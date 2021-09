Kalmar toimittaa ekotehokkaita mobiilipukkinostureita ja mobiililaitteita APRIL:ille Indonesiaan

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 29. SYYSKUUTA 2021 KLO 9

Cargoteciin kuuluva Kalmar on sopinut APRIL Groupiin kuuluvan PT. Riau Andalan Pulp and Paperin (PT. RAPP) kanssa kahden uuden sukupolven päästöttömän mobiilipukkinosturin sekä kahden Kalmar Essential -tyhjien konttien käsittelylaitteen ja yhden Kalmar Essential -konttikurottajan toimittamisesta Buatanin satamaan Indonesiassa. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2021 kolmannen neljänneksen tilauskantaan, ja laitteet toimitetaan vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

APRIL:illa on sellu- ja paperitehdas Riaun maakunnassa Sumatran saarella Indonesiassa. Yhtiön tehdas tuottaa vuosittain 2,8 miljoonaa tonnia sellua ja 1,15 miljoonaa tonnia paperia. Tuotteidensa kuljettamiseksi APRIL Group on tehnyt merkittäviä infrastruktuuri-investointeja mm. Buatanin satamassa sijaitsevaan konttiterminaaliinsa. RAPP:ille toimitettavat uudet nosturit täydentävät asiakkaan olemassa olevaa Kalmar-kalustoa, joihin kuuluvat vuosina 2018 ja 2019 toimitetut neljä Kalmar SmartPower -mobiilipukkinosturia. Lisäksi asiakkaalla on myös Kalmar -terminaalitraktoreita, tyhjien konttien käsittelylaitteita ja konttikurottajia.

Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturi on 100-prosenttisesti sähkökäyttöinen, eikä tuota päästöjä tai moottorimelua. Tämän lisäksi nosturissa ei tarvita lainkaan hydrauliöljyä. Nosturin yksinkertaistettu rakenne pienentää laitteiden huoltotarvetta dieselmoottorilla varustettuihin mobiilipukkinostureihin verrattuna.

Kalmar Essential -malliston konttikurottajat ja tyhjien konttien käsittelylaitteet on suunniteltu helposti ja nopeasti huollettaviksi. Koneiden ergonominen ohjaamo tekee ajamisesta miellyttävää. Lisäksi koneissa on kattava valikoima vakiotoimintoja, jotka lisäävät asiakkaiden toiminnan turvallisuutta.

Refnil Dodi, Logistic Operation Manager, PT. RAPP: “Olemme tehneet yhteistyötä Kalmarin kanssa vuodesta 2018 lähtien. Heidän nosturinsa ovat tuoneet meille merkittäviä polttoaine- ja päästösäästöjä, ne ovat tehostaneet tuottavuuttamme sekä parantaneet turvallisuutta ja helpottaneet kunnossapitoprosessejamme. Olemme olleet myös erittäin tyytyväisiä Kalmarin paikalliseen ja alueelliseen tukeen.”



Daniel Ho, myyntijohtaja, Aasian ja Tyynenmeren alue, Kalmar: “Yhteistyömme RAPP:n kanssa on vahvistunut vuosien saatossa ja olemme iloisia siitä, että he päättivät laajentaa kalustoaan täysin sähköisillä nostureilla ja Essential-tuoteperheeseen kuuluvilla mobiililaitteilla. Kalmarin päästöttömät mobiilipukkinosturit ovat ihanteellisia yrityksille, jotka haluavat vähentää hiilijalanjälkeään merkittävästi. Uuden sukupolven nosturit tarjoavat lastinkäsittelyyn älykkään ja optimoidun ratkaisun. Nosturien modulaarinen, entistä vahvempi, kevyempi ja yksinkertaisempi rakenne tekee koneista entistä ekotehokkaampia, kustannustehokkaampia ja helpompia ylläpitää.”



Lisätietoja medialle:

Daniel Ho, myyntijohtaja, Aasian ja Tyynenmeren alue, Kalmar, daniel.ho@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com



Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.com

Liitteet