SIEVI CAPITAL OYJ JA BOREO OYJ OVAT ALLEKIRJOITTANEET YHDISTYMISSOPIMUKSEN

SIEVI CAPITAL OYJ

SISÄPIIRITIETO

29.9.2021 klo 9:00

Sievi Capital Oyj:n (”Sievi Capital”) ja Boreo Oyj:n (”Boreo”) hallitukset ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”) ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella (”Tuleva Yhtiö”). Tulevan Yhtiön nimí tulee olemaan Boreo Oyj.

Tuleva Yhtiö on yksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistan johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille, jolla on vahvan taloudellisen asemansa ja itsenäisten vahvojen liiketoimintojensa myötä hyvät edellytykset kasvulle Pohjois-Euroopassa pitkällä aikavälillä. Tulevan Yhtiön alustava havainnollistava yhdistetty -liikevaihto oli vuonna 2020 noin 474 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate noin 59 miljoonaa euroa, josta vähemmistöjen havainnollistava osuus on 21 miljoonaa euroa. Tuleva Yhtiö työllistää noin 1 700 työntekijää.

Järjestely lyhyesti

Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Sievi Capital sulautuu Boreoon. Boreon hallitus ehdottaa ennen yhdistymisen täytäntöönpanoa pidettävälle Boreon yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa Boreon hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista, jossa Boreon osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita näiden omistusten mukaisessa suhteessa siten, että jokaista osaketta kohti annetaan 14 Boreon uutta osaketta (osakkeiden splittaus). Uusia osakkeita annetaan vastaavasti maksutta Boreolle sen omistamien omien osakkeiden perusteella. Uudet osakkeet annetaan välittömästi ennen yhdistymisen täytäntöönpanon rekisteröintiä.





Täytäntöönpanon yhteydessä Sievi Capitalin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,4492 uutta Boreon osaketta kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Sievi Capitalin osaketta kohti. Sievi Capitalin osakkeenomistajat omistaisivat tällöin noin 40 prosenttia ja Boreon osakkeenomistajat noin 60 prosenttia Tulevan Yhtiön osakkeista ja äänistä. Sulautumisvastikeosakkeet listataan Nasdaq Helsingin pörssilistalle sulautumisen yhteydessä.





Tämä vaihtosuhde sisälsi 42,1 prosentin preemion Sievi Capitalin osakkeenomistajille verrattuna Sievi Capitalin osakkeen päätöskurssiin 17.8.2021 ennen aiesopimuksen julkistamista. Käyttämällä yhtiöiden 17.8.2021 päättyneen yhden (1) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuja keskihintoja preemio oli 24,0 prosenttia ja käyttämällä yhtiöiden 17.8.2021 päättyneen kolmen (3) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuja keskihintoja 16,8 prosenttia.





Boreolla on oikeus jakaa osakkeenomistajilleen ennen Täytäntöönpanopäivää sen yhtiökokouksen 15.4.2021 päättämän osingon toinen erä, 0,20 euroa osaketta kohti.





Tulevan Yhtiön strategia laaditaan Boreon nykyisen strategian pohjalta huomioiden uuden kokonaisuuden liiketoiminnat ja vahvuudet. Strategian yksityiskohdat ja Tulevan Yhtiön strategiset taloudelliset tavoitteet julkistetaan yhdistymisen toteutumisen jälkeen.





Yhdistymisen seurauksena Sievi Capitalin kohdeyhtiöt tulevat osaksi Tulevan Yhtiön operatiivista toimintaa. Tuleva Yhtiö kehittää liiketoimintoja pitkällä aikavälillä ja ilman aikomusta niiden myymiselle.





Sievi Capital ja Boreo ovat saaneet tarvittavat rahoitussitoumukset sulautumisen täytäntöönpanoa varten.





Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Sievi Capitalin ja Boreon ylimääräisissä yhtiökokouksissa sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät.





Sievi Capitalin ja Boreon suurin osakkeenomistaja Preato Capital AB, joka edustaa noin 23,23 prosenttia Sievi Capitalin osakkeista ja noin 72,91 prosenttia Boreon osakkeista, on tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin sitoutunut peruuttamattomasti äänestämään yhdistymisen puolesta. Preato Capital AB:n edustajat eivät ole osallistuneet yhdistymistä koskevaan päätöksentekoon Sievi Capitalin ja Boreon hallituksissa.





Sievi Capitalin ja Boreon hallitukset suosittelevat yksimielisesti yhdistymistä yhtiöiden osakkeenomistajille.





