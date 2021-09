Hiab saa päätökseen yhdysvaltalaisen vaihtolaitteiden valmistajan Galfabin oston

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE 4. SYYSKUUTA KLO 13.00

Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut päätökseen yhdysvaltalaisen vaihtolavalaitteita valmistavan Galfabin oston. Yritys valmistaa vaihtolavalaitteita sekä muita jäte- ja kierrätysalan tuotteita Yhdysvaltojen kierrätystoimialan markkinalle. Galfabista tulee osa Hiab Demountables, Forestry & Recycling Cranes -divisioonaa. Yrityskauppa laajentaa Hiabin vaihtolavalaitteiden valikoimaa ja Galfabin laitteet otetaan mukaan Hiabin Yhdysvaltojen maanlaajuiseen myynti- ja palveluverkostoon.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että voimme nyt sisällyttää Galfabin vaijerilaitteet Yhdysvaltain tarjontaamme. Nämä vaijerilaitteet tunnetaan suorituskyvystään ja ensiluokkaisesta laadustaan samalla tavalla kuin MULTILIFT-tuotemerkillä myytävät koukku- ja keinukippilaitteemme”, sanoo Pauliina Kunvik, Senior Vice President, Demountables, Forestry & Recycling Cranes, Hiab.

Galbreathin perhe perusti Galfabin vuonna 1992. Don Galbreathin suunnitteleman legendaarisen vaijerilaitteen lisäksi se tarjoaa myös muita tuotteita, kuten puristimia, kontteja ja itsetyhjentäviä kippivaunuja. Sen pääkonttori ja tärkein tuotantolaitos sijaitsevat Winamacissa, Indianassa, mutta Galfabilla on toimipaikat myös Phoenixissa Arizonassa ja Houstonissa Texasissa. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 100 henkilöä, jotka siirtyvät Hiabiin.

”Toivotan Galfabin ja sen työntekijät lämpimästi tervetulleiksi Hiabiin. Tämä on hieno tilaisuus luoda kasvua sekä Galfabille että vaihtolavalaite-liiketoiminnallemme, kun voimme tarjota Galfab-laitteiden omistajille pääsyn Hiabin alan johtavaan, valtakunnalliseen myynti- ja huoltoverkostoon sekä maailmanlaajuiseen innovaatioalustaamme ”, sanoo Hiabin johtaja Scott Phillips.

Hiab tiedotti Galfabin ostamisesta 21. elokuuta 2021.





Lisätietoja:

Pauliina Kunvik, Senior Vice President, Demountables, Forestry & Recycling Cranes, Hiab, puh.: +358 407029755, pauliina.kunvik@hiab.com

Trent Appleby, Director, Integration, Hiab, puh.: +1 317 987 8593, trent.appleby@hiab.com

Nils Gjerstad, Senior Communication Manager, Hiab, puh.: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





Hiab lyhyesti

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin noin 3400 työntekijää maailmanlaajuisesti työskentelevät intohimoisesti sen puolesta, että Hiab on asiakkaidensa paras kumppani ja ensisijainen ratkaisutoimittaja kuormankäsittelyssä. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut innoittamaan ja muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.

Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Hiab ProCare™ -huoltopalvelu, palkittu HiVision™ -nosturinohjausjärjestelmä ja HiConnect™ -alusta osoittavat, että Hiab haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja liitettäviä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sen asiakkaille. www.hiab.com



Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

Liitteet