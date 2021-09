English French

Atos livre son premier simulateur quantique Atos QLM au CESGA en Espagne

Saint-Jacques-de-Compostelle (Galice, Espagne) et Paris (France), le 28 septembre 2021 - Atos annonce aujourd’hui avoir livré son Atos Quantum Learning Machine (QLM), le simulateur quantique le plus performant au monde aujourd’hui disponible sur le marché, au Centre de supercalcul galicien (CESGA). Il s’agit du premier simulateur quantique à être installé en Espagne. Il permettra au CESGA de se positionner en tant que pionnier de la simulation quantique.

Le simulateur Atos QLM, d’ores et déjà opérationnel, permettra aux techniciens, développeurs et utilisateurs du CESGA de concevoir, optimiser et tester des applications et modèles quantiques. Le CESGA utilisera le supercalculateur dans le cadre de ses projets de recherche européens, en collaboration avec des chercheurs universitaires et industriels, dans plusieurs domaines stratégiques des sciences et des technologies tels que les nanotechnologies, les nouveaux matériaux et processus industriels, la santé et les sciences de la vie, ou encore les sciences océaniques. Atos mettra également à disposition du CESGA un programme de formations et continuera d’améliorer le système tout au long de sa durée de vie afin de s’assurer qu’il fournit toutes les fonctionnalités attendues.

La livraison et l’installation du simulateur Atos QLM-30, qui permettra de développer, d’optimiser et de tester des applications quantiques, sont réalisées dans le cadre du contrat précédemment octroyé à Atos pour la fourniture et l’installation de la solution Finisterrae III dédiée au supercalcul technique et scientifique polyvalent et au stockage des données.

Agnès Boudot, SVP, Responsable des activités HPC & Quantique chez Atos, indique : « Nous sommes honorés de fournir le premier simulateur quantique en Espagne et sommes impatients de soutenir le CESGA ainsi que la communauté espagnole de chercheurs et de scientifiques dans le développement et le test de logiciels quantiques pour se préparer à l’ère émergente de l’informatique quantique. »

Parés pour l’ère quantique

L’Atos Quantum Learning Machine permet aux chercheurs et ingénieurs de développer et tester des logiciels quantiques en associant une machine ultra compacte et puissante à un langage de programmation universel. Il s’agit d’une plateforme de simulation et de développement logiciel quantique unique au monde qui permettra de relever les défis futurs de l’informatique quantique. L’Atos QLM simule le comportement d’un ordinateur quantique, des algorithmes quantiques pouvant être développés sans équipements spécialisés. Atos ouvre ainsi la voie à l’optimisation de la simulation quantique numérique pour les premiers ordinateurs quantiques d’échelle intermédiaire qui seront commercialisés dans les prochaines années (baptisés NISQ - Noisy Intermediate-Scale Quantum, ordinateurs quantiques d’échelle intermédiaire bruités).

Communauté Atos QLM

Depuis le lancement d’Atos QLM, sa communauté d’utilisateurs ne cesse de s’agrandir. La plateforme est ainsi utilisée dans de nombreux pays à travers le monde, notamment en Allemagne, en Autriche, au Brésil, aux États-Unis, en Finlande, en France, en Inde, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Sénégal, et soutient des programmes de recherche majeurs dans plusieurs secteurs tels que l’industrie ou l’énergie.

Atos a lancé son ambitieux programme « Atos Quantum », qui vise à anticiper l’avenir de l’informatique quantique, en novembre 2016. Atos est, depuis cette date, la première entreprise à proposer un module de simulation du bruit quantique au sein de sa solution Atos QLM et la première métrique quantique universelle, le « Q-score », qui concerne tous les processeurs quantiques programmables.

