Pörssitiedote 1.9.2021 klo 9.35

Jussi Majamaa nimitetty Sievi Capitalin toimitusjohtajaksi, talousjohtaja Markus Peura jättää yhtiön maaliskuussa 2022

Sievi Capitalin hallitus on tänään nimittänyt KTM Jussi Majamaan yhtiön toimitusjohtajaksi. Majamaalla on pitkä ja monipuolinen kokemus rahoitusalalta pohjoismaisten investointipankkien ja globaalin investointipankin palveluksessa. Viimeiset seitsemän vuotta hän on toiminut alalla yrittäjänä. Jussi Majamaan ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä. Majamaa aloittaa tehtävässään välittömästi.

Kuten Sievi Capitalin 2.7.2021 julkaisemassa pörssitiedotteessa kerrottiin, aiempi toimitusjohtaja Päivi Marttila jättää yhtiön ja keskittyy jatkossa perheensä sijoitusyhtiön toiminnan vetämiseen ja hallitustyöskentelyyn.

Myös Sievi Capitalin talousjohtaja Markus Peura on ilmoittanut jättävänsä yhtiön. Peura jatkaa tehtävässään maaliskuuhun 2022 asti vastaten mm. yhtiön vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistumisesta.

”Olemme löytäneet Sievi Capitalille erinomaisen uuden toimitusjohtajan, jonka vahva osaaminen kattaa sekä yhtiön aktiivisen sijoitustoiminnan johtamisen että Sievi Capital Oyj:n ja Boreo Oyj:n suunnitellun yhdistymisen valmistelun. Samalla kun iloitsen Jussin liittymisestä Sievi Capitalin tiimiin, haluan vielä yhtiön ja sen hallituksen puolesta kiittää Päiviä ja Markusta ansiokkaasta työstä Sievi Capitalin johdossa ja toivottaa molemmille menestystä uusiin haasteisiin”, kertoo Sievi Capitalin hallituksen puheenjohtaja Lennart Simonsen.

”Sievi Capital on hyvin hoidettu yhtiö, ja on kunnia tulla valituksi yhtiön seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Koen pääseväni aloittamaan toimitusjohtajan tehtävät mielenkiintoisessa vaiheessa. Yhtiöllä on osaava tiimi, ja sijoituskohteissamme on paljon potentiaalia. Suunniteltu yhdistyminen Boreon kanssa olisi mahdollisuus luoda lisää arvoa osakkeenomistajillemme”, toteaa Sievi Capitalin toimitusjohtaja Jussi Majamaa.

Sievi Capitalin ja Boreon aiesopimus suunnitellusta yhdistymisestä allekirjoitettiin ja tiedotettiin 18.8.2021. Suunnitellussa yhdistymisessä muodostuisi yksi Helsingin Pörssin johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille. Yhdistyneen yhtiön liiketoiminta olisi hajautettua sekä maantieteellisesti että eri toimialoille, ja sen riippuvuus yksittäisistä päämies- ja asiakassuhteista olisi vähäistä. Yhdessä Sievi Capitalilla ja Boreolla olisi myös hyvä taloudellinen asema, skaalaa sekä kriittistä massaa strategian toteuttamiseen ja merkittävään kasvuun. Osapuolten tavoitteena on allekirjoittaa yhdistymis- ja muut transaktiosopimukset syyskuun 2021 aikana.

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.

