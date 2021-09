English Finnish

Incap Oyj

Lehdistötiedote 27.9.2021 kello 10.30





Incap Oyj: Incap Intia voittaa arvostetun vientipalkinnon





Incapin Intian tytäryhtiö Incap Contract Manufacturing Services Pvt Ltd on voittanut Tumkurin alueen vientipalkinnon (Best District Export Award Tumkur) kaudelta 2020-2021. Palkinnon myönsi Karnatakan osavaltion kauppa- ja teollisuuskamarin (FKCCI, Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry) vientipalkintokomitea.

Murthy Munipalli, Incap Intian toimitusjohtaja, vastaanotti palkinnon 15.9.2021 FKCCI:n Sir. M.V. -auditoriossa Bangaloressa.

Incap Intia sai FKCCI:n vientipalkinnon myös kesäkuussa 2016, Tumkurin alueen vientipalkinnon kesäkuussa 2018 ja vientipalkinnon 2019.

"Olemme ylpeitä toistuvasta tunnustuksesta ja kiitämme FKCCI:tä ja komiteaa tästä palkinnosta. Tämä palkinto on tunnustus tiimimme kyvystä täyttää asiakkaidemme odotukset ja tarjota heille korkealaatuisia tuotteita sovitun aikataulun mukaisesti myös pandemian aikana. Lämpimät kiitokseni koko tiimille heidän työstään ja asiakkaillemme siitä, että he arvostavat työtämme”, sanoi Munipalli.

Lisätietoja (englanniksi):

Mr Murthy Munipalli, toimitusjohtaja, Incap CMS Pvt Ltd, puh. +91 98802 31431





Jakelu:

Suomen ja Intian päämediat

www.incapcorp.com





INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Slovakiassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

Liite