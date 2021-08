Ellen AB publicerar Halvårsrapport januari - juni 2021

Halvårsrapport januari – juni 2021

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10 113 (11 382) KSEK. Summa intäkter uppgick till 10 150 (11 506) KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -2 204 (-2 997) KSEK

Bruttomarginalen för perioden uppgick till 47 (44) procent

Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,49 (-0,65) SEK 1)

Periodens kassaflöde uppgick till - 896 (-2 432) KSEK

1) Sammanläggning av aktier 1:100 genom att 100 aktier sammanläggs till en aktie registrerades av Bolagsverket 2020-08-03. Jämförelsetal för 2020 omräknat att motsvara aktieantalet efter sammanläggningen.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

23 februari informerar Ellen marknaden om att man har erhållit en första uppfyllnadsorder för implementering av de probiotiska tampongerna i de fysiska butikerna på Norges största apotekskedja, Apotek 1.

10 maj informerade Ellen marknaden att man inleder ett samarbete med Designkontoret Silver, en av Nordens ledande varumärkes- och designbyråer.

Denna rapport har inte varit föremål för en revisionsgranskning.

VD HAR ORDET

Förbättrat resultat genom ökad bruttomarginal ger en bra grund för Ellen att bygga vidare på

Vi stänger första halvåret med ett förbättrat resultat om 26,5 procent och med tre procentenheters ökad marginal, detta trots minskad försäljning.

Vi ser en tillväxt om 28 procent i Tyskland som är Ellens näst största marknad. Sverige/Norden samt Frankrike som tillsammans med Tyskland står för 93 procent av Ellens omsättning visar samtliga på tillväxt första halvåret 2021.

Den minskade försäljningen är främst driven av en tröghet på vissa mindre marknader där planerade volymer skjutits fram då försäljningen ännu inte tagit fart igen. Utöver detta drabbades vi av en out of stock situation på pH-kontrollen som en följd både av pandemin som innebar förseningar i produktionen samt incidenten i Panamakanalen där gods fastnade.

Vi ser en fortsatt påverkan av den globala pandemi som pågår. Det råder osäkerhet och tröghet på flertalet av de marknader Ellen verkar på. Vi ser att det är svårare att etablera nya kontakter och skapa nya affärsmöjligheter i skuggan av att man ännu inte kan träffas fysiskt. Vi är ödmjuka inför en oviss marknadsutveckling och hur det kommer att påverka livet för människor, samhällen i stort och affärsmöjligheter framåt.

Ellen har under den här ansträngda tiden målmedvetet fortsatt arbetet enligt vår strategi.

Med tillförsikt ser vi fram emot tillväxt

Under första halvåret har ett antal projekt initierats för att driva tillväxt. Detta med fokus på de områden som vi i affärsplanen identifierat som avgörande för Ellens framtid.

Många av dessa projekt är långt gångna och förhoppningen är att vi ska se resultat av satsningarna redan under kvartal ett och två 2022.

Fokusområdena är ;

Utökad distribution och tillgänglighet på nya och befintliga marknader. Både i fysisk butik samt online. Ambitionen är att lansera och påbörja implementering av Ellens produktportfölj på fler intressanta marknader redan under första kvartalet 2022.

Vi ser en snabbt förändrad marknadsplats där digitaliseringen blir allt mer viktig. Vi ser att stor del av försäljningen flyttar från de fysiska butikerna till webben. För vår del innebär det att vi kommer stärka vår närvaro online och vi har bland annat en ambition att lansera Ellens webb-shop under 2022.

Uppdatering av Ellens varumärkesplattform och harmonisering av Ellens varumärken och design för att spegla det moderna, innovativa och högkvalitativa FemTech bolag Ellen är. Här samarbetar vi med prisbelönta Designkontoret Silver, en av Nordens ledande varumärkes- och designbyråer.

Ny design och uppdaterad varumärkesplattform planerar vi att lansera och implementera under första halvåret 2022.

Produktutveckling, ett pågående arbete där vi avser att uppgradera ett par av våra befintliga produkter samt lansera en till två nya produkter under 2022.





Intensifierad marknadsföring och aktivering för att stärka Ellen som varumärke och den unika produktportfölj vi besitter. Ellen, underlivets bästa vän!

Ellen ser en stor potential i att fortsätta utveckla Ellens Intimvårdsskola. En plattform där vi lyfter intimhälsa på agendan. Vi vill informera och inspirera till att ta hand om sin intimhälsa. Vi vill sudda ut tabun och skapa debatt i ett högst naturligt och viktigt ämne - kvinnors hälsa - och mer specifikt kvinnors intimhälsa.

Jag har nu haft förmånen att driva detta bolag och utveckling under två års tid. En händelserik period på många sätt där vi trots tuffa utmaningar lyckats skapa flertalet nya affärsmöjligheter.

Jag ser fram emot att tillsammans med Team Ellen fortsätta denna spännande resa.

Charlotta Nilsson

Verkställande Direktör

Ellen AB

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida: https://www.ellen.se/regulatoriska-pressreleaser

För ytterligare information:

Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 08.00 CEST.

Om Ellen

Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Ellen tillhandahåller innovativa naturliga premiumprodukter inom intimhälsa. Ellens produkter hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet genom livets alla faser. Ellen erbjuder bland annat patenterade probiotikaprodukter för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), bestående av humana mjölksyrabakterier samt ellen® Probiotisk Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Intim Cremén innehåller även naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är exklusiva och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns dessutom ett pH-test för hemmabruk samt en tampong med vattentät barriär för det känsliga underlivet. Ellen erbjuder samtidigt en vegansk, parfymfri och dermatologiskt testad intimvårdsserie som består av en intim tvätt foam, intim deo och en after shave & wax gel. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett globalt nätverk av distributörer samt i egen regi. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

