le chiffre d’affaires des activités de construction s’établit à 12,8 milliards d’euros au premier semestre 2021, en hausse de 18% par rapport au même semestre l’an dernier (+19% à périmètre et change constants).

Cette hausse est tirée par la France (+35% sur un an). Le premier semestre 2020 avait été marqué par l’entrée en confinement strict le 17 mars suivi d’un redémarrage progressif des activités. Par rapport au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires est en repli de 3%.

À l’international, le chiffre d’affaires augmente de 5% (-5% par rapport au premier semestre 2019).

Le résultat opérationnel courant des activités de construction est en très forte amélioration sur un an (+520 millions d’euros) et atteint 83 millions d’euros, niveau supérieur à celui du premier semestre 2019. À 0,6%, la marge opérationnelle courante du premier semestre 2021 est supérieure à celle du premier semestre 2020

(-4%) et du premier semestre 2019 (0,5%). Elle bénéficie notamment de l’amélioration significative de la rentabilité de Colas (redémarrage précoce des activités au Canada et premiers effets positifs des plans d’optimisation des activités industrielles et de la nouvelle organisation de Colas France).

À 77 millions d’euros, le résultat opérationnel des activités de construction progresse de 559 millions d’euros par rapport au premier semestre 2020. Il intègre 6 millions d’euros de charges non courantes liées à des mesures d’adaptation chez Bouygues Immobilier (contre 45 millions d’euros chez Colas au premier semestre 2020).

TF1

Au premier semestre 2021, l’intérêt des Français pour la télévision est resté soutenu. La durée moyenne d’écoute s’élève à 3h45 chez les 4 ans et plus, en baisse sur un an mais en hausse de 17 minutes par rapport à fin juin 2019 ; et la part d’audience sur les cibles publicitaires s’est améliorée : +1,6 point chez les FRDA7 à 33,5% et +0,9 point chez les 25-49 ans à 30,5%.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de TF1 s’établit à 1,1 milliard d’euros au premier semestre 2021, en hausse de 28% sur un an. Il est porté :

par le dynamisme des investissements publicitaires en télévision sur le deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020 marqué par le premier confinement,

et par la forte croissance du chiffre d’affaires des activités de production de Newen Studios, la plupart des tournages ayant été interrompus pendant près de deux mois au cours du premier semestre 2020.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 169 millions d’euros au premier semestre 2021, en hausse de

101 millions d’euros sur un an. En conséquence, la marge opérationnelle courante s’améliore fortement sur la période (+7,3 points sur un an) et atteint 15,0%, un niveau supérieur à celui du premier semestre 2019.

Le résultat opérationnel intègre 2 millions de charges non courantes liées au projet de fusion entre TF1 et M6.

Par ailleurs, le projet de fusion entre TF1 et M6 a récemment franchi une première étape. En effet, faisant suite aux avis favorables rendus fin juin par les instances représentatives du personnel de Bouygues, TF1 et M6, les groupes Bouygues et RTL ont signé début juillet les accords relatifs au projet de rapprochement entre les groupes TF1 et M6.

La réalisation définitive de l’opération reste soumise aux autorisations des autorités compétentes (Autorité de la concurrence, CSA) qui vont désormais pouvoir effectuer leur travail d’analyse dans un calendrier à date conforme à celui initialement prévu.

BOUYGUES TELECOM

La dynamique commerciale de Bouygues Telecom s’est poursuivie tout au long du premier semestre 2021.

Ainsi, à fin juin 2021, le parc forfait Mobile hors MtoM compte 14,5 millions de clients, grâce à l’intégration des

2,1 millions de clients de BTBD au 1er janvier 2021 et à la conquête de 258 000 nouveaux clients sur le semestre. Dans le Fixe, le parc de clients FTTH atteint 1,9 million d’abonnés fin juin 2021, grâce au gain de 346 000 nouveaux clients sur le semestre. 45% des clients Fixe possèdent désormais une offre FTTH, contre 30% un an auparavant. À fin juin 2021, le nombre de prises FTTH commercialisées atteint 20,9 millions, notamment grâce à une accélération du déploiement en régions. Parallèlement à cette accélération, Bouygues Telecom a mis en place un dispositif commercial et marketing au plus proche des clients. A fin mars, la part de marché FTTH nationale de Bouygues Telecom s’élève à 15,6%8, supérieure à sa part de marché DSL. Au global, le parc Fixe total s’élève à 4,3 millions de clients, en croissance de 131 000 clients sur le semestre.

