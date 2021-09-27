Melissa增加对中国业务的销售和支持

亚太地区对地址管理的日益关注反映了此项工作在全球业务运营和客户沟通中的基础性质

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Rancho Santa Margarita, California, UNITED STATES

加利福尼亚州圣玛格丽塔牧场, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球数据质量和地址管理解决方案的领先提供商Melissa今天宣布增加对中国业务的销售和支持，扩大公司的业务覆盖范围，并反映快速扩张的亚太市场寻求数据质量工具和服务的重要性。

Melissa认识到智能地址管理是企业顺利运营的基础。该公司的工具具有全球性质并经过优化，可推动更好的业务通信、更具盈利能力的客户关系和竞争优势。其服务广泛适用于拥有多元化客户群以及主要部署在金融服务、医疗保健和电子商务领域的任何公司。

Melissa亚太地区销售总监Edmund Ng表示：“客户数据的卓越基于正确和完整的地址基础——可为完美实时进行的关键活动提供坚实的基础，如‘了解你的客户’计划、身份验证和反欺诈措施以及客户无缝加入。凭借我们目前的全球业务覆盖，我们是日本、香港和新加坡企业的久经考验的数据资源。我们重视较高水平的本地支持和技术专长，现在可以为亚太市场增加更大的价值。”

Melissa的全球办事处可方便地在国内提供Melissa的服务和人员。该公司的全球业务覆盖范围还包括北美、德国、英国、印度、澳大利亚和新加坡，并在这些地区建有办事处。您可请致电+65-8-2997442或发送电子邮件至info.cn@melissa.com，直接与支持Melissa亚太业务的工作人员联系。如需与Melissa全球智能团队的其他成员联系，请访问https://www.melissa.com/或致电1-800-MELISSA。

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自1985年以来，Melissa一直专注于全球智能解决方案，帮助各组织解锁准确的数据，以实现更有吸引力的客户视图。全球零售、教育、医疗保健、保险、金融和政府等领域超过1万家客户依靠Melissa来获得全范围数据质量和身份验证软件，包括数据匹配、验证和增强服务，以获得重要洞察并推动有意义的客户关系。有关更多信息或免费产品试验，请访问https://www.melissa.com/或致电1-800-MELISSA（635-4772）。

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