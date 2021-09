Célébrez la fête du Travail en toute sécurité sur la route, sur les sentiers et sur l’eau

English French

OAKVILLE, Ontario, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche du congé de la fête du Travail, MADD Canada tient à rappeler aux Canadiens et Canadiennes de mettre la sécurité de tous au premier plan en s’engageant à ne jamais prendre le volant d’une voiture, d’un bateau ou d’un VTT avec les capacités affaiblies.



« Célébrons ce dernier long week-end de l’été en éliminant la conduite avec les capacités affaiblies sur nos routes, nos sentiers et nos lacs, a déclaré Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Si l’alcool, le cannabis ou d’autres drogues sont au menu de vos célébrations, rangez vos clés et confiez la conduite à un conducteur sobre. »

Plus tôt cet été, MADD Canada a publié son tout premier Sondage national sur la conduite après la consommation d’alcool, de cannabis et de drogues illicites. Ce sondage révèle qu’un nombre troublant de personnes conduisent, souvent avec des passagers à bord, alors qu’ils savent que leurs capacités sont affaiblies par l’effet d’une substance.

Ainsi, lors de vos sorties ce long week-end, n’oubliez pas que nous pouvons tous contribuer à la prévention de la conduite avec les capacités affaiblies et des collisions horribles qui en découlent en suivant ces simples consignes :

Ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou n’importe quel autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Ne jamais se laisser reconduire par un conducteur aux facultés affaiblies.

Appeler le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec les facultés affaiblies.

Tout au long de l’été, MADD Canada mise sur sa Campagne 911 pour encourager le public à signaler les cas soupçonnés de conduite avec les capacités affaiblies au 911.

Dans ce cadre de cette initiative, MADD Canada sensibilise également le public aux dangers de la conduite d’un bateau avec les capacités affaiblies. Au cours des dernières années, MADD Canada a produit et installé plus de 1 300 affiches de lutte contre la navigation avec les capacités affaiblies sur les sites de ports de plaisance, de marinas et de rampes de mise à l’eau partout au Canada grâce aux subventions de Transports Canada et à la collaboration des services de police locaux et régionaux.



Par ailleurs, le soutien financier supplémentaire de Transports Canada nous a permis de créer de nouveaux messages d’intérêt public intitulés « Couler à pic » pour diffusion à la radio et à la télévision ; ce financement nous permettra également d’installer 343 nouvelles affiches de sensibilisation aux dangers de la navigation avec les capacités affaiblies d’ici la fin de la saison de navigation 2023.

« Lorsque les gens pensent à la conduite avec les capacités affaiblies, ils pensent aux automobiles, mais pas aux bateaux ; pourtant, la conduite d’un bateau avec les capacités affaiblies est toute aussi dangereuse — et illégale — que la conduite d’une voiture avec les capacités affaiblies, a expliqué Mme Hancock. L’appui généreux de Transports Canada en conjonction avec nos partenariats avec les services de police, les ports de plaisance et les marinas aux quatre coins du pays nous permettent de diffuser ce message vital auprès du public et de rappeler aux plaisanciers qu’ils peuvent signaler les cas de navigation avec les capacités affaiblies au 911 ou à l’unité maritime de la police de leur région. »

Pour en savoir davantage sur les moyens de reconnaître un plaisancier aux capacités affaiblies ou la marche à suivre si vous en voyez un, consulter la section « la Campagne 911 lève l’ancre » de notre page Web.

Uber, le Transport désigné officiel de MADD Canada, est une option fiable pour toute personne à la recherche d’un moyen de rentrer à la maison en toute sécurité en un clic. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/.



À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.