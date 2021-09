English Swedish French German Italian Spanish Dutch

Besök JLT Mobile Computers på SITL, monter #C72

13-15 September 2021, Paris, Frankrike





Bild tillgänglig: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers adderar Android™ dator till sin populära JLT6012™-serie av ruggade fordonsdatorer

Nya JLT6012A™ datorn levereras med operativsystemet Android 10 och är certifierad för Google Mobile Services (GMS) vilket möjliggör produktivitetsförbättringar för kunder inom logistikbranschen





Växjö den, 14:e september 2021 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av datorer för krävande miljöer, lanserar en Android 10-baserad version av den stryktåliga fordonsdatorn JLT6012™. Med nya JLT6012A™-datorn minskar utbildningsbehovet och operatörerna får ett bekant och användarvänligt interface med operativsystemet Android vilket bidrar till ökad produktivitet inom lagerverksamhet, produktionsindustri, transport, hamnar och andra tillämpningsområden inom logistiksegmentet. Datorn är certifierad för Google Mobile Services (GMS) och öppnar därmed upp för mjukvaruutveckling och ger tillgång till det breda och växande utbudet appar och verktyg redan utvecklade för Android.

Nya JLT6012A är en toppmodern fordonsmonterad dator med Android som håller samma höga kvalitet och ruggningsgrad som tidigare endast brukade finnas på Windows™-baserade enheter, något som länge har efterfrågats bland industriföretag. Datorn är konstruerad för att användas både inomhus och utomhus i alla typer av logistikverksamheter med högsta tillförlitlighet och bidrar till ökad produktivitet.

”Android är världens vanligaste operativsystem för konsumentprodukter såsom smartphones och surfplattor, och miljarder människor använder dess gränssnitt dagligen”, säger Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers. ”Många av kunderna på våra marknader ser stora fördelar med Android i sina verksamheter, men då ruggningsgraden tidigare inte varit lika hög som på Windowsbaserade produkter har de insett att enheterna inte håller för det hårda slitaget. Det är där vår JLT6012A-dator med Android 10 kommer in i bilden. Den är konstruerad specifikt för att användas i dessa tuffa miljöer och är byggd på samma grundkonstruktion som vår beprövade JLT6012-dator med Windows operativsystem. Nu kan kunder fritt välja vilket operativsystem som passar deras verksamhet bäst.”

Målsegmenten för JLT6012A-datorn är bland annat lagerverksamhet, tillverkningsindustri, transport, livsmedelsproduktion, detaljhandel och grossistverksamhet, tredjepartslogistik och hamnar. Datorn är utrustad med ett flertal funktioner och egenskaper som krävs i dessa sammanhang, som tillexempel tillförlitlig uppkoppling till trådlösa nätverk, autodimming som anpassar ljusstyrkan på skärmen efter omgivningen, programmerbara funktionsknappar för snabbaccess till repetetiva uppgifter samt en integrerad och galvaniskt isolerad spänningsomvandlare med ett brett spänningsområde som gör installationen enkel i fordon med förbränningsmotor såväl som eldrivna fordon.

JLT6012A-datorn kommer med en praktiskt taget okrossbar pekskärm vilket eliminerar en av de vanligaste orsakerna till att en industridator går sönder. Med JLT:s PowerTouch™-teknologi kan skärmen användas med handskar och i våta miljöer utan problem. För att datorn inte ska behöva tas ur drift är den konstruerad så att flera utsatta komponenter kan servas direkt på plats och mjukvaran kan uppdateras på distans.

JLT6012A-datorns operativsystem är Android 10 och den är fullt GMS-certifierad. Det gör den till ett säkert alternativ med regelbundna säkerhetsuppdateringar, support för de flesta populära Mobile Device Management (MDM) lösningar, Android Enterprise API:er för integration med enterprise mobility management, åtkomst till produktivitetsförbättrande appar från Google, Over-The-Air (OTA) software updates (distansuppdatering) samt enkel konfigurering av Android för en god säkerhet vid användning i industrimiljö.

Android stöder en rad sensorteknologier (accelerometer, gyro, anpassad bakgrundsbelysning, temperatur m.m.) vilket möjliggör navigering med sensorstöd, samt integration av sensorer i kundanpassade mjukvaror och verktyg. JLT Mobile Computers håller just nu på att utveckla sådana applikationer för JLT6012-plattformen.

Ett begränsat antal serieproducerade enheter finns tillgängliga för kunder redan idag och storskalig produktion beräknas vara igång under sista kvartalet 2021. Besökare på SITL-mässan i Paris som går av stapeln nu i veckan kan se den nya JLT6012A-datorn tillsammans med övriga produkter i JLT:s breda utbud av stryktåliga IT-lösningar för användning i logistikbranschen i monter #C72.

Den 28:e september kl. 16:00 (4 pm CET/9 am CST) håller JLT Mobile Computers ett webinar för att gå igenom de många fördelarna som kommer med GMS-certifieringen. För mer information och anmälan, se GMS vs NON-GMS and other Android topics (webinaret kommer endast att ges på engelska).

För mer information om nya JLT6012A-datorn, kontakta JLT Mobile Computers, besök hemsidan www.jltmobile.com eller besök monter #C72 på SITL-mässan.

Förfrågningar Presskontakt JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, VD Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.

