Vertex étend sa relation avec Acumatica

French German

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie (États-Unis), 24 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) et ses filiales (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, ont annoncé que la solution Vertex® Cloud Indirect Tax avait obtenu la désignation « Fulfilled by Acumatica ». En obtenant cette certification et en s'intégrant à l'ERP basé sur le cloud d'Acumatica, Vertex permet aux entreprises du monde entier d'automatiser facilement leurs procédures de reporting de conformité, et de prendre des décisions éclairées reposant sur des données fiscales plus précises et en temps réel.



L'obtention de la désignation « Fulfilled by Acumatica » confirme la parfaite intégration du logiciel à la version actuelle du système ERP et donne au client l'assurance de son bon fonctionnement. Les entreprises comme Vertex qui obtiennent cette distinction reçoivent le sceau d'approbation d'Acumatica attestant de la qualité de leur service à la clientèle.

« Notre partenariat avec Acumatica repose sur la confiance, ainsi que sur la performance et la valeur constantes de nos solutions avec l'ERP d'Acumatica, en fournissant à nos clients communs les fonctions et fonctionnalités dont ils ont besoin pour gérer leurs activités et optimiser leurs processus fiscaux et financiers », a déclaré Bradd Wildstein, vice-président en charge des canaux de vente chez Vertex. « Grâce au renforcement de notre relation, les équipes techniques et commerciales compétentes d'Acumatica peuvent aider les utilisateurs à réaliser plus rapidement les avantages de nos solutions combinées », a-t-il ajouté.

La plateforme cloud moderne d'Acumatica propose une solution intégrée et cohérente, ainsi qu'un flux de données transparent qui offre des perspectives commerciales stratégiques et améliore l'efficacité globale. En tant que premier fournisseur de technologies fiscales à avoir obtenu à la fois les désignations « Fulfilled by Acumatica » et « Certified by Acumatica », Vertex fournit aux clients d'Acumatica une flexibilité améliorée pour répondre à l'évolution des exigences en matière de taxes sur les ventes, tout en s'appuyant sur un contenu fiscal complet et une infrastructure de pointe.

« L'approfondissement de notre relation avec Vertex permettra de prendre des décisions commerciales plus rapides et éclairées pour les clients grâce à des données et des informations de conformité plus précises », a déclaré Christian Lindberg, vice-président en charge des solutions partenaires chez Acumatica.

Vertex® Cloud Indirect Tax est également une Acumatica Certified Application (Application certifiée par Acumatica, ou ACA) disponible sur la place de marché d'Acumatica, avec un déploiement incroyablement rapide qui offre un délai de rentabilité plus court. La solution Cloud ERP complète d'Acumatica a été reconnue comme visionnaire dans le Magic Quadrant de Gartner .

Pour en savoir plus sur Vertex , rendez-vous sur la plateforme Cloud ERP d'Acumatica.

À propos de Vertex

Vertex est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Copyright © 2021 Vertex, Inc. Tous droits réservés.Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont publiées à titre d'information uniquement, peuvent changer à tout moment à l'avenir et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. La direction des produits et les informations potentielles de feuille de route ne constituent pas une garantie, ne peuvent pas être intégrées à un contrat, et ne constituent pas un engagement à fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités. Ces informations ne doivent pas être utilisées pour prendre des décisions d'achat, légales ou fiscales. La mise au point, la diffusion et le calendrier de l'ensemble des fonctionnalités ou caractéristiques décrites pour les produits de Vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc.Les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act (Loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées) de 1995. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, que Vertex n'a aucune obligation de mettre à jour et qui sont valables uniquement à leur date de publication.

Contact auprès de la Société :

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

484.595.6142