Tulevan Yhtiön hallituksen ehdotetaan koostuvan neljästä (4) Sievi Capitalin nykyisestä hallituksen jäsenestä (Juha Karttunen, Kati Kivimäki, Taru Narvanmaa, Lennart Simonsen), neljästä (4) Boreon hallituksen nykyisestä jäsenestä (Camilla Grönholm, Jouni Grönroos, Ralf Holmlund, Michaela von Wendt) sekä molempien yhtiöiden hallituksessa toimivasta Simon Hallqvistista. Tulevan Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Simon Hallqvistia. Sievi Capitalin ja Boreon hallitukset ovat sopineet, että Tulevan Yhtiön toimitusjohtajaksi tulee Boreon nykyinen toimitusjohtaja Kari Nerg.





Sievi Capitalin hallituksen puheenjohtaja Lennart Simonsen: ”Sievi Capitaliin hallitus arvioi keväällä ja kesällä strategisia vaihtoehtoja omistaja-arvon nostamiseksi. Perusteellisen selvitystyön jälkeen hallitus päätyi siihen, että yhdistyminen Boreon kanssa olisi eniten omistaja-arvoa luova ratkaisu. Sievi Capitalin osakkeenomistajat voivat suunnitellun yhdistymisen myötä jatkaa Tulevan Yhtiön omistajina”.

Boreon hallituksen jäsen ja pääomistajasta riippumattoman komitean puheenjohtaja Jouni Grönroos: ”Boreo ja Sievi Capital muodostavat yhdessä yhden Suomen johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille. Transaktio on looginen seuraava askel Boreon strategiapolulla, joka on alkanut vuonna 2019 pääomistajan vaihdoksen myötä ja edennyt määrätietoisesti yhtiön uutta strategiaa toteuttamalla. Ehdotettu yhdistyminen luo taloudellisesti vahvat edellytykset kasvulle ja Tulevan Yhtiön omistaja-arvon luomiselle”.

Sievi Capitalin toimitusjohtaja Jussi Majamaa: ”Sievi Capitalin uutena toimitusjohtajana olen innostunut mahdollisuudesta toteuttaa merkittävää rakennejärjestelyä, jonka seurauksena Sievi Capital ja Boreo yhdessä luovat vahvan ja kasvukykyisen pörssiyhtiön, jolla on monipuolisesti hajautettu portfolio mielenkiintoisia konserniyhtiöitä. Tästä hyötyvät Sievi Capitalin osakkeenomistajat ja kohdeyhtiöiden asiakkaat sekä henkilöstö.”

Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg: ”Tulevalla Yhtiöllä tulee olemaan erinomaiset edellytykset luoda kasvua hajautetun yrittäjämäisen toimintamallin myötä ja ehdotettu yhdistyminen vahvistaa arvolupausta parhaana mahdollisena kasvualustana toimimisesta sen yhtiöille ja henkilöstölle. Tuleva Yhtiö tulee olemaan entistä kilpailukykyisempi kumppani sen asiakkaille ja päämiehille, ja yhtiön mahdollisuudet houkutella kyvykkäitä osaajia vahvistuvat entisestään”.

Yhdistymisen keskeiset syyt

Sievi Capitalin ja Boreon ehdotetussa yhdistymisessä syntyy seuraavia arvoa luovia vahvuuksia:

Ehdotettu yhdistyminen luo yhden Nasdaq Helsingin pörssilistan johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille: hajautettu yrittäjämäinen toimintamalli mahdollistaa skaalautuvuuden ja yhdistyminen kasvattaa yhtiöiden kokoluokkaa merkittävästi. Tulevan Yhtiön liiketoiminnat ovat hajautetut usealle eri toimialalle ja sen riippuvuus yksittäisistä päämies- ja asiakassuhteista on vähäistä. Maantieteellisesti Tuleva Yhtiö on myös entistä vahvemmin hajautunut Pohjois-Eurooppaan. Tulevalla Yhtiöllä on liiketoimintaa muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä.





Entistä vahvempi taloudellinen asema ja edellytykset Tulevan Yhtiön yritysostovetoiselle kasvulle: vahva taloudellinen asema luo pohjan yritysostovetoisen strategian toteuttamiselle ja merkittävälle kasvulle.





