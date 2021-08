Kalmarille viides perättäinen suuri ekotehokkaiden hybridikonttilukkien tilaus Port of Virginialta

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 26. ELOKUUTA 2021, KLO 14

Cargoteciin kuuluva Kalmar toimittaa 18 hybridikonttilukkia Port of Virginialle, joka on syvänmeren satama Yhdysvaltain itärannikolla. Viides peräkkäinen hybridikonttilukkitilaus osoittaa Port of Virginian luottamuksen Kalmariin ja Kalmarin johtavaan hybriditeknologiaan. Edelliset vastaavat tilaukset on saatu vuosittain vuodesta 2017 lähtien. Cargotecin vuoden 2021 kolmannelle neljännekselle kirjattu tilaus on tarkoitus toimittaa vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä.

Laitteista 15 toimitetaan Norfolk International Terminalsiin (NIT) ja kolme Virginia International Gatewayhin (VIG). NIT ja VIG ovat sataman pääterminaaleja, ja molemmat pystyvät käsittelemään suurimpia Atlantilla liikkuvia aluksia. Port of Virginia on käyttänyt Kalmarin hybridikuljetuslukkeja elokuusta 2015 alkaen. Tämän tilauksen toimittamisen jälkeen asiakkaan terminaaleissa on käytössä yhteensä 92 Kalmarin hybridikonttilukkia. Kalmarin ammattitaitoinen paikallinen teknikkotiimi tukee ja huoltaa sataman laitteita vuosien kokemuksella ja kattavan paikallisen varaosavaraston turvin.

Rich Ceci, Sr. Vice President of Technology and Projects, Port of Virginia: “Olemme olleet tyytyväisiä hedelmälliseen ja tiiviiseen yhteistyöhömme Kalmarin kanssa. Kalmarin hybriditeknologia auttaa meitä vähentämään polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Se myös lisää käyttömukavuutta ja parantaa toimintamme yleistä kestävyyttä.”

Troy Thompson, myyntijohtaja, Kalmar Americas: “Yhteistyömme Port of Virginian kanssa jatkaa menestyskulkuaan. Tämä jatkotilaus on todiste sekä ekotehokkaiden hybridikuljetuslukkiemme että omistautuneen ja sitoutuneen paikallisen tuotetukitiimimme ylivoimaisesta suorituskyvystä. Laaja ja korkeasti koulutettu tiimimme paikallisten asiakkaiden tukemiseen Yhdysvalloissa takaa asiakkaiden laitteiston luotettavuuden ja tekee Kalmarista alan johtavan hybridilaitteiden toimittajan.”

Lisätietoja medialle:

Troy Thompson, myyntijohtaja, Kalmar Americas, puh. +1 919 949 1192

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

