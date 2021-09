English French

Communiqué de presse

2 septembre 2021 - N° 23

SCOR annonce la refonte du Comité exécutif du Groupe

SCOR annonce aujourd’hui une refonte du Comité exécutif du Groupe, qui reflète l’importance de la transformation et du développement durable au cours de la prochaine phase de son développement stratégique. Toutes les promotions sont internes, soulignant la profondeur du réservoir de talents dont dispose le Groupe.

La nouvelle composition du Comité exécutif du Groupe, proposée par Laurent Rousseau, Directeur général de SCOR, a reçu l’aval du comité des nominations et a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration.

Les membres suivants du Comité exécutif du Groupe conservent leurs fonctions actuelles :

Ian Kelly , Directeur Financier du Groupe (Chief Financial Officer) ;

Jean-Paul Conoscente , Directeur général de SCOR Global P&C ;

Brona Magee, Directrice générale adjointe de SCOR Global Life.





Les membres suivants du Comité exécutif du Groupe voient leurs responsabilités élargies :

François de Varenne , Directeur général de SCOR Global Investments, aura la responsabilité d’un périmètre étendu englobant, en plus des Investissements, les Technologies, le Budget, le Group Project Office, et la Corporate Finance pour le Groupe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il conduira la transformation du Groupe.

Claire Le Gall-Robinson, Secrétaire Générale du Groupe, responsable de la Gouvernance, du Développement Durable, de la fonction Juridique et de la fonction Conformité, est nommée Chief Sustainability Officer du Groupe. En plus de ses fonctions existantes, elle sera en charge des Ressources Humaines, de la Communication et des Hub operations dans le cadre de ce nouveau poste au périmètre élargi.

Les membres suivants du Comité exécutif du Groupe se voient confier de nouvelles fonctions :

Frieder Knüpling , auparavant Directeur des Risques du Groupe (Chief Risk Officer), est nommé Directeur général de SCOR Global Life, en remplacement de Paolo De Martin, qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière, après avoir rempli avec succès sa mission de Directeur général de SCOR Global Life depuis 2014.

Romain Launay, auparavant Directeur des Opérations du Groupe (Chief Operating Officer), est nommé Directeur général adjoint de SCOR Global P&C et Directeur général des activités d'assurance de Spécialités.

Fabian Uffer, auparavant Group Head of Risk Modelling, en charge du modèle interne du Groupe, remplace Frieder Knüpling au poste de Directeur des Risques du Groupe (Chief Risk Officer) et rejoint le Comité exécutif du Groupe.





Laurent Rousseau, Directeur général de SCOR, déclare : « L’expérience, la richesse des parcours, l’expertise, la connaissance du secteur et les qualités de leadership des membres de ce Comité exécutif renouvelé me donnent une grande confiance quant à notre capacité à poursuivre avec succès le développement de SCOR. Ces promotions internes attestent de la profondeur du réservoir de talents dont dispose le Groupe, de la richesse des compétences des collaborateurs de la génération montante. Je suis convaincu que cette nouvelle organisation garantira la continuité managériale tout en reflétant le niveau élevé d’ambition du Groupe en matière de transformation et de développement durable. Nous sommes mobilisés pour accélérer la transformation en profondeur de la société prévue par le plan stratégique « Quantum Leap », ainsi que pour accélérer la création de valeur à long terme pour l’ensemble des parties prenantes. J’ai composé ce Comité exécutif du Groupe, tant en termes de personnes qu’en termes de périmètre de responsabilités, en ayant à cœur de faire en sorte que nous formions une équipe soudée pour mettre en œuvre la stratégie de SCOR et écrire ensemble, avec les 3 000 collaborateurs du Groupe de par le monde, le prochain chapitre de sa ‘success story’. »

Denis Kessler, Président de SCOR, déclare : « J’ai toute confiance dans la capacité de ce Comité exécutif à poursuivre le développement à long terme du Groupe au bénéfice de toutes les parties prenantes. Au nom du Conseil d’administration, et en mon nom personnel, je remercie Paolo De Martin pour sa remarquable contribution au développement du Groupe depuis qu’il l’a rejoint en 2007. Après avoir mené avec succès sa mission de Directeur Financier du Groupe, il a durant les sept dernières années joué un rôle déterminant dans le développement du fonds de commerce de SCOR dans le monde dans le cadre de ses fonctions de Directeur général de SCOR Global Life. Je souhaite à Paolo plein succès dans la nouvelle étape de sa carrière. »

Biographies

Jean-Paul Conoscente, de nationalité américaine et française, est diplômé de l’université de Californie à Berkeley (master en ingénierie des structures) et de l’École des travaux publics à Paris (diplôme d’ingénieur en génie civil). Il débute sa carrière en Californie dans le domaine de l’ingénierie des tremblements de terre, puis intègre la société de modélisation des catastrophes naturelles EQECAT en tant que Directeur de la région Europe. Il occupe plusieurs postes à responsabilités à AON Benfield comme courtier de réassurance à Londres et Paris, puis à AXA Re à Paris comme Directeur Global de la branche Dommages. En 2008, il rejoint SCOR à New York comme Chief Underwriting Officer de SCOR Global P&C pour la région Amériques, où il contribue à la réorganisation de l’équipe et du portefeuille de SCOR aux Amériques, avant de devenir CEO de l’ensemble des filiales américaines P&C de SCOR en 2016, puis CEO des activités de réassurance de SCOR Global P&C en 2018. En 2019, il est nommé Directeur général de SCOR Global P&C et rejoint le Comité exécutif du Groupe.

