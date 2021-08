Un chirurgien du cancer du sein apprécié au CUSM s’engage à se raser la tête

English French

MONTRÉAL, 26 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Dr Sarkis Meterissian, chirurgien oncologue, a comme passion d’aider les femmes à survivre et à s’épanouir suite à un cancer du sein. En tant que directeur de la Clinique du sein du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), le Dr Meterissian a aidé des milliers de femmes dans leur parcours face au cancer du sein. Mais il veut en faire plus.



Il s’est engagé à amasser 50 000 $ en association avec l’opération Raise Craze de Pink in the City. Raise Craze, qui en est à sa sixième année, est une campagne annuelle axée sur les bénévoles qui collectent des fonds en s’engageant à se raser la tête. Raise Craze a permis de récolter plus de 75 000 $ depuis 2016 pour les patientes atteintes d’un cancer du sein.

Tous les dons de la collecte de fonds du Dr Meterissian seront versés au programme de mieux-être de la Clinique du sein du CUSM. Et, s’il atteint son objectif de collecte de fonds, le Dr Meterissian se rasera la tête lors d’un événement public au CUSM en octobre.

« Chaque dollar recueilli servira à soutenir les soins. Nos patientes ont accès à des nutritionnistes, des physiologistes de l’exercice, des kinésiologues, des psychologues, des sexologues : tout cela est gratuit grâce aux donateurs. Chaque fois qu’un donateur donne de l’argent, il aide nos patientes. Ils m’encouragent aussi à me faire raser le crâne, mais au bout du compte, tout cela est pour nos patientes. »

- Dr Sarkis Meterissian, chirurgien oncologue et

directeur de la Clinique du sein du CUSM

Le programme de mieux-être de la Clinique du sein a été créé pour s’assurer que chaque patiente atteinte d’un cancer du sein reçoive les soins dont elle a besoin, pendant et après son traitement. Au-delà du traitement, les patientes ont accès à une grande variété de services pour assurer leur santé et leur bien-être. Le programme de bien-être est entièrement financé par des donateurs.

« Le Dr Meterissian m’a sauvée à plus d’un titre. Il a non seulement éliminé le cancer de mon système, mais il m’a soutenue tout au long du chemin. Son équipe et lui ont été là pour moi pendant tout le processus. J’ai été guidée du début à la fin. Je n’ai eu à m’inquiéter de rien. »

- Daniella Corsetti, patiente reconnaissante

Le Dr Meterissian a pu constater directement à quel point le programme de bien-être a aidé ses patientes à guérir. Une variété de ressources gratuites est offerte aux patientes qui, autrement, dépenseraient des milliers de dollars. Il s’engage à faire en sorte qu’il continue à aider les femmes dans leur parcours face au cancer du sein.

« C’est une source d’inspiration de voir un médecin se consacrer à ses patientes et les soutenir de manière aussi significative. Trop de femmes connaissent la douleur et l’épreuve de cette lutte contre le cancer du sein. L’objectif du Dr Meterissian d’amasser 50 000 $ et de se raser la tête démontre son dévouement et son empathie envers ses patientes et leurs familles. »

- Julie Quenneville, présidente-directrice générale, Fondation du CUSM.

Pour en savoir plus : https://muhcf.akaraisin.com/ui/raisecraze2021fr

Possibilités d’entrevue :

- Dr Sarkis Meterissian, directeur, Clinique du sein du CUSM

- Sophie Blondin, coordonnatrice du soutien aux patientes, programme de mieux-être de la Clinique du sein

- Daniella Corsetti, une patiente reconnaissante

- Julie Quenneville, présidente-directrice générale, Fondation du CUSM

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l’excellence des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver, qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine, recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus mortelles de l’humanité, les maladies infectieuses, mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle, souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs, détecter plus tôt les tueurs silencieux que sont les cancers de l’ovaire et de l’endomètre, créer les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada… et bien plus encore. Nous mobilisons l’ensemble de notre communauté pour résoudre les problèmes de santé les plus complexes au monde.

À propos de Pink in the City

Pink in the City a vu le jour en 2006 lorsque Lawrence Vourtzoumis, alors un jeune garçon, a décidé de se raser la tête pour soutenir les patientes atteintes d’un cancer du sein. Ce premier événement a démontré que chaque geste de soutien altruiste fait une différence et a inspiré de nombreux événements au fil des ans. La famille Vourtzoumis s’est engagée à soutenir toutes les personnes touchées par le cancer du sein dans leur parcours : les combattantes, les survivantes et leurs familles.

Tarah Schwartz

Directrice du marketing et des communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Kelly Albert

Agente aux communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

kelly.albert@muhc.mcgill.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5b1fa0a-41bf-4fba-9be2-88e21281bcbc