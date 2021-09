Atos lance une nouvelle version de sa solution de test d’alimentation des satellites et signe un contrat avec OHB

English French

Paris, France, le 8 septembre 2021 – Atos annonce aujourd’hui le lancement de la nouvelle version de son système de test d’alimentation des satellites, ProUST UniverSAS® , optimisé dans le cadre du programme GSTP (General Support Technology Program) de l’Agence spatiale européenne (ESA) . Développé avec et par des experts internationaux, la nouvelle version de la solution d’Atos a été livrée à son premier client : OHB System , un leader européen dans le domaine de la technologie spatiale et des services dédiés aux satellites et à la sécurité. Véritable innovation environnementale pour le secteur, cette nouvelle version améliore significativement l’efficacité des tests tout en réduisant l’empreinte carbone de ses utilisateurs.

ProUST UniverSAS® est une solution SCOE1 fiable pour alimenter, surveiller et tester les sous-systèmes d’alimentation des satellites pendant les phases d’assemblage, d’intégration et de test, ainsi que sur la plateforme de lancement juste avant le décollage. Elle facilite une production de satellites en grande quantité en optimisant la rapidité et l’efficacité des tests, tout en garantissant les standards de qualité et de sécurité du secteur. Pour les projets de méga-constellation, la nouvelle version de ProUST UniverSAS® permet de réduire l’empreinte environnementale du processus jusqu’à 50 % en :

Minimisant l’impact des installations (la nouvelle version permet de remplacer un grand nombre d’équipements de test et, grâce à son format beaucoup plus compact, de tirer parti d’une réduction de poids pouvant atteindre 50 %)

(la nouvelle version permet de remplacer un grand nombre d’équipements de test et, grâce à son format beaucoup plus compact, de tirer parti d’une réduction de poids pouvant atteindre 50 %) Réduisant les émissions globales de CO2 générées par les activités de test (jusqu’à 90 % d’économies d’énergie en mode « régénération »)

La solution d’Atos simplifie en outre l’assemblage des satellites pour réduire les coûts des missions (délai de diagnostic réduit de moitié par rapport à d’autres systèmes grâce à des fonctions de maintenance spécifiques) et améliore les performances et la fiabilité pour les clients.

« UniverSAS® offre un large éventail d’options qui facilitent significativement les campagnes de test de puissance pour les ingénieurs. Il s’agit du produit le plus compétitif du marché et de la meilleure option pour les tests complets de satellites et les phases de développement des bancs de test. Ce produit est pour moi très prometteur ! », ajoute le Dr Arturo Fernandez, Responsable de la section Gestion de l’alimentation et distribution, Agence Spatiale Européenne (ESA).

« Face à l’augmentation des projets de lancement de satellites et de méga-constellation, ProUST UniverSAS® est la réponse apportée par Atos pour améliorer l’expérience utilisateur et réduire le coût des missions, tout en accompagnant ses clients dans leur stratégie de décarbonation », indique Bruno Milard, VP, Responsable des activités aérospatiales et électronique de défense chez Atos. « Chez Atos, nous nous engageons pour la réduction de l’impact environnemental de nos clients, notamment ceux qui évoluent au sein du secteur de l’aérospatial. Nous avons ainsi récemment lancé le premier portefeuille de bout en bout du marché pour accompagner et accélérer la transition de nos clients vers le zéro émission nette. »

Incluse dans la suite intégrée de produits dédiés aux tests des satellites d’Atos, EGSE (Electrical Ground Support Equipment) , la solution ProUST UniverSAS® rejoint les solutions de la gamme d’Atos consacrée à l’espace et à l’avionique : https://atos.net/fr/solutions/aerospace-defense-electronics .

