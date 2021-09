Atos et Intigriti lancent un service de bug bounty intégré

English French

Paris et Lille, le 9 septembre 2021 - Atos et Intigriti , première plateforme européenne de bug bounty et hacking éthique, annoncent leur collaboration pour proposer une offre de bug bounty de bout-en-bout à destination des entreprises.



Le bug bounty consiste à solliciter des chercheurs en sécurité et hackers éthiques, sélectionnés selon un protocole précis, pour rechercher les vulnérabilités d’une application ou d’un système. Apparue pour la première fois en 1995, cette approche s'impose comme la suite logique et complémentaire des tests d'intrusions pour déceler les failles de sécurité d’une organisation de manière continue.

En combinant la plateforme d’Intigriti et les services de cybersécurité d’Atos , les clients auront accès à une approche à la fois plus simple (un seul interlocuteur, une mise en place facilitée) et plus approfondie de la détection de vulnérabilités et de leur remédiation. Les consultants d’Atos accompagneront de A à Z l’entreprise cliente dans la création et la gestion de ses programmes de Bug Bounty en proposant un audit préalable, des tests d’intrusion, l’analyse des rapports de la plateforme, la classification des failles, le suivi, la remédiation, ou encore des services de détection et de réponse gérées.

Le partenariat permet d'étendre l’expertise et les services d’Atos en matière de tests de vulnérabilité sur des marchés privés et publics à l’international. Il permet également à Intigriti d’étendre sa présence sur un marché français très concurrentiel et d’accroître sa visibilité à l'international en profitant de la notoriété d’Atos.

« Nous sommes impressionnés par les excellents retours de nos clients concernant la qualité des services et la maturité de la plateforme Intigriti. En intégrant nos services au cœur de la plateforme Intigriti, nous proposons aux entreprises le meilleur du hacking éthique, en complément de nos solutions de cybersécurité existantes. » explique Jean-Claude Tapia, Directeur des services de cybersécurité, Atos France.

« Atos possède une grande expérience du bug bounty géré pour les entreprises, ce qui représente un atout pour notre développement sur le marché français. Nous sommes ravis d’unir nos forces et d’aider toujours plus d’entreprises à renforcer la sécurité de leurs systèmes. » précise Stijn Jans, Directeur Général d’Intigriti.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos d'Intigriti

Intigriti aide les entreprises à se protéger contre la cybercriminalité. Notre communauté de hackers éthiques effectue des tests de sécurité réalistes et en continu pour protéger les actifs et la marque de nos clients. Cette dernière est très engagée et met constamment au défi la sécurité de nos clients contre des menaces réelles ; nous testons exactement de la même manière que les pirates malveillants. Intigriti va au-delà des programmes de tests d'intrusion ou de bug bounty traditionnels, nos clients apprécient notre approche de pointe et notre agilité inégalée.

Notre plateforme interactive présente des rapports en temps réel sur les vulnérabilités actuelles et identifie bien souvent les vulnérabilités cruciales dans les premières 48 heures. Les chercheurs peuvent gagner jusqu’à 50 000 € pour le signalement d’un bogue sur la plateforme, et à ce jour, nous avons versé plus de 3 millions € de primes.

Fondé en 2016, Intigriti s'est donné pour mission de repousser les limites des tests de sécurité traditionnels. Aujourd'hui, la société est largement reconnue pour son approche novatrice en matière de tests de sécurité, et elle contribue à sensibiliser les clients à la sécurité et à améliorer la vie des chercheurs en sécurité. Notre communauté est essentielle pour nous. C'est pourquoi nous aidons les hackers éthiques à se forger une carrière non traditionnelle, à faire le travail qu'ils aiment et à être correctement rémunérés. Plus d'informations sur www.intigriti.com

Contacts presse

Atos : Lucie Duchateau | lucie.duchateau@atos.net | +33 7 62 85 35 10

Intigriti : Cindy Van Luyke | cindy.vanluyck@intigriti.com | +32 479 21 66 44

