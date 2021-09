Evli Pankki Oyj:n omien osakkeiden luovutus kannustinohjelman palkkioiksi

English Finnish

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.9.2021 KLO 16.45 (EET/EEST)



Evli Pankki Oyj on 20.9.2021 luovuttanut 38 720 yhtiön hallussa olleita omia B-osakkeita osakepohjaisen kannustinohjelman palkkioiden maksamista varten. Osakepalkkiot koskevat Restricted Share Plan 2017 toista viivästysjaksoa. Osakkeet on luovutettu vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Evli Pankki Oyj on tiedottanut osakepalkkiojärjestelmästä 5.9.2017 annetulla pörssitiedotteella.

Luovutuksen jälkeen Evli Pankki Oyj:n hallussa on 251 983 yhtiön omaa B-osaketta.



EVLI PANKKI OYJ



Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com





Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Evli on Suomen paras* ja käytetyin** instituutiovarainhoitaja ja tarjoaa Suomen parasta Private Banking -palvelua***.

Evlin hallinnoitavana on 16,1 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 115,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,9 prosenttia (30.6.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 280 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 -tutkimukset. **Kantar Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 -tutkimukset. ***Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland -tutkimukset.





Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com