Entistä paremmat ja vahvemmat edellytykset itsenäisten liiketoimintojen sekä henkilöstön kasvulle ja kehitykselle: Tuleva Yhtiö luo entistä paremmat edellytykset operatiivisen tehokkuuden parantamiselle, parhaiden käytäntöjen hyödyntämiselle, synergioille liiketoimintojen välillä ja vahvemman tarjoaman sen asiakkaille, toimittajille sekä muille sidosryhmille. Henkilöstölle Tuleva Yhtiö tarjoaa entistä parempia kehittymisen ja kasvun mahdollisuuksia.





Tuleva Yhtiö

Yleiskatsaus

Tulevan Yhtiön alustava havainnollistava yhdistetty -liikevaihto oli vuonna 2020 noin 474 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate noin 59 miljoonaa euroa, josta vähemmistöjen havainnollistava osuus on 21 miljoonaa euroa. Sievi Capitalilla ja Boreolla oli 30.6.2021 yhteensä 1 712 työntekijää.

Tulevan Yhtiön nimi tulee olemaan Boreo Oyj. Tulevan Yhtiön pääkonttori tulee sijaitsemaan Vantaalla.

Strategia ja arvonluontimalli

Tulevan Yhtiön strategia laaditaan Boreon nykyisen strategian pohjalta huomioiden uuden kokonaisuuden liiketoiminnat ja vahvuudet. Tuleva Yhtiö toimii kasvualustana sen yhtiöille ja henkilöstölle, luo kasvua sekä yritysostoin että orgaanisesti, keskittyy operatiiviseen tehokkuuteen ja omistaja-arvon luomiseen pitkällä aikavälillä. Tulevan Yhtiön strategian pääpainopistealueita tulevat olemaan nykyisen Boreon strategian mukaisesti:

Yritysostot - Tuleva Yhtiö luo kasvua yritysostoin ja sitä laajennetaan uusille toimialueille ja teollisuuden aloille platform-yritysostoilla. Tulevan Yhtiön liiketoimintoja kasvatetaan ostamalla itsenäisiä – kokonaisuutta vahvistavia – yhtiöitä, jonka lisäksi nykyisiä liiketoimintoja vahvistetaan add-on yritysostoilla.



Operatiivinen tehokkuus - Tuleva Yhtiö kehittää systemaattista tapaa parantaa operatiivista tehokkuutta ja antaa entistä paremmat eväät orgaanisen kasvun ja kannattavuuden parantamiselle



Ihmiset & Kulttuuri - Henkilöstön kehittäminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen ihmisille on Tulevan Yhtiön arvonluontimallin keskiössä. Sievi Capitalin ja Boreon yrittäjämäinen toimintatapa luo vahvan pohjan kulttuurin kehittämiselle yhdistyneessä yhtiössä.





Boreon hajautetussa yrittäjämäisessä toimintamallissa yhtiöitä kehitetään itsenäisesti ja pitkällä aikavälillä, ilman aikomusta niiden myymiselle. Operatiivisen tehokkuuden kehittämisen mahdollistamiseksi sekä avainhenkilöiden sitouttamiseksi ja kannustamiseksi, yhdistymisen yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia yhdenmukaistaa Sievi Capitalin portfolioyhtiöiden omistusrakenteita.

Tulevan Yhtiön tavoitteena on omistaa kannattavia, ennustettavia, vahvaa kassavirtaa ja tehokkaasti pääomaa käyttäviä yhtiöitä. Tuleva Yhtiö tarjoaa houkuttelevan toimintamallin pienten ja keskisuurten yhtiöiden omistajille ja tarjoaa yhtiöilleen tukea strategian suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä kannustaa yritysostoihin, investointeihin ja kasvuun. Tulevassa Yhtiössä mahdollistetaan parhaiden käytäntöjen hyödyntämien ja synergioiden aikaansaaminen konsernin yhtiöiden välillä. Rahoituksen synergioiden aikaansaamiseksi tavoitteena on liiketoimintojen rahoituksen järjestäminen pääasiallisesti konsernitasolla.

Tulevan Yhtiön strategia ja liiketoimintojen optimaalinen rakenne suunnitellaan yhdistymisen toteutuksen jälkeen. Boreon nykyisen toimintamallin mukaisesti Tulevan Yhtiön liiketoiminnat tulisivat säilymään itsenäisinä yksiköinä.

