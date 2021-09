English Finnish

21.9.2021 klo 9.00

Vaisala päivittää strategiaansa ja nostaa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan

Vaisalan hallitus on hyväksynyt yhtiön strategian ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet seuraavalle kolmelle vuodelle.

Vaisalan strategia tähtää pitkäjänteiseen kasvuun sekä globaalisti johtavaan asemaan sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksissa. Tuotteillaan ja teknologioillaan Vaisala edistää asiakkaidensa liiketoiminnan päätöksentekoa ja toimintojen kehittämistä. Näin Vaisala myös merkittävästi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, resurssitehokkuuteen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien globaalien haasteiden ratkaisemiseen.

Vaisala tavoittelee markkinajohtajuutta markkinoilla, joilla se toimii. Yhtiö on tunnistanut neljä ajuria strategian onnistuneeseen toteuttamiseen:

Tuote- ja teknologiajohtajuus antureista digitaalisiin ratkaisuihin

Asiakasymmärryksen ja sovellusosaamisen korkea taso

Liiketoimintamallin skaalautuvuus: laaja tuotevalikoima, alhaiset volyymit (high-mix, low-volume)

Sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vaisalan päivitetyt strategiset tavoitteet korostavat kasvua ja operatiivisen toiminnan kehittämistä. Näiden perusteella Vaisala päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Vaisalan pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa keskimäärin 7 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 15 %:n liiketulosmarginaali (EBIT) strategiakaudella.

Aiemmin Vaisala tavoitteli yli 5 %:n keskimääräistä vuotuista kasvua ja yli 12 %:n liiketulosmarginaalia (EBIT).

Vaisala ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Pääomamarkkinapäivä

Vaisala järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille tiistaina 21.9.2021. Pääomamarkkinapäivän tarkoituksena on tarjota syvällisempää tietoa Vaisalan strategiasta ja päivitetyistä taloudellisista tavoitteista.

Pääomamarkkinan suora webcast-lähetys alkaa klo 14.00. Osallistuaksesi virtuaalisesti, rekisteröidy etukäteen osoitteessa https://vaisala.videosync.fi/cmd-2021/register. Linkki tilaisuuteen lähetetään sähköpostitse. Osallistujien on mahdollista esittää kirjallisia kysymyksiä webcast-alustan kautta. Esitysten tallenteet ja esitysmateriaalit julkaistaan Vaisalan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Tilaisuus ja materiaalit ovat englanniksi.

Kaarina Muurinen, talousjohtaja

Puh. 040 577 5066, kaarina.muurinen@vaisala.com

Nasdaq Helsinki

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys.