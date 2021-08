English Swedish

Pressmeddelande

27 augusti 2021

Immunicum tillkännager deltagande i flera kommande bransch- och investerarmöten i september och oktober





Immunicum AB (publ) meddelade idag att man kommer att delta på följande konferenser och investerarmöten till och med den 31 oktober.





• 6th CAR-TCR Summit, 30 augusti – 2 september, 2021

Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum, kommer att deltaga som expert i en workshop på CAR-TCR summ i t den 30 augusti 2021. Han kommer att presentera den potentiella användningen av Immunicums ilixadencel- och DCOne®-plattformar för att förbättra kvaliteten på T-celler för CAR-T och andra adoptiva T-cellsbaserade cancerterapier.



• Pareto Securities’ 12th Annual Healthcare Conference, 1-2 september, 2021

Erik Manting, CEO på Immunicum, kommer att ge en presentation.



• SACHS 21st Annual Biotech in Europe Forum, 7-8 oktober, 2021

Erik Manting, CEO på Immunicum, kommer att ge en presentation.



• ESGO 22nd European Congress on Gynaecological Oncology, 23-25 oktober, 2021

Immunicum deltar och kommer att presentera prekliniska data för vaccinkandidaten, DCP-001, vid äggstockscancer.



• Neoantigen Based Therapies Summit, October 26 – 28, 2021

Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum, kommer att presentera kombinationspotentialen för Immunicums ilixadencel- och DCOne®-plattformar i relation till cancer-neoantigenbaserade terapeutiska tillvägagångssätt.

OM IMMUNICUM AB (publ)

Immunicum tillämpar sin expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

