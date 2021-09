Lehdistötiedote, Helsinki, 15.9.2021 klo 10.00 (EEST)

Nexstim on mukana Pörssisijoittajan viikko -tapahtumassa

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai “Yhtiö") toimitusjohtaja Mikko Karvinen esiintyy osana Alma Median ja Inderesin järjestämää Pörssisijoittajan viikko -tapahtumaa. Tapahtuma alkoi maanantaina 13. syyskuuta 2021, ja Nexstim on tapahtumassa mukana perjantaina 17. syyskuuta klo 16 (EEST) alkaen.

Pörssisijoittajan viikko on pörssisijoittamisesta kiinnostuneille suunnattu tapahtuma, johon osallistuu lähes 40 yhtiötä. Ohjelma lähetetään suorana Kauppalehden, Arvopaperin ja Inderesin sivuilla, ja esityksistä tulevat saataville tallenteet. Tapahtuman ohjelma ja muuta lisätietoa on saatavilla tämän linkin kautta >>>

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+ 358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