Cette bonne dynamique commerciale se reflète dans le chiffre d’affaires de l’opérateur. Au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires ressort à 3,5 milliards d’euros, en hausse de 14% par rapport à fin juin 2020 (+5% à périmètre constant).

Le chiffre d’affaires Services croît de 14% (+5% hors intégration de BTBD). Il bénéficie de l’augmentation de la base clients Mobile et Fixe et des ABPU9 (l’ABPU Mobile retraité de l’impact roaming augmente de 0,7 € sur un an à 20,4 € par client par mois10 et l’ABPU Fixe est en hausse de 0,6 € sur un an à 27,8 € par client par mois).

Le chiffre d’affaires Autres augmente de 14% au premier semestre sur un an, tiré par la croissance du chiffre d’affaires Terminaux.

À 758 millions d’euros, l’EBITDA après Loyer progresse de 47 millions d’euros par rapport à fin juin 2020, soit une croissance de 7% en ligne avec l’objectif annuel.

Comme attendu, la marge d’EBITDA après Loyer diminue par rapport au premier semestre 2020 (-2 points), impactée par l’effet dilutif de l’intégration de BTBD, un effet mix lié à la montée en puissance du FTTH (marge brute inférieure à celle du Mobile) et un moindre roaming au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020 (-10 millions d’euros).

Le résultat opérationnel du premier semestre 2021 ressort à 335 millions d’euros, en hausse de 81 millions d’euros sur un an. Cette amélioration intègre un résultat non courant de 91 millions d’euros (contre

1 million d’euros fin juin 2020), essentiellement lié à la plus-value de cession de data centers.

Les investissements d’exploitation bruts ressortent à 754 millions d’euros à fin juin 2021, en hausse de 173 millions d’euros sur un an, en lien avec la stratégie de renforcement de la qualité des réseaux et les investissements nécessaires à l’intégration de BTBD et au déploiement de la 5G. Sur la même période, les cessions atteignent 172 millions d’euros, essentiellement liées aux data centers.

ALSTOM

La contribution d’Alstom au résultat net du premier semestre 2021 du Groupe s’élève à 219 millions d’euros, contre une contribution de 35 millions d’euros au premier semestre 2020. Cette contribution comprend :

120 millions d’euros issus des opérations réalisées au premier trimestre (augmentations de capital réalisées en janvier 2021 par Alstom, cession d’actions Alstom réalisée par Bouygues en mars 2021, quote-part de Bouygues au résultat d’Alstom réalisé sur le second semestre 2020/21),

99 millions d’euros en lien avec la cession d’actions Alstom réalisée par Bouygues en juin 2021 dont 6 millions d’euros de réévaluation, suite à la perte de l’influence notable, de la part conservée.

Au 30 juin 2021, la participation résiduelle de Bouygues dans Alstom (0,16% du capital social) est comptabilisée à la juste valeur, en « Autres actifs financiers non courants » pour 25 millions d’euros.

SITUATION FINANCIÈRE

Au cours du premier semestre 2021, Bouygues a renouvelé, sans covenant, ses lignes de crédit moyen et long terme au fur et à mesure de leurs échéances. Fin juin, la maturité moyenne des émissions obligataires du Groupe est de 4,7 ans et le taux d’intérêt moyen du coupon de ces obligations s’élève à 2,93%. L’échéancier de la dette est bien réparti dans le temps.

L’endettement financier net à fin juin 2021 de 2,8 milliards d’euros s’améliore de 1,1 milliard d’euros sur un an. La forte génération de cash provenant de l’exploitation (1,9 milliard d’euros) ainsi que les cessions d’actions Alstom réalisées sur la période (novembre 2020, mars 2021 et juin 2021) pour 1,4 milliard d’euros ont permis de couvrir le paiement des dividendes (-1,4 milliard d’euros) sur la période (septembre 2020 et mai 2021) et l’acquisition de BTBD (-0,8 milliard d’euros).

La trésorerie du Groupe atteint 3,6 milliards d’euros à fin juin 2021. Les facilités de crédit moyen et long terme non utilisées s’élèvent à 8,2 milliards d’euros. Ainsi, la trésorerie disponible ressort à 11,8 milliards d’euros à fin juin 2021 contre 11,1 milliards d’euros à fin juin 2020.