Hallitus ja johto

Tulevan Yhtiön hallituksen ehdotetaan koostuvan neljästä (4) Sievi Capitalin nykyisestä hallituksen jäsenestä (Juha Karttunen, Kati Kivimäki, Taru Narvanmaa, Lennart Simonsen), neljästä (4) Boreon hallituksen nykyisestä jäsenestä (Camilla Grönholm, Jouni Grönroos, Ralf Holmlund, Michaela von Wendt) sekä molempien yhtiöiden hallituksessa toimivasta Simon Hallqvistista. Tulevan Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Simon Hallqvistia.

Sievi Capitalin ja Boreon hallitukset ovat sopineet, että Tulevan Yhtiön toimitusjohtajaksi tulee Kari Nerg.

Omistusrakenne ja hallinnointi

Boreon hallitus ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävälle Boreon yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa Boreon hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista, jossa Boreon osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita näiden omistusten mukaisessa suhteessa siten, että jokaista osaketta kohti annetaan 14 Boreon uutta osaketta (osakkeiden splittaus). Uusia osakkeita annetaan vastaavasti maksutta Boreolle sen omistamien omien osakkeiden perusteella. Tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaisen osakemäärän perusteella annettavaksi tulisi yhteensä 36 642 508 uutta osaketta. Boreon osakkeiden kokonaismääräksi tulisi siten 39 259 830 osaketta. Uudet osakkeet annetaan välittömästi ennen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä.

Boreon hallitus voi ehdottaa ennen yhdistymisen täytäntöönpanopäivää järjestettävälle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää korvata varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2021 päättämän osakeantivaltuutuksen uudella valtuutuksella, jossa valtuutuksen nojalla annettavissa olevien osakkeiden enimmäismäärä kasvaa osakesplitin suhteessa. Valtuutuksen ehdotetaan tulevan voimaan yhdistymisen täytäntöönpanopäivänä ja pysyvän voimassa yhdistymisen täytäntöönpanopäivä ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Sievi Capitalin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,4492 uutta Boreon osaketta kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Sievi Capitalin osaketta kohti, jolloin täytäntöönpanon jälkeen Sievi Capitalin osakkeenomistajat omistavat noin 40 prosenttia ja Boreon osakkeenomistajat noin 60 prosenttia Tulevan Yhtiön osakkeista olettaen, ettei yksikään Sievi Capitalin osakkeenomistaja vaadi osakkeidensa lunastamista sulautumisesta päättävässä Sievi Capitalin ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Seuraavaan taulukkoon on merkitty Tulevan Yhtiön kymmenen (10) suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa 15.9.2021 olettaen, että kaikki Sievi Capitalin ja Boreon nykyiset osakkeenomistajat ovat osakkeenomistajia samalla osakeomistuksella myös sulautumisen täytäntöönpanohetkellä.

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % osakkeista 1) PREATO CAPITAL AB 34 683 623 53,2% LAAKKONEN MIKKO KALERVO 1 633 622 2,5% TAKANEN MARTTI TAPIO 877 834 1,3% AK CAPITAL OY 525 000 0,8% SULIN ARI W 408 000 0,6% MOILANEN MIKKO PETTERI 384 375 0,6% SIRVIÖ KARI SIMO TAPANI 332 415 0,5% MÄÄTTÄ MIKKO OLAVI 317 655 0,5% SILVENNOINEN JANNE 315 863 0,5% RUMPUNEN AKU VÄINÄMÖ 300 000 0,5% Suurimmat kymmenen yhteensä 39 778 387 61,0% Muut osakkeenomistajat 25 444 767 39,0% Yhteensä 65 223 154 100,0%

1) Taulukossa on esitetty Tulevan Yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa (15.9.2021), olettaen että kaikki Sievi Capitalin ja Boreon osakkeenomistajat ovat osakkeenomistajia samalla osakeomistuksella myös sulautumisen täytäntöönpanohetkellä (pois lukien omat osakkeet ja sen jälkeen, kun Boreon osake on jaettu ennen täytäntöönpanoa tai sen yhteydessä siten, että Boreon 1 osake jaetaan 15 osakkeeksi).

Osana yhdistymistä ehdotetaan myös, että ennen sulautumisen täytäntöönpanoa pidettävä Boreon yhtiökokous päättäisi ehdollisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta Tulevalle Yhtiölle ja hyväksyisi ehdollisesti nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka tulisi voimaan sulautumisen täytäntöönpanohetkellä. Nimitystoimikunnassa on 4 jäsentä. Yksi jäsenistä on Tulevan Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu jäsen, jonka Tulevan Yhtiön hallitus valitsee keskuudestaan. Nimitystoimikunnan muut jäsenet nimeää 3 suurinta osakkeenomistajaa, joilla on kullakin oikeus nimetä yksi (1) jäsen. Työjärjestys on liitetty sulautumissuunnitelmaan, joka on tämän pörssitiedotteen liitteenä 1.

