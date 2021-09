PHARMAGEST INTERACTIVE : acquisition de Prokov Editions, N°3 en France du logiciel médecin

English French

Villers-lès-Nancy, le 28 septembre 2021 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE GROUPE PHARMAGEST ÉTEND SON CHAMP D’ACTION

AUX LOGICIELS MÉDICAUX.

ACQUISITION DE PROKOV EDITIONS.

Le Groupe Pharmagest, leader de solutions informatiques de Santé en Europe (Euronext Paris - Compartiment B - ISIN : FR 0012882389) annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de 100% du capital de l’éditeur français Prokov Editions, 3ème acteur du marché de l’édition de logiciels médecin en France.

***

PHARMAGEST élargit son champ d’action aux médecins libéraux généralistes et spécialistes

Prokov Editions équipe en logiciels 13.000 utilisateurs médecins libéraux généralistes et spécialistes.

Société française nancéenne créée par Thierry KAUFFMANN en 1987, Prokov Editions est leader de l’édition de logiciels médicaux sur Mac (l’environnement Apple est très utilisé par les médecins) mais également sur iPhone et iPad pour un travail en pleine mobilité, et 3ème sur le marché français du logiciel médical en France.

Prokov Editions propose quatre logiciels complémentaires, couvrant tous les besoins du médecin généraliste.

Tous ses logiciels sont agréés, certifiés et compatibles avec l’ensemble des services de l’Assurance Maladie :

Son logiciel phare, MédiStory, est une application pour suivre les dossiers médicaux patients. Il permet de gérer les consultations et prises de rendez-vous, les ordonnances, les comptes rendus et dispose d’une messagerie. La 4 ème génération de ce logiciel a été lancée en 2020, version à la pointe de la technologie sur un marché où la majorité des outils informatiques médicaux est centrée sur la réglementation et n’a pas été modernisée pour accompagner l’enrichissement du dossier médical patient. MédiStory 4 répond déjà à la plupart des préconisations du Ségur de la Santé 2020 et de Ma Santé 2022.



Elle propose également un logiciel d’aide à la prescription, un logiciel de facturation et télétransmission SESAM-Vitale.





Logiciels médicaux : PHARMAGEST complète son offre

Dans sa galaxie de logiciels métiers Santé dédiés aux professionnels de santé, l’acquisition de Prokov Editions permet au Groupe Pharmagest de compléter son offre et de renforcer sa position d’acteur incontournable du numérique en Santé.

Conforme à la stratégie d’efficience du parcours patient adoptée par le Groupe depuis plusieurs années, cette opération complète efficacement l’offre de services de sa Passerelle Numérique de Santé (PNS). Elle lui permettra de créer des synergies entre tous les logiciels de son écosystème et d’ouvrir des facilités d’utilisation sans précédent pour les professionnels de santé.

L’intégration de cette nouvelle brique métier se concrétise par la création, dans les prochaines semaines, d’une Division qui regroupera tous les logiciels métiers dédiés aux Professions Libérales de Santé.

Commentant cette acquisition, Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest déclare : « Le Groupe Pharmagest franchit aujourd’hui une très grande étape : nous sommes désormais en mesure de répondre aux besoins informatiques des médecins. Créateur de valeur, ce rapprochement répond parfaitement aux attentes des professionnels de santé et des pouvoirs publics en matière d’efficience du parcours de soins du patient. Nous remercions Thierry KAUFFMANN et ses équipes pour la confiance qu’ils nous accordent en nous rejoignant. Cette opération s’inscrit dans un plan de développement de notre Groupe qui se veut à la fois très ambitieux et cohérent du point de vue stratégique et opérationnel. »

Thierry KAUFFMANN, Président fondateur de Prokov Editions ajoute : « Depuis 30 ans, l’informatique pour les professionnels de santé se développe en silos. Chaque profession est adressée par des acteurs spécialisés. Aujourd’hui avec les technologies du numérique, les professionnels de santé ont besoin d’être reliés entre eux afin d’améliorer la prise en charge du patient. C’est une chance pour Prokov de pouvoir intégrer un groupe dans lequel il y a déjà une très grande transversalité entre les professionnels de santé. Nos expertises sont parfaitement complémentaires et vont nous permettre d’aller encore plus loin dans cette transversalité. »

Calendrier financier

Publication du chiffre d’affaires du T3 2021 le 10 novembre 2021 (après bourse).

Publication du chiffre d’affaires annuel 2021 le 4 février 2022 (après bourse).

A propos du Groupe Pharmagest :

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