Ian Kelly, de nationalité britannique, est membre de l’« Association of Chartered Certified Accountants ». Après avoir commencé sa carrière au sein de Prudential, il rejoint, en tant que « Chief Accountant », le département de réassurance vie du groupe Gerling à Londres, qui devient plus tard Revios UK. À la suite de l'acquisition de Revios par SCOR, il est nommé en 2007 Directeur financier au Royaume-Uni. En 2009, Ian est nommé « Director of General Accounting and Group Reporting », en charge de la consolidation pour le reporting financier du groupe SCOR. Ian a ensuite conforté son expérience en matière stratégique, réglementaire et financière en devenant dès 2011 « Head of Group Financial Planning and Analysis ». En sus de ses responsabilités en matière de planification financière, Ian Kelly est nommé « Head of Investor Relations » du Groupe en 2016. En 2020, il est promu Chief Financial Officer et rejoint le Comité exécutif du Groupe.

Frieder Knüpling, de nationalité allemande, est membre du Comité exécutif de SCOR depuis 2010, d’abord en tant que Directeur général adjoint de SCOR Global Life, puis en tant que Directeur adjoint des Risques du Groupe, enfin en tant que Directeur des Risques du Groupe. Auparavant, il a occupé divers fonctions actuarielles, financières ou de gestion des risques au sein de SCOR, de Revios et de Gerling Global Re. Frieder Knüpling est titulaire d’un diplôme en mathématiques et physique et d’un doctorat en économie. Il est membre de l’Association des actuaires allemands (Deutsche Aktuarvereinigung).

Romain Launay, de nationalité française, est polytechnicien, ingénieur de l’École des Mines de Paris et diplômé du Centre des Hautes Études de l’Assurance. Après avoir occupé différentes fonctions au sein du ministère de l’économie et des finances de 2004 à 2009, il devient conseiller au cabinet du Premier ministre en 2009. Il rejoint SCOR en février 2012 en tant que conseiller du Président et Directeur Général avant de devenir Secrétaire Général du Groupe en mai 2014. En février 2016, il est nommé Directeur des Opérations et rejoint le Comité exécutif du Groupe.

Claire Le Gall-Robinson, de nationalité française, est avocate au Barreau de Paris et de New York, diplômée de Harvard Law School (Master of Laws) et de l’Université de Paris II – Panthéon Assas (Droit des affaires et fiscalité, Major de promotion). Elle a exercé pendant plus de 17 ans dans des cabinets américains de premier plan, Sullivan & Cromwell LLP et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Avant de rejoindre SCOR en 2016 en qualité de Secrétaire Générale du Groupe, elle était associée au sein du cabinet anglais Gowling WLG. Elle enseigne à l’École de Droit de Sciences-Po Paris depuis 2010. Elle est auteur d’articles de doctrine sur divers sujets de droit des sociétés, et co-auteur d'un ouvrage de droit commercial publié aux éditions Dalloz. En mars 2021, elle rejoint le Comité exécutif du Groupe.

Brona Magee, de nationalité irlandaise, est titulaire d’un diplôme en actuariat et en finance de l’université de Dublin. Elle rejoint en 2006 Transamerica International Reinsurance Ireland, société rachetée en 2011 par SCOR. Elle occupe la fonction de Directrice financière de SCOR Global Life Reinsurance Ireland de 2011 à 2013. En 2013, elle devient Directrice financière des Amériques au sein de SCOR Global Life, avant d’être nommée Deputy Chief Executive Officer de la région Amériques en 2015. En février 2017, Brona Magee rentre à Dublin où elle devient Chief Actuary au sein de SCOR Global Life. Elle est nommée Head of Client Solutions et membre de l’équipe de direction générale de SCOR Global Life en novembre 2017. En septembre 2018, elle est promue directrice générale adjointe de SCOR Global Life et rejoint le Comité exécutif du Groupe. Brona Magee est membre de l’institut des actuaires irlandais.

Fabian Uffer, de nationalité suisse, débute sa carrière en 2003 en tant qu’actuaire vie dans le secteur de l’assurance au sein de la société Allianz Suisse. Il travaille ensuite au sein de la start-up CelsiusPro à l’élaboration d’un modèle d’évaluation du prix des dérivés climatiques. En 2009, Fabian Uffer rejoint le département Gestion des risques P&C de SCOR. Il occupe ensuite divers postes au sein du service de Modélisation financière et d’analyse des risques du Groupe, où il est promu Responsable de la modélisation des risques. Fabian est diplômé de l’Université de Waterloo et a obtenu un Master en mathématiques de l’ETH Zürich. Il est membre titulaire de l’Association des Actuaires Suisse.

François de Varenne, de nationalité française, est polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, docteur en sciences économiques et actuaire diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA). François de Varenne rejoint la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) en 1993 pour y devenir Responsable des Affaires économiques et financières. À Londres à partir de 1998, il est successivement Insurance Strategist à Lehman Brothers, Vice-Président en charge de solutions de gestion d’actifs et de transactions structurées, spécialiste des sociétés d’assurance et de réassurance, à Merrill Lynch puis à Deutsche Bank. En 2003, il est nommé Associé Gérant au sein de Gimar Finance & Cie. Il rejoint SCOR en 2005 en tant que Directeur du Corporate Finance et de la Gestion des Actifs. En septembre 2007, il est nommé Directeur des Opérations du Groupe. En octobre 2008, il devient Président du Directoire de SCOR Global Investments.

