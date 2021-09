Atos et Johnson Controls s’associent pour accélérer la transition vers des bâtiments « zéro émission nette »

English French





Ce partenariat permet d’accélérer la transition des clients vers le « zéro émission nette » grâce à l’association du portefeuille de solutions Net Zero d’Atos, et des solutions de conseil EcoAct, avec la suite de solutions OpenBlue de Johnson Controls dédiée aux bâtiments « zéro émission nette »

Les deux entreprises travailleront de concert pour aider leurs clients à mieux évaluer, planifier, gérer et anticiper les performances carbone des bâtiments.

Cork (Irlande) et Paris (France), le 20 septembre 2021 – Atos et Johnson Controls (NYSE : JCI), leader international dans le domaine des bâtiments intelligents, sains et durables, annoncent aujourd’hui la mise en place d’un partenariat mondial pour aider leurs clients des secteurs public et privé à accélérer leur transition vers le « zéro émission nette », en mettant à leur disposition un ensemble unique de services de conseil de bout en bout, ainsi que des solutions numériques de décarbonation. L’objectif de ce partenariat est d’aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre, de manière durable, leur stratégie vers le net zéro en réduisant les émissions carbone liées à leurs activités commerciales, industrielles et immobilières.

Au cours des dix prochaines années, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devront être réduites de 45 % pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C1. Confrontés à la crise climatique, les gouvernements à travers le monde mettent en œuvre de nouvelles lois et normes environnementales pour atteindre leurs objectifs « zéro émission nette ». Dans des régions telles que l’Europe et les États-Unis, la décarbonation des bâtiments fait partie intégrante des dispositifs adoptés, ces derniers représentant près de 40 % des émissions globales.

Atos et Johnson Controls vont mettre à profit leurs savoir-faire uniques respectifs pour aider leurs clients à mieux évaluer, planifier, gérer, suivre et anticiper les performances carbone des bâtiments. Le portefeuille de solutions dédiées à la transformation « zéro émission nette » d’Atos inclut les solutions de conseil EcoAct, une entreprise Atos, telles que les évaluations de décarbonation numérique (Digital Decarbonization Assessments ou DDA) et l’élaboration d’une stratégie axée sur la durabilité (Sustainability Strategy ou SS). Pour compléter et soutenir ces services, la suite « OpenBlue Net Zero Building » de Johnson Controls permettra aux clients de mettre en œuvre leur stratégie en matière de durabilité et d’améliorer d’au moins 50% leur efficacité énergétique et les émissions carbone correspondantes.

Les deux entreprises entendent également collaborer pour proposer de nouvelles solutions numériques associant les avantages de la plateforme Digital Decarbonization Exchange (DDX) d’Atos, qui s’appuie sur Atos Digital Hub, et la plateforme OpenBlue de Johnson Controls ainsi que de sa solution Net Zero Advisor. Ces solutions offriront aux clients un suivi et un reporting en temps réel avec des indicateurs de durabilité basés sur l’Intelligence Artificielle (AI), ainsi que des leviers leur permettant de faire évoluer les usages vers une énergie propre.

Cette collaboration axée sur les données et les services permettra aux clients de comprendre d’emblée, et de manière détaillée, l’utilisation de l’énergie au sein de leurs bâtiments et d’élaborer un programme d’actions visant à réduire cette consommation conformément à leurs objectifs « zéro émission nette ».

« L’impératif de nos clients est clair et irréfutable : ils souhaitent agir pour réduire leurs émissions carbone dans le cadre de l’élan mondial de lutte contre le changement climatique, et nombre d’entre d’eux visent une décarbonation de leurs activités d’ici 2030 », explique George Oliver, PDG de Johnson Controls. « Ensemble, Atos et Johnson Controls proposent une gamme performante de solutions de décarbonation et de plateformes technologiques ouvertes et complémentaires pour aider les clients, entreprises et autres parties prenantes, à réduire leurs émissions carbone tout en donnant naissance à des environnements qui respectent la santé des utilisateurs, les lieux et la planète », ajoute George Oliver.

« Les bâtiments durables sont essentiels pour infléchir la courbe des émissions carbone, à la fois pour les communautés et les entreprises. Outre les économies directes sur les coûts, ces bâtiments disposent d’atouts considérables en matière d’environnement et de bien-être, et se transformant ainsi en véritables leviers de changement positif. Ce partenariat entre Johnson Controls et Atos représente une nouvelle étape vers une ambition collective : donner naissance à des stratégies concrètes de décarbonation et de transformation vers le zéro émission nette », précise Elie Girard, CEO d’Atos.

A propos de Johnson Controls:

Chez Johnson Controls (NYSE:JCI), nous transformons les lieux et les espaces où les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. De l'optimisation de la performance énergétique à l'amélioration de la sécurité et du confort, nous veillons sur les fonctions essentielles des bâtiments. Nous tenons cette promesse dans des secteurs tels que la santé, l'éducation, les datacenters et l'industrie.

Avec une équipe de 105 000 experts dans plus de 150 pays et plus de 135 ans d'innovation, nous sommes la force derrière la mission de nos clients. Notre portefeuille de technologies et de solutions de pointe pour le bâtiment (qu'il s'agisse des systèmes de sécurité, de la gestion de l'énergie, de l'extinction d'incendie ou de solutions de chauffage, ventilation et climatisation) comprend certains des noms les plus réputés de l'industrie, tels que Tyco®, YORK®, Metasys®, Sabroe®, Frick®, ZETTLER® et Sensormatic®. Pour plus d’informations, visitez www.johnsoncontrols.com ou suivez-nous sur Twitter @johnsoncontrols.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Source : Rapport des Nations unies sur le changement climatique : https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report









