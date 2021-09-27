Melissa增加对中国业务的销售和支持

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加利福尼亚州圣玛格丽塔牧场, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球数据质量和地址管理解决方案的领先提供商Melissa今天宣布增加对中国业务的销售和支持，扩大公司的业务覆盖范围，并反映快速扩张的亚太市场寻求数据质量工具和服务的重要性。



Melissa认识到智能地址管理是企业顺利运营的基础。该公司的工具具有全球性质并经过优化，可推动更好的业务通信、更具盈利能力的客户关系和竞争优势。其服务广泛适用于拥有多元化客户群以及主要部署在金融服务、医疗保健和电子商务领域的任何公司。

Melissa亚太地区销售总监Edmund Ng表示：“客户数据的卓越基于正确和完整的地址基础——可为完美实时进行的关键活动提供坚实的基础，如‘了解你的客户’计划、身份验证和反欺诈措施以及客户无缝加入。凭借我们目前的全球业务覆盖，我们是日本、香港和新加坡企业的久经考验的数据资源。我们重视较高水平的本地支持和技术专长，现在可以为亚太市场增加更大的价值。”

Melissa的全球办事处可方便地在国内提供Melissa的服务和人员。该公司的全球业务覆盖范围还包括北美、德国、英国、印度、澳大利亚和新加坡，并在这些地区建有办事处。您可请致电+65-8-2997442或发送电子邮件至info.cn@melissa.com，直接与支持Melissa亚太业务的工作人员联系。如需与Melissa全球智能团队的其他成员联系，请访问https://www.melissa.com/或致电1-800-MELISSA。

关于Melissa

自1985年以来，Melissa一直专注于全球智能解决方案，帮助各组织解锁准确的数据，以实现更有吸引力的客户视图。全球零售、教育、医疗保健、保险、金融和政府等领域超过1万家客户依靠Melissa来获得全范围数据质量和身份验证软件，包括数据匹配、验证和增强服务，以获得重要洞察并推动有意义的客户关系。有关更多信息或免费产品试验，请访问https://www.melissa.com/或致电1-800-MELISSA（635-4772）。

媒体联系人

Greg Brown

Melissa全球营销副总裁

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