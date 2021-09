Reitinguagentuur Moody’s kinnitas Coop Pangale investeerimisjärgu reitingu tasemel Baa2

English Estonian

Moody’s Investors Service uuendas AS-ile Coop Pank antud reitinguhinnangut. Pangale kinnitati investeerimisjärgu tasemel krediidireiting koos stabiilse väljavaatega, mis on samal tasemel kui aasta tagasi antud esmakordne reiting.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul kinnitab krediidireitingu uuendamine, et pank on suutnud kiire laenuportfelli kasvu juures hoida samal ajal selle kvaliteeti kõrgel tasemel ning näidanud seejuures head kasumlikkust. „Usun, et reitingu uuendamine annab eelkõige äriklientidele, Eesti riigile ja kohalikele omavalitsustele täiendava kindlustunde tulla Coop Panga kliendiks ning hoida oma raha kodumaises finantsasutuses,“ sõnas Rink.

Moody’s Investors Service’i poolt AS-ile Coop Pank kinnitatud reitingud:

Pika- ja lühiajaline vastaspoole riskihinnang Baa1(cr)/Prime-2(cr)

Pika- ja lühiajaline vastaspoole riski reiting Baa1/Prime-2

Välis- ja kohalikus valuutas pikaajaliste pangahoiuste reiting Baa2

Välis- ja kohalikus valuutas lühiajaliste pangahoiuste reiting Prime-2

Kohandatud baaskrediidihinnang ba1

Baaskrediidihinnang (BCA) ba1

Väljavaade pikaajaliste pangahoiuste reitingutele on stabiilne.

Teade Moodys’e poolt koostatud aruande kohta on leitav https://www.moodys.com/

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 102 300 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.