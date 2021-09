Rovio Entertainment Oyj.: Q3 2021 Osavuosikatsauksen julkaisuajankohta

English Finnish

Q3 2021 Osavuosikatsauksen julkaisuajankohta

Rovio Entertainment Oyj julkaisee vuoden 2021 kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksensa 28.10.2021 klo 9.00.

Rovio järjestää vuoden 2021 kolmatta vuosineljännestä koskevan englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin kysymys- ja vastausosiolla analyytikoille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 28.10.2021 klo 14.00. Tilaisuus on katsottavissa suorana https://investors.rovio.com/fi, ja myöhemmin samana päivänä tallenteena.

Osavuosikatsaus on julkaisemisen jälkeen nähtävillä yhtiön sijoittajasivuilla: https://investors.rovio.com/fi/taloustietoa/osavuosikatsaukset/year/2021

Puhelinkonferenssin numerot jaetaan Rovion sijoittajasivuilla lähempänä tapahtumaa.

Rovio Entertainment Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen julkistamista. Hiljainen jakso alkaa 28.10.2021.

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Roviolla on toimipisteet myös Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com )