Kalmarin sähkötrukkiteknologia auttaa rakennusmateriaaleja toimittavaa SEAC:ia pienentämään hiilijalanjälkeään

16. SYYSKUUTA 2021



Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut suuren tilauksen 15 keskisuuren sähkötoimisen haarukkatrukin toimittamisesta SEAC:ille, joka on Ranskan johtava betonituotteiden toimittaja rakennusteollisuudelle. Trukit toimitetaan SEAC:in 11 tuotantolaitokselle ympäri Ranskan. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2021 kolmannen neljänneksen tilauskantaan, ja laitteet toimitetaan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.



Kalmarin keskisuurten sähkötrukkien nostokapasiteetti on 17 tonnia, mikä tarjoaa SEAC:ille dieseltrukkeihin verrattavan suorituskyvyn ilman päästöjä, melua ja tärinää. Helposti huollettavissa trukeissa on aikaa säästävä vianmääritysjärjestelmä sekä Kalmarin ergonomisesti suunniteltu EGO-ohjaamo, joka tarjoaa kuljettajalle parhaimman mahdollisen käyttökokemuksen.



Trukkeja tullaan käyttämään laattojen ja palkkien sekä muiden vastaavien betonituotteiden käsittelyssä. Kalmarin laitteilla siirretään tuotteita tuotantolinjalta varastoon sekä lastataan kuorma-autoihin asiakkaille toimittamista varten.



Jean Marc Elain, Director of Factories, SEAC: ”Nyt tehty investointi, jossa dieseltrukit korvataan sähkökäyttöisillä trukeilla, on tärkeä askel toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Testasimme yhtä Kalmarin sähkötrukkia, minkä jälkeen olimme täysin vakuuttuneita siitä, että heidän ratkaisunsa akunkesto on sellaisella tasolla, jota tehtaidemme toiminta vaatii.”



Hervé Helluin, Service Operations Manager, Kalmar France: ”Olemme tehneet yhteistyötä SEAC:in kanssa jo useita vuosia, ja olemme erittäin iloisia siitä, että he valitsivat käyttöönsä meidän tehokkaan ja ympäristöystävällisen sähkötrukkiratkaisumme. Lisäksi tarjoamme SEAC:ille maailman johtavan ennakoivan huollon laajan palveluverkostomme kautta, joka kattaa kaikki SEAC:in toimipaikat eri puolilla Ranskaa.”









Dave Patterson, Vice President Market Area South & West Europe, Kalmar puh. +44 77 953 98064, dave.patterson@kalmarglobal.com



Maija Eklöf, Vice President, Marketing and Communications, Kalmar, puh. +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com



Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.com