Yhtiöjärjestys

Sulautumissuunnitelman mukaan Boreon hallitus ehdottaa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa koolle kutsuttavalle Boreon yhtiökokoukselle Boreon yhtiöjärjestyksen muuttamista sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen yhteydessä siten, että yhtiöjärjestyksen muuttaminen on ehdollinen sulautumisen täytäntöönpanolle. Yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavan yhtiön toimialakuvauksen ja hallituksen jäsenten lukumäärän osalta, ja yhtiöjärjestykseen lisätään yhtiön osakkeita koskeva lunastusvelvollisuus osakkeeomistajan omistusosuuden ylittäessä 60 %:ia yhtiön osakkeista tai äänistä sekä osakeomistuksia koskeva ilmoitusvelvollisuus osakkeenomistajan omistusosuuden ylittäessä 60 %:ia yhtiön osakkeista tai äänistä. Ehdotettu uusi yhtiöjärjestys on liitetty sulautumissuunnitelmaan, joka on tämän pörssitiedotteen liitteenä 1.

Havainnollistavia yhdistettyjä taloudellisia tietoja

Alla esitetyt Tulevan yhtiön havainnollistavat yhdistetyt liikevaihto, oikaistu EBITA, oikaistu käyttökate (EBITDA) ja korollinen nettovelka on muodostettu laskemalla yhteen Sievi Capitalin alustavat konsolidoidut taloudelliset tiedot ja Boreon taloudelliset tiedot 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ja 30.6.2021 päättyneen kuuden kuukauden jaksolta. Taloudellisissa tiedoissa on huomioitu tiettyjen myöhemmin kuvattujen yrityshankintojen vaikutus niin kuin ne olisivat toteutuneet kunkin kauden alussa. Lisäksi laskelmassa on huomioitu alustavat johdon arvioimat oikaisut liittyen Sievi Capitalin ja Boreon välisiin merkittäviin tilinpäätöksen laadintaperiaate-eroihin. Havainnollistavat yhdistetyt taloudelliset tiedot esitetään kuin liiketoimintaa olisi harjoitettu Tulevassa Yhtiössä kunkin vuoden alusta alkaen liikevaihdon, oikaistun EBITAn ja oikaistun käyttökatteen osalta ja korollinen nettovelka kuin yhdistyminen olisi toteutettu 30.6.2021.

Tuleva Yhtiö jatkaa Boreon nykyisen liiketoimintamallin mukaista liiketoimintaa konsernina, jonka konsernitilinpäätökseen yhdistellään sen tytäryhtiöt. Tällä hetkellä Sievi Capital on IFRS:n mukainen sijoitusyhteisö, joka on soveltanut konsernitilinpäätökseensä tytäryhtiöiden yhdistelemistä koskevaa poikkeusta. Tämä tarkoittaa Sievi Capitalin sijoitusyhtiö-toimintamallin muuttumista ja sen portfolioyhtiöiden konsolidoimista Tulevaan Yhtiöön taloudellisessa raportoinnissa. Sievi Capitalin nykyistä sijoitusyhtiön konsernitilinpäätöksen laadintaperustaa ja keskeisiä eroja tytäryhtiöiden yhdistelyyn konsernitilinpäätöksessä on kuvattu liitteen 2 kohdassa Sievi Capitalin taloudelliset tiedot.

