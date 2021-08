Rogers annonce un partenariat majeur avec le Festival International de Jazz de Montréal

English French

MONTRÉAL, 31 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications annonce aujourd’hui la signature d’une entente de cinq ans avec le Festival International de Jazz de Montréal, devenant ainsi le commanditaire exclusif en matière de télécommunications de l’événement.



Ce partenariat important et pluriannuel permettra de connecter des milliers de festivaliers au rythme du jazz et contribuera à faire rayonner encore plus le Festival au Canada pour les prochaines années.

« Rogers est très heureuse de s’associer à cet événement culturel tant apprécié des Québécois et qui anime les rues de Montréal chaque été depuis plus de 40 ans, souligne Édith Cloutier, Présidente Régionale de Rogers Québec. La notoriété mondiale du Festival International de Jazz de Montréal en fait un événement incontournable pour les grands noms du jazz que nous sommes impatients de revoir à Montréal. Nous sommes fiers et fébriles de vibrer au rythme du jazz avec les amateurs d’ici et d’ailleurs et de les connecter avec les artistes qui font rayonner Montréal. »

Dès 2022, Rogers sera le présentateur officiel de la scène de Blues, une des scènes les plus respectées du Festival et qui a reçu des artistes tels que Steve Hill, Jordan Officer et Matt Schofield. Rogers présentera aussi une série de concerts en salle et contribuera à offrir une expérience améliorée aux festivaliers grâce notamment au déploiement de la 5G sur le site.

Pour l’édition 2021 qui débute le 15 septembre prochain, Rogers offrira aux visiteurs des spectacles d’animation musicale dans le Quartier des Spectacles, une capsule de contenu exclusive dans le volet numérique du Festival ainsi que des bornes de chargement d’appareils. De plus, les abonnés des Moments Rogers peuvent dès maintenant courir la chance de gagner un accès privilégié aux coulisses pour rencontrer un artiste du Festival. Plus de détails à propos des Moments Rogers ici.

« Cet appui est une excellente nouvelle pour l’avenir du Festival. Nous sommes très heureux d’accueillir Rogers comme partenaire majeur pour le retour du jazz dans le Quartier des spectacles, mentionne Laurent Saulnier, vice-président, Programmation, Festival International de Jazz de Montréal. Nous avons hâte d’explorer avec eux les différentes possibilités qui permettront d’offrir une expérience encore plus agréable aux festivaliers au cours des cinq prochaines années de notre partenariat. »

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias, et travaille à bâtir et à étendre des réseaux de classe mondiale pour offrir la prochaine génération de connectivité aux entreprises et aux consommateurs canadiens, et pour contribuer à l’avenir du pays. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Aujourd’hui, nous offrons le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

À propos du Festival International de Jazz de Montréal

Consacré par les Guinness World Records comme le plus grand festival de jazz de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis maintenant 40 ans, synonyme de passion musicale. La métropole francophone d’Amérique devient chaque année, pendant une dizaine de jours, le lieu de rendez-vous des amateurs de toutes les musiques liées au jazz. Situé au cœur d’un centre-ville animé et fermé à la circulation automobile, ce site unique au monde, ouvert de midi à minuit, est conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers. Bref, pendant ces semaines magiques, c’est à Montréal que bat le cœur de la planète jazz !

Pour en savoir plus