Pour rappel, les dernières notations financières long terme attribuées par les agences Moody’s et Standard and Poor’s sont respectivement : A3, perspective stable (en date du 5 janvier 2021) et A-, perspective négative (en date du 8 décembre 2020).

GOUVERNANCE

Le 24 août 2021, le conseil d’administration de Bouygues Construction a nommé Pascal Minault président directeur général, en remplacement de Philippe Bonnave qui rejoint Bouygues SA pour assurer des missions auprès de la direction générale dans le domaine de la construction.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS FINANCIERS

16 novembre 2021 : résultats des neuf premiers mois 2021 (7h30 CET)

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et le rapport correspondant a été émis.

Retrouvez l’intégralité des comptes et annexes sur le site www.bouygues.com/finance/resultats.



Le call de présentation des résultats aux analystes se tiendra le 26 août 2021 à 11H (CET).

Les détails de connexion sont disponibles sur le site www.bouygues.com.

La présentation sera disponible avant le démarrage du call sur le site www.bouygues.com/finance/presentations.

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans plus de 80 pays et riche de 129 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas) ; médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

ACTIVITÉ COMMERCIALE DU PREMIER SEMESTRE 2021

CARNET DE COMMANDES DES ACTIVITES DE CONSTRUCTION

(millions d’euros) À fin juin 2020 À fin juin 2021 Variation Bouygues Construction 23 246 20 966 -10% Bouygues Immobilier 2 386 1 954 -18% Colas 10 065 10 333 3% Total 35 697 33 253 -7%

BOUYGUES CONSTRUCTION, PRISES DE COMMANDES

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation France 2 008 2 016 0% International 4 249 2 995 -30% Total 6 257 5 011 -20%

BOUYGUES IMMOBILIER, RÉSERVATIONS

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation Logement 887 972 10% Tertiaire 5 61 n.s Total 892 1 033 16%

COLAS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin juin 2020 À fin juin 2021 Variation France métropolitaine 3 581 3 370 -6% International et Outre-Mer 6 484 6 963 7% Total 10 065 10 333 3%

TF1, PART D’AUDIENCE(a)

en % À fin juin 2020 À fin juin 2021 Variation Total 31,9 33,5 +1,6 pt

(a) Source Médiamétrie – Femmes de moins de 50 ans responsables des achats

BOUYGUES TELECOM, PARC CLIENTS

(en milliers) À fin déc. 2020 À fin juin 2021 Variation Parc Clients Mobile hors MtoM 12 473 14 764 +2 291 Parc Forfait Mobile hors MtoM 12 149 14 462 +2 313 Parc total Mobile 18 755 21 366 +2 611 Parc total Fixe 4 163 4 294 +131

PERFORMANCE FINANCIÈRE DU PREMIER SEMESTRE 2021

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d’affaires 14 758 17 417 +18% a Résultat opérationnel courant (132) 471 +603 M€ Autres produits et charges opérationnels (44) b 80 c +124 M€ Résultat opérationnel (176) 551 +727 M€ Coût de l’endettement financier net (94) (75) +19 M€ Charges d’intérêts sur obligations locatives (25) (26) -1 M€ Autres produits et charges financiers (13) (19) -6 M€ Impôt 12 (146) -158 M€ Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées 77 201 +124 M€ dont Alstom 35 219 +184 M€ Résultat net des activités poursuivies (219) 486 +705 M€ Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (25) (78) -53 M€ Résultat net part du Groupe (244) 408 +652 M€

(a) +17 % à périmètre et change constants

(b) Dont charges non courantes de 45 M€ chez Colas liées à la réorganisation des activités routières en France et à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque

(c) Dont charges non courantes de 6 M€ chez Bouygues Immobilier liées à des mesures d’adaptation et de 2 M€ chez TF1 relatives au projet de fusion entre TF1 et M6 ; et produits non courants de 91 M€ chez Bouygues Telecom essentiellement liés à la plus-value de cession de data centers

