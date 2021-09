English Finnish

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus) 23.9.2021 klo 12.00

Massimo Reynaudo nimitetty UPM Communication Papers –liiketoiminnan johtajaksi ja UPM:n johtajiston jäseneksi

Massimo Reynaudo on nimitetty UPM Communication Papers –liiketoiminta-alueen johtajaksi 1. lokakuuta 2021 alkaen. Samalla hänestä tulee UPM:n johtajiston jäsen. Hänen toimipaikkansa on Augsburgissa, Saksassa, ja hän raportoi toimitusjohtaja Jussi Pesoselle.

Massimo Reynaudo vastaa tällä hetkellä UPM:n tarraliiketoiminnan Euroopan, Lähi-Idän, Intian ja Afrikan liiketoiminnoista. Hän on toiminut nykyisessä tehtävässään vuodesta 2017. Sitä ennen hän toimi useissa liiketoimintarooleissa Kimberly Clark -yhtiössä.

Massimo Reynaudolla on korkeakoulututkinto sähkötekniikasta, erikoistumisalueenaan liiketoiminta. Hän on Italian kansalainen.

"Tehtävään haki monia erinomaisia kandidaatteja. Massimon näytöt UPM Raflatacissa ovat poikkeuksellisen vahvat, hän on vaikuttanut koko liiketoiminnan menestykseen. Hän on energisoiva johtaja, joka vie asiat maaliin. Uskon myös, että eri liiketoiminnoissa työskenteleminen hyödyttää koko UPM:n kehitystä. Massimon johdettavaksi tulee UPM Communication Papersin vahva, hyvin toimiva tiimi. Liiketoiminnalla on ollut - ja tulee edelleen olemaan - selkeä rooli mahdollistaa yhtiön kasvua ja innovaatioita", sanoo Jussi Pesonen.

“Samalla kun toivotan Massimon tervetulleeksi uuteen tehtävään, haluan lämpimästi kiittää Winfried Schauria, joka siirtyy UPM Communications Papersista UPM:n teknologiajohtajaksi lokakuun alusta lukien. Winfried on vahvasti sitoutunut ja luottamusta herättävä johtaja, jolla on selkeä näkemys siitä, miten kypsää liiketoimintaa johdetaan. Nyt käynnistyy uusi vaihe, jossa hän vastaa UPM:n biomolekyyliliiketoimintojen ja teknologian kehityksestä.”

Valokuvia Massimo Reynaudosta on ladattavissa UPM:n kuvapankista.

UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela

Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM Communication Papers

UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten paperien valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papersin pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 7 000 henkilöä. Lue lisää: www.upmpaper.com.

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils