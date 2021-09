Finnish English

Sisäpiiritieto 20.9.2021 klo 18.45

Sievi Capital ostaa Rakennuttajatoimisto HTJ:n

Sievi Capital Oyj on 20.9.2021 allekirjoitetulla kaupalla sopinut ostavansa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n (”HTJ”). Sievi Capitalin ohella omistajiksi tulee HTJ:n johtohenkilöitä sekä hallituksen jäseniä. Yrityskaupan myyjinä toimivat Kansallisholding Oy sekä Redeve Oy, jotka luopuvat omistuksestaan kokonaan kaupan yhteydessä. HTJ on yksi Suomen johtavista rakennuttajatoimistoista ja tarjoaa asiakkailleen rakennuttamisen, työmaavalvonnan, energia- ja ympäristökonsultoinnin sekä projektinjohdon monipuolisia asiantuntijapalveluita.

Johtava riippumaton rakennuttajakonsulttiyhtiö

HTJ on vuonna 1999 perustettu rakennuttajakonsulttiyhtiö. Yhtiö on perustamisestaan lähtien tarjonnut talonrakentamiseen liittyviä rakennuttamis- ja valvontapalveluita. Sittemmin palvelukokonaisuus on laajentunut mm. talotekniikkapalveluihin sekä infrastruktuurin rakennuttamispalveluihin. Yhtiö palvelee laaja-alaisesti sekä julkisen sektorin asiakkaita että yksityisen sektorin toimijoita. HTJ on itsenäinen rakennuttamisen asiantuntija ja tarjoaa palveluitaan riippumattomana suunnittelu- ja urakoitsijaorganisaatioista. Yhtiö työllistää noin 150 asiantuntijaa. Pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja lisäksi yhtiöllä on toimipisteet Tampereella, Turussa ja Hämeenlinnassa. Vuonna 2020 HTJ:n liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön tärkeimmät talousluvut

HTJ:n liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto tammi-kesäkuussa 2021 ja 2020 sekä vuonna 2020 olivat seuraavat:

Milj. euroa 1.1.2021 - 30.6.2021 1.1.2020 - 30.6.2020 1.1.2020 - 31.12.2020 Liikevaihto 9,6 9,6 18,5 Käyttökate (EBITDA) 1,5 1,6 2,3 Liikevoitto (EBIT) 1,4 1,5 2,1

Avainluvut ovat suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisia lukuja. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.

Koronaviruspandemian seurauksena heikentynyt markkinatilanne vaikutti HTJ:n liiketoimintaan vuoden 2020 jälkipuoliskolla sekä vuoden 2021 alkupuoliskolla. Tammi-kesäkuussa 2021 liikevaihdon kehitys oli vakaata, mutta käyttökate laski 0,1 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti mm. yksittäisten suurempien hankkeiden siirtyminen markkinatilanteen vuoksi. Yhtiön tilauskanta oli kesäkuun 2021 lopussa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Tilauskanta kasvoi kuitenkin selvästi vuoden 2020 lopusta markkinatilanteen piristymisen seurauksena.

Yhtiön taseen pääerät olivat seuraavat 30.6.2021, 30.6.2020 ja 31.12.2020:

Milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,0 0,0 Aineelliset hyödykkeet 0,4 0,6 0,5 Sijoitukset 0,4 0,4 0,4 Pysyvät vastaavat 0,8 1,1 1,0 Korottomat saamiset 2,8 3,0 2,5 Rahat ja pankkisaamiset 1,9 2,9 3,1 Vaihtuvat vastaavat 4,7 5,9 5,6 Vastaavaa yhteensä 5,5 7,0 6,5 Oma pääoma 1,2 2,7 3,1 Korottomat velat 4,3 4,3 3,4 Vieras pääoma 4,3 4,3 3,4 Vastattavaa yhteensä 5,5 7,0 6,5

Avainluvut ovat suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisia lukuja. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.

Tavoitteena kasvaa kehittämällä palvelukonseptia sekä yritysostoin

Markkina HTJ:n tarjoamille palveluille on kasvanut arvion mukaan keskimäärin noin 6 % vuodessa vuosien 2015 - 2020 aikana1. Koronaviruspandemian leviämisen jälkeen markkinan kasvukehitys hidastui, mutta kuluvan vuoden aikana markkina on alkanut elpyä ja aktiviteetti lisääntyä. Markkinan odotetaan arvion mukaan kasvavan tulevaisuudessa erityisesti kasvukeskuksissa1.

HTJ:n liiketoiminta on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Yhtiöllä on vahvat asiakassuhteet ja se on toteuttanut hankkeita useilla eri toimialoilla. Yhtiön palvelutarjonnan kivijalan muodostavat monipuoliset rakennuttamis-, valvonta- ja projektinjohtopalvelut. Suurin kasvu on viime vuosina tullut infrarakentamisen palveluista, joissa nähdään jatkossakin merkittävää kasvupotentiaalia. Tavoitteena on kasvattaa kaikkien toimialojen liiketoimintaa jatkamalla vahvan palvelukonseptin kehittämistä sekä panostamalla rekrytointeihin, joilla varmistetaan alan johtava osaaminen. Osana strategiaa arvioidaan mahdollisuuksia vauhdittaa kasvua ja vahvistaa palvelutarjoamaa myös yritysostoin.

”Pitkäaikaiset asiakassuhteet, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö sekä vahva palvelukonsepti ovat HTJ:n toiminnan ytimessä. Toteutettava järjestely mahdollistaa meille hyvän kehitystyön jatkamisen sekä vahvat taloudelliset resurssit kasvua varten. Sievi Capitalista saamme hyvän kumppanin jatkamaan ja vahvistamaan erinomaista työtä asiakkaidemme hyväksi”, sanoo HTJ:n toimitusjohtaja Janne Ketola.

”HTJ on menestynyt sekä hyvämaineinen rakennuttajakonsulttiyhtiö ja on hienoa päästä yhtiön kehitykseen mukaan. Yhtiöllä on alansa parhaita asiantuntijoita, mikä on mahdollistanut pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä yhtiön hyvän kehityksen. Uskomme, että HTJ:n nykyisillä vahvuuksilla yhdistettynä Sievi Capitalin tuomiin lisäresursseihin pystymme vauhdittamaan yhtiön kasvua jatkossa”, sanoo Sievi Capitalin toimitusjohtaja Jussi Majamaa.

Kauppahinta, kaupan rakenne ja rahoitus

Yrityskaupan velaton kauppahinta on 13,75 miljoonaa euroa. Kauppahinta osakkeista maksetaan käteisellä kaupan toteuttamisen yhteydessä. Lisäksi yrityskauppaan kuuluu enintään 0,6 miljoonan euron lisäkauppahinta perustuen HTJ:n vuoden 2021 käyttökatteeseen sekä enintään 0,75 miljoonan euron lisäkauppahinta, joka maksetaan, kun tietyt kertaluonteiset tuotot on maksettu HTJ:lle.

Kaupan toteuttaa uusi yhtiö, joka rahoittaa kaupan Sievi Capitalin ja kanssasijoittajien sijoituksilla sekä pankkilainalla. Kaupan täytäntöönpanon jälkeen Sievi Capitalin omistus yhtiöstä on noin 92,4 %. Yhtiön muihin omistajiin tulee kuulumaan HTJ:n johtohenkilöitä sekä hallituksen jäseniä. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen lokakuussa 2021.

Sievi Capitalin sijoitus yhtiöön on noin 7,8 miljoonaa euroa. Sievi Capital rahoittaa sijoituksen rahavaroillaan sekä uudella 5,5 miljoonan euron lainalla. Laina erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi 24 kuukauden kuluttua sen nostamisesta.

Sijoitus on Sievi Capitalin sijoitusstrategian mukainen enemmistösijoitus, ja se raportoidaan jatkossa osana Sievi Capitalin pääomasijoituksia. Yrityskaupalla ei ole olennaista välitöntä vaikutusta Sievi Capitalin tulokseen tai omaan pääomaan.

Lisätietoa ostettavasta yhtiöstä löytyy verkkosivuilta www.htj.fi.