CALCUL DE L’EBITDA APRÈS LOYER DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation Résultat opérationnel courant (132) 471 +603 M€ Charges d’intérêts sur obligations locatives (25) (26) -1 M€ Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 846 989 +143 M€ Dotations aux provisions et autres dépréciations nettes de reprises utilisées 81 127 +46 M€ Reprise de provisions et dépréciations non utilisées et autres (147) (131) +16 M€ EBITDA après Loyer ᵃ 623 1 430 +807 M€

(a) Voir glossaire pour les définitions

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation Effet change Effet périmètre A PCC ᶜ Activités de construction ᵃ 10 842 12 822 18% 1% 0% 19% dont Bouygues Construction 5 321 6 337 19% 1% 0% 20% dont Bouygues Immobilier 701 981 40% 0% 0% 40% dont Colas 4 870 5 591 15% 1% 0% 16% TF1 884 1 129 28% 0% 0% 28% Bouygues Telecom 3 042 3 471 14% 0% -9% 5% Bouygues SA et autres 93 104 Ns - - Ns Retraitements intra-Groupe ᵇ (153) (196) Ns - - Ns Chiffre d’affaires du Groupe 14 758 17 417 18% 1% -2% 17% dont France 8 539 10 852 27% 0% -3% 24% dont international 6 219 6 565 6% 2% 0% 7%

(a) Somme des chiffres d’affaires contributifs (après retraitements internes aux activités de construction)

(b) Dont retraitements intra-groupe des activités de construction

(c) À périmètre et change constants

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À L’EBITDA APRÈS LOYER DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation Activités de construction (232) 357 +589 M€ dont Bouygues Construction (62) 254 +316 M€ dont Bouygues Immobilier (37) 27 +64 M€ dont Colas (133) 76 +209 M€ TF1 160 322 +162 M€ Bouygues Telecom 711 758 +47 M€ Bouygues SA et autres (16) (7) +9 M€ EBITDA après Loyer ᵃ du Groupe 623 1 430 +807 M€

(a) voir glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation Activités de construction (437) 83 +520 M€ dont Bouygues Construction (95) 166 +261 M€ dont Bouygues Immobilier (38) 17 +55 M€ dont Colas (304) (100) +204 M€ TF1 68 169 +101 M€ Bouygues Telecom 253 244 -9 M€ Bouygues SA et autres (16) (25) -9 M€ Résultat opérationnel courant du Groupe (132) 471 +603 M€

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation Activités de construction (482) 77 +559 M€ dont Bouygues Construction (95) 166 +261 M€ dont Bouygues Immobilier (38) 11 +49 M€ dont Colas (349) (100) +249 M€ TF1 68 167 +99 M€ Bouygues Telecom 254 335 +81 M€ Bouygues SA et autres (16) (28) -12 M€ Résultat opérationnel du Groupe (176) a 551 b +727 M€

(a) Dont charges non courantes de 45 M€ chez Colas liées à la réorganisation des activités routières en France et à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque

(b) Dont charges non courantes de 6 M€ chez Bouygues Immobilier liées à des mesures d’adaptation et de 2 M€ chez TF1 relatives au projet de fusion entre TF1 et M6 ; et produits non courants de 91 M€ chez Bouygues Telecom essentiellement liés à la plus-value de cession de data centers

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation Activités de construction (384) 5 +389 M€ dont Bouygues Construction (66) 119 +185 M€ dont Bouygues Immobilier (33) (6) +27 M€ dont Colas (285) (108) +177 M€ TF1 17 47 +30 M€ Bouygues Telecom 142 199 +57 M€ Alstom 35 219 +184 M€ Bouygues SA et autres (54) (62) -8 M€ Résultat net part du Groupe (244) 408 +652 M€

ENDETTEMENT (-) / EXCÉDENT (+) FINANCIER NET PAR MÉTIER

(millions d’euros) À fin déc. 2020 À fin juin 2021 Variation Bouygues Construction 3 143 2 696 -447 M€ Bouygues Immobilier (306) (400) -94 M€ Colas (7) (631) -624 M€ TF1 (1) 34 +35 M€ Bouygues Telecom (1 740) (2 229) -489 M€ Bouygues SA et autres (3 070) (2 283) +787 M€ Endettement (-) / Excédent (+) financier net (1 981) (2 813) -832 M€ Obligations locatives courantes et non courantes (1 733) (1 777) -44 M€

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation Activités de construction 111 86 -25 M€ dont Bouygues Construction 37 45 +8 M€ dont Bouygues Immobilier 2 2 0 M€ dont Colas 72 39 -33 M€ TF1 107 122 +15 M€ Bouygues Telecom 387 582 +195 M€ Bouygues SA et autres 2 0 -2 M€ Investissements d’exploitation nets du Groupe 607 790 +183 M€

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CASH-FLOW LIBRE DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2020 S1 2021 Variation Activités de construction (454) 94 +548 M€ dont Bouygues Construction (135) 136 +271 M€ dont Bouygues Immobilier (50) 12 +62 M€ dont Colas (269) (54) +215 M€ TF1 22 166 +144 M€ Bouygues Telecom 233 93 -140 M€ Bouygues SA et autres (25) (21) +4 M€ Cash-flow libre a du Groupe (224) 332 +556 M€

(a) voir glossaire pour les définitions

RAPPEL DES IMPACTS COVID ESTIMÉS AU 1er SEMESTRE 2020

(millions d’euros) Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant Activités de construction -2 460 -530 dont Bouygues Construction -1 250 -290 dont Bouygues Immobilier -400 -50 dont Colas -810 -190 TF1 -250 -100 Bouygues Telecom -70 -20

RAPPEL DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE DU 1er SEMESTRE 2019

(millions d’euros) S1 2019 Chiffre d’affaires du Groupe 17 446 Résultat opérationnel courant du Groupe 453 Dont Activités de construction 72 Bouygues Construction 179 Bouygues Immobilier 29 Colas (136) Dont TF1 163 Dont Bouygues Telecom 230 Marge opérationnelle courante 2,6% Résultat opérationnel du Groupe 495 Résultat net part du Groupe 225

GLOSSAIRE

Activités de construction : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas

ABPU (Average Billing Per User):

- Dans le Mobile, il est égal à la somme des chiffres d’affaires Mobile facturés au client pour les clients Grand Public et Entreprise divisée par le nombre de clients moyen sur la période. Il ne prend pas en compte les cartes SIM MtoM et SIM gratuites.

- Pour le Fixe, il est égal à la somme des chiffres d’affaires Fixe facturés au client pour les clients Grand Public (hors Entreprises) divisée par le nombre de clients moyen sur la période

BtoB (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

Carnet de commandes (Bouygues Construction, Colas) : représente le volume d'activité traitée restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives).

Carnet de commandes (Bouygues Immobilier) : il est composé du chiffre d’affaires des ventes notariées restant à réaliser et du montant du chiffre d’affaires total des réservations signées restant à notarier.

En application de la norme IFRS 11, Bouygues Immobilier exclut de son carnet de commandes le chiffre d’affaires des réservations réalisées à travers des sociétés mises en équivalence (société en co-promotion en cas de contrôle conjoint).

Cash-flow libre : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé avant variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et hors fréquences 5G.

Cash-flow libre après BFR : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives.

Il est calculé après variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et hors fréquences 5G.

Chiffre d’affaires Autres (Bouygues Telecom) : différence entre le chiffre d’affaires total de Bouygues Telecom et le chiffre d’affaires Services. Il comprend en particulier :

- Les ventes de terminaux, d’accessoires, d’assurances ou autres

- Les revenus d’itinérance

- Les prestations de services autres que Telecom (construction de sites ou installation de lignes FTTH)

- Le cofinancement publicitaire

Chiffre d’affaires Services (Bouygues Telecom) : il comprend :

- Le chiffre d’affaires facturé au client qui intègre :

Dans le Mobile :

Pour les clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée

Pour les clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux Entreprises

Le chiffre d’affaires du Machine-To-Machine (MtoM)

Le chiffre d’affaires de l’itinérance (roaming Visiteurs)

Le chiffre d’affaires réalisé avec les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO);

Dans le Fixe :

Pour les clients Grand Public, le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements

Pour les clients Entreprise, le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux Entreprises

Le chiffre d’affaires de vente en gros réalisé avec d’autres opérateurs de réseaux fixes ;

- Le revenu des appels entrants Voix et SMS

- L’étalement de la subvention sur la durée de vie prévisionnelle du client, conséquence d’IFRS 15

- L’activation, puis l’étalement sur la durée de vie prévisionnelle du client des chiffres d’affaires liées aux mises en services

Consommation 4G : données consommées sur les réseaux cellulaires 4G, hors Wi-Fi

EBITDA après Loyer : correspond au résultat opérationnel courant, après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives, corrigé des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, aux provisions et autres dépréciations ainsi que des effets liés aux prises et aux pertes de contrôle. Ces derniers concernent l’impact lié aux réévaluations des lots antérieurement détenus ou des lots conservés.

