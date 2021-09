DFDS EUROPÆISKE LOGISTIKNETVÆRK UDVIDES MOD ØSTEUROPA MED KØBET AF ICT LOGISTICS

English Danish

INVESTOR NEWS NR. 30/2021





For at udvide og videreudvikle DFDS’ europæiske logistiknetværk har DFDS købt 100% af aktiekapitalen i den danske speditør ICT Logistics med fokus på transportløsninger mellem Skandinavien og Østeuropa, især Rusland, Ukraine, Rumænien, Letland og Litauen. DFDS har siden 2006 ejet 19,9% af aktierne i ICT Logistics.

”ICT Logistics tilfører en væsentlig forbedring af vores tilbud til kunder, der handler med Østeuropa. Udvidelsen af logistiknetværket supplerer også vores baltiske færgeruter,” siger Niklas Andersson, EVP og Head of Logistics Division.

ICT Logistics

ICT Logistics leverer transportløsninger for hel- og part-læs samt stykgods mellem Skandinavien og Østeuropa (SNG-lande) til en attraktiv kundebase, herunder større danske industrivirksomheder. De vigtigste kontorer uden for Danmark er Moskva, Kaluga, Lviv, Kiev, Bukarest, Riga og Klaipeda. Desuden har virksomheden kontor i Hamborg.

Der anvendes en række transportformer, herunder vej, luft, sø, flod og jernbane. Services omfatter overdimensioneret gods, lager, distribution og fortoldning. Virksomheden driver egen kørselsvirksomhed i Litauen og Rusland.

Driften omfatter en flåde på omkring 600 trailere og 20 ejede lastbiler. Virksomheden har 80 ansatte og en årlig omsætning på DKK 260 mio.

Strategisk rationale

ICT Logistics udvider DFDS’ logistikaktiviteter i Østeuropa. Derudover forventes integrationen med DFDS’ eksisterende logistiknetværk at skabe synergier fra forretningsudviklingsmuligheder og drift.

Transaktion

Transaktionen er betinget af godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder. ICT Logistics konsolideres i DFDS Koncernen, når transaktionen er afsluttet.

Transaktionen har ingen væsentlig indvirkning på DFDS’ forventninger til 2021.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46