Havainnollistavissa yhdistetyissä taloudellisissa tiedoissa Sievi Capitalin taloudelliset tiedot on esitetty kuten Sievi Capital olisi yhdistellyt tilinpäätökseensä tytäryhtiönsä rivi riviltä. Sievi Capitalin tytäryhtiöistä vain Indoor Group Holding on laatinut IFRS-periaatteiden mukaisia taloudellisia tietoja esitetyillä kausilla. Sievi Capitalin muiden tytäryhtiöiden osalta havainnollistavat luvut perustuvat yhtiöiden Suomalaisten kirjanpitoperiaatteiden (”FAS”) mukaan laadittuihin alakonsernien lukuihin, joihin on tehty johdon arvioimat oikaisut merkittävien laadintaperiaate-erojen osalta. Merkittävimpien erojen Sievi Capitalin tytäryhtiöiden käyttämien laadintaperiaatteiden ja IFRS-standardien välillä odotetaan syntyvän leasing- ja vuokrasopimuksien käsittelystä varoina ja velkoina sekä vuokrakulujen jakamisesta poistoihin ja korkokuluihin. Näissä havainnollistavissa yhdistetyissä taloudellisissa tiedoissa laadintaperiaateoikaisuna on huomioitu Sievi Capitalin FAS:n mukaan raportoivien yhtiöiden alustavat johdon arvioihin perustuvat leasing- ja vuokrasopimuksiin liittyvät oikaisut. Sievi Capital-konsernin lopulliset IFRS:n mukaiset taloudelliset tiedot mukaan lukien IFRS 16 soveltaminen Sievi Capitalin tytäryhtiöiden vuokrasopimuskantaan varmistuvat vasta sulautumisen yhteydessä toteutettavan IFRS-siirtymän yhteydessä. Lopulliset IFRS luvut mukaan lukien IFRS:n mukainen vuokravelka voivat poiketa olennaisesti tässä esitetyistä alustavista havainnollistavista luvuista.

Sievi Capitalin tytäryhtiöissä on merkittäviä vähemmistöjä, joille kuuluu osuus Sievi Capitalin tytäryhtiöiden tilikauden tuloksesta ja omasta pääomasta. Tulevan yhtiön oikaistusta käyttökatteesta on laskettu havainnollistava vähemmistön osuus perustuen vähemmistöjen omistusosuuteen Sievi Capitalin ja Boreon tytäryhtiöissä syyskuussa 2021.

Havainnollistavat yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat kuvitteelliseen tilanteeseen, eikä niitä tulisi tarkastella pro forma -taloudellisina tietoina, sillä niissä ei ole otettu huomioon hankintamenon kohdistamisen, mahdollisesti myöhemmin IFRS-siirtymän yhteydessä ilmenevien laatimisperiaate-erojen, transaktiokuluihin liittyvien oikaisujen, verovaikutuksien eikä mahdollisen uudelleenrahoituksen vaikutuksia. Havainnollistavat yhdistetyt taloudelliset tiedot eivät kuvaa mitään kustannussäästöjä, synergiaetuja tai tulevia sulautumisen toteuttamisen kustannuksia tai integraatiokustannuksia, joita odotetaan syntyvän sulautumisen seurauksena.

Tulevan Yhtiön taloudelliset tiedot lasketaan lopullisen sulautumisvastikkeen sekä Sievi Capitalin yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen käyvän arvon perusteella sulautumisen täytäntöönpanopäivänä, mukaan lukien mahdollisen uudelleenrahoituksen vaikutukset. Sulautumisen toteuttamisen jälkeen julkistettavat Tulevan Yhtiön taloudelliset tiedot voivat tästä johtuen poiketa merkittävästi jäljempänä esitetyistä havainnollistavista yhdistetyistä taloudellisista tiedoista. Näin ollen esitetyt tiedot eivät anna viitteitä siitä, millainen Tulevan Yhtiön todellinen taloudellinen asema, liiketoiminnan tulos tai tunnusluvut olisivat olleet, mikäli sulautuminen olisi toteutettu ilmoitettuina ajankohtina.

Boreo tulee julkaisemaan vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen aikana julkaistavassa sulautumisesitteessä pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja liitetietoineen Tulevasta yhtiöstä, jotka tulevat sisältämään myös tätä tarkoitusta varten laaditut Sievi Capitalin IFRS:n mukaisesti laaditut konsernituloslaskelma- ja tasetiedot.

1-12/2020 milj. euroa Sievi Capital Boreo Tuleva yhtiö Liikevaihto 370 104 474 Oikaistu EBITA 1) 23 6 29 Oikaistu käyttökate (Oikaistu EBITDA) 2) 51 8 59 Vähemmistöjen havainnollistava osuus oikaistusta käyttökatteesta 21 0 21 1-6/2021 milj. euroa Sievi Capital Boreo Tuleva yhtiö Liikevaihto 195 65 260 Oikaistu EBITA 1) 9 4 13 Oikaistu Käyttökate (Oikaistu EBITDA) 2) 24 6 30 Vähemmistöjen havainnollistava osuus oikaistusta käyttökatteesta 10 0 10 30.6.2021 milj. euroa Sievi Capital Boreo Tuleva yhtiö Korollinen velka 185 40 224 Rahavarat -37 -7 -44 Korollinen nettovelka 3) 148 33 181 - josta vuokravastuuvelkaa 115 5 120 Työntekijät 1341 371 1712