Évolution du chiffre d’affaires à périmètre et change constants :

- À change constant : évolution après conversion du chiffre d’affaires en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison

- À périmètre constant : évolution du chiffre d’affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante:

En cas d’acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d’affaires de la société acquise qui n’a pas de correspondance dans la période de comparaison

En cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d’affaires de la société cédée qui n’a pas de correspondance dans la période en cours

Excédent / Endettement financier net : la position de trésorerie du Groupe se calcule en tenant en compte la trésorerie et équivalents de trésorerie, les soldes créditeurs de banque, les dettes financières non courantes et courantes et les instruments financiers. L’endettement/excédent financier n’inclut pas les obligations locatives non courantes et courantes. Selon que ce solde est positif ou négatif, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les principaux éléments de variation de l’endettement net sont présentés en note 7 de l’annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2021 disponible sur le site internet du Groupe Bouygues.

FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) : correspond au déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équipements de transmission de l’opérateur) jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel (définition de l’Arcep)

Marge d’EBITDA après Loyer (Bouygues Telecom) : EBITDA après Loyer sur chiffre d’affaires Services

MtoM : les communications « machine à machine » ou « MtoM » consistent en la mise en relation de machines ou d’objets intelligents, ou entre un objet intelligent et une personne, avec un système d’information via des réseaux de communications mobiles généralement sans intervention humaine

Prises FTTH sécurisées : horizontal déployé ou en cours de déploiement ou commandé et ce, jusqu’au point de mutualisation

Prises FTTH commercialisées : prises pour lesquelles l’horizontal et la verticale sont déployés et connectés via le point de mutualisation

Prise de commandes (Bouygues Construction, Colas) : une affaire est enregistrée dans la prise de commandes dès lors que le contrat est signé et entré en vigueur (obtention de l'ordre de service et levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement est mis en place. Le montant enregistré correspond au chiffre d’affaires à réaliser sur cette affaire.

Réservations en valeur (Bouygues Immobilier) : montant exprimé en euro de la valeur des biens immobiliers réservés sur une période donnée.

- Logements : somme des valeurs des contrats de réservation, unité et bloc, signés par les clients et validés en interne, nettes des désistements enregistrés.

- Immeubles de bureaux : ils sont enregistrés dans les réservations à la vente notaire

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si Bouygues Immobilier détient le contrôle exclusif de la société de co-promotion (intégration globale), alors 100 % des montants sont intégrés dans les réservations

S’il y a contrôle conjoint (société mise en équivalence), alors l’activité commerciale est enregistrée à hauteur de la quote-part détenue dans la société de co-promotion

RIP : Réseau d’Initiative Publique

Taux de churn Fixe : ensemble des résiliations du mois couru, divisé par le parc fin du mois précédent

Taux de churn Mobile : ensemble des résiliations du mois couru, divisé par le parc fin du mois précédent

Taux de pénétration FTTH : part du parc client Fixe en FTTH (nombre de clients FTTH divisé par le nombre de clients Fixe total)

Très Haut Débit : abonnements avec un débit crête descendant supérieur ou égal à 30 Mbits/s. Comprend les abonnements FTTH, FTTLA, box 4G et VDSL2 (définition de l’Arcep)

Utilisateurs 4G : clients ayant utilisé le réseau 4G au cours des trois derniers mois (définition de l’Arcep)

Wholesale : marché de la « vente en gros » aux opérateurs de communications électroniques

1 Endettement net / capitaux propres

2 Sur une échelle allant de D- à A+

3 Marge opérationnelle courante de TF1 en 2019 : 10,9%

4 À change constant et hors principales cessions et acquisitions

5 À change constant et hors principales cessions et acquisitions

6 Hors études et travaux préparatoires enregistrés précédemment pour 140 millions d’euros

7 Femmes Responsables Des Achats de moins de 50 ans

8 Volumes de l’Observatoire de l’Arcep au T1 2021

9 ABPU hors BTBD

10 19,8 € hors retraitement du roaming