1) Oikaistu EBITA = Liikevoitto + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset

2) Oikaistu käyttökate = Liikevoitto + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset

3) Korollinen nettovelka = Rahoitusvelat + kauppahintavelat + vuokravastuuvelat - rahavarat

Yllä kuvatut havainnollistavat yhdistetyt taloudelliset tiedot on laadittu laskemalla yhteen Boreon ja Sievi Capitalin emoyhtiön sekä tytäryhtiöden alakonsernien 31.12.2020 päättyneen tilikauden ja 30.6.2021 päättyneen kuuden kuukauden jakson taloudelliset tiedot seuraavin oikaisuin:

Boreon 31.12.2020 päättyneen tilikauden tuloslaskelmatietoihin on lisätty Machinery Group -konsernin tammi-helmikuun 2020 tulos. Machinery Group -konsernin hankinta saatettiin päätökseen 2.3.2020.

Sievi Capitalin taloudelliset tiedot on yhdistetty laskelmalla yhteen emoyhtiön Sievi Capital Oyj:n sekä Sievi Capitalin alakonsernien (Indoor Group Holding Oy, KH-Koneet Group Oy, Logistikas Oy ja Nordic Rescue Group Oy) taloudelliset tiedot ja oikaisemalla niitä arvioiduilla vuokravastuden ja vuokrakulujen vaikutuksilla poislukien Indoor Group Holding -konserni, joka raportoi IFRS lukuja. Näihin taloudellisiin tietoihin on lisätty Nordic Rescue Group Oy:n tammikuun 2020 tulos (hankittu 6.2.2020) sekä Logistikas Oy:n tammi-marraskuun 2020 tulos (hankittu 4.12.2020).

Boreon hankkimien Muottikolmio Oy:n (hankintahetki 1.10.2020), Milcon Oy:n (hankintahetki 1.6.2021), PM Nordic AB:n, Sany Nordic AB:n (hankintahetki 5.1.2021), Etelä-Suomen Kuriiripalvelu & Teitteam Oy:n (hankintahetki 1.4.2021) luvut on yhdistetty niiden hankintahetkestä eteenpäin.

Sievi Capitalin hankkimien Sala Brand AB:n (hankintahetki 18.6.2021) ja S-Rental AB:n (hankintahetki 17.6.2021) luvut on yhdistetty niiden hankintahetkestä eteenpäin.

30.6.2021 jälkeen Sievi Capitalin hankkimia Piccolo Packing Oy:tä ja Piccolo Solutions Oy:tä sekä Boreon hankkimaa Floby Nya Bilverkstad AB:ta ei ole huomiotu yhdistetyissä havainnollistavissa taloudellisissa tiedoissa.

Sievi Capital Oyj:n 20.9.2021 julkistamaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n yritysostoa ei ole sisällytetty yllä oleviin havainnollistaviin yhdistettyihin taloudellisiin tietoihin. Yritysosto arvioidaan saatavan päätökseen lokakuussa 2021.

Oikaistua EBITAa ja käyttökatetta laskettaessa Sievi Capitalin alustavia yhteenlaskettuja tietoja ei ole oikaistu vertailukelpoisuuten vaikuttavilla erillä, Boreon lukuja on oikaistu liiteessä 2 tarkemmin kuvatuilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla oikaisuerillä.





Sulautuminen

Osakeyhtiölain mukainen sulautuminen

Sievi Capitalin ja Boreon ehdotettu sulautuminen toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Sievi Capitalin kaikki varat ja velat siirtyvät Boreolle ilman selvitysmenettelyä. Sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena Sievi Capital purkautuu automaattisesti.

Boreon hallitus ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävälle Boreon yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa Boreon hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista, jossa Boreon osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita näiden omistusten mukaisessa suhteessa siten, että jokaista osaketta kohti annetaan 14 Boreon uutta osaketta. Uusia osakkeita annetaan vastaavasti maksutta Boreolle sen omistamien omien osakkeiden perusteella. Tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaisen osakemäärän perusteella annettavaksi tulisi yhteensä 36 642 508 uutta osaketta. Boreon osakkeiden kokonaismääräksi tulisi siten 39 259 830 osaketta. Uudet osakkeet annetaan välittömästi ennen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä.

Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Sievi Capitalin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,4492 uutta Boreon osaketta kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Sievi Capitalin osaketta kohti. Sulautumisvastikkeena Sievi Capitalin osakkeenomistajille annettavien Boreon uusien osakkeiden yhteismäärän odotetaan olevan 26 089 039 osaketta, ja olettaen, ettei yksikään Sievi Capitalin osakkeenomistaja vaadi omistamiensa osakkeiden lunastamista sulautumisesta päättävässä Sievi Capitalin ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Osana ehdotettua yhdistymistä Sievi Capitalin ja Boreon hallitukset ovat sopineet, etteivät ne ehdota yhtiöiden vuonna 2022 pidettäville yhtiökokouksille yhtiöiden varojenjakoa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. Boreolla on oikeus jakaa osakkeenomistajilleen ennen Täytäntöönpanopäivää sen yhtiökokouksen 15.4.2021 päättämän osingon toinen erä, 0,20 euroa osaketta kohti.

Sievi Capital ja Boreo kutsuvat koolle ylimääräiset yhtiökokoukset päättämään ehdotetusta sulautumisesta. Ylimääräiset yhtiökokoukset pidetään arviolta joulukuussa 2021. Yhtiöt julkaisevat ylimääräisten yhtiökokousten kokouskutsut erillisillä pörssitiedotteilla.

Tämän pörssitiedotteen liitteenä 1 oleva sulautumissuunnitelma sisältää tietoa eräistä ehdotetun sulautumisen ehdoista, kuten Sievi Capitalin osakkeenomistajille maksettavasta sulautumisvastikkeesta. Lisätietoja ehdotetusta yhdistymisestä, sulautumisesta ja Tulevasta Yhtiöstä on myös sulautumis- ja listalleottoesitteessä, jonka Boreo julkaisee arviolta marraskuussa 2021 ennen Sievi Capitalin ja Boreon ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Hyväksynnät ja aikataulu

Ehdotetun sulautumisen täytäntöönpano edellyttää muun muassa, että sulautuminen hyväksytään kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Sievi Capitalin ja Boreon ylimääräisissä yhtiökokouksissa, kilpailuviranomaiset hyväksyvät sulautumisen, sulautumista varten sovittu rahoitus on saatavissa eikä ennen sulautumisen täytäntöönpanoa ole tapahtunut yhtiöiden liiketoiminnassa tai niiden toimintaympäristössä olennaisen haitallisia vaikutuksia. Koska järjestelyn toteutustavaksi on ehdotettu Sievi Capitalin osakeyhtiölain mukaista sulautumista Boreoon, järjestely edellyttää myös lakisääteistä kuulutusta Sievi Capitalin velkojille. Sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on kuvattu sulautumissuunnitelmassa, joka on tämän pörssitiedotteen liitteenä 1.

Edellyttäen, että sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset täyttyvät, sulautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kaupankäynti Sievi Capitalin osakkeenomistajille annettavilla uusilla Boreon osakkeilla alkaa arviolta ensimmäisenä sulautumisen täytäntöönpanon jälkeisenä kaupankäyntipäivänä.

Yhdistymissopimus

Sievi Capital ja Boreo ovat tehneet 29.9.2021 Yhdistymissopimuksen, jossa Sievi Capital ja Boreo ovat sopineet liiketoimintojensa yhdistämisestä osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella. Yhdistymisen seurauksena Sievi Capitalin kohdeyhtiöt tulevat osaksi Tulevan Yhtiön operatiivista toimintaa. Tuleva Yhtiö kehittää liiketoimintoja pitkällä aikavälillä ja ilman aikomusta niiden myymiselle.

Yhdistymissopimus sisältää tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia muun muassa siitä, että kumpikin osapuoli harjoittaa liiketoimintaansa tavanomaiseen tapaan sulautumisen täytäntöönpanoon asti, pitää toisen osapuolen tietoisena kaikista sellaisista seikoista, jotka saattavat olla olennaisia sulautumisen täytäntöönpanon kannalta, laatii tarvittavat lakisääteiset hakemukset ja ilmoitukset yhteistyössä toisen osapuolen kanssa ja tekee yhteistyötä toisen osapuolen kanssa Tulevan Yhtiön rahoitukseen liittyen.

Lisäksi Sievi Capital ja Boreo sitoutuvat olemaan houkuttelematta tarjouksia Yhdistymissopimuksessa sovitun järjestelyn kanssa kilpailevista järjestelyistä.

Sievi Capital ja Boreo ovat lisäksi antaneet toisilleen tiettyjä tavanomaisia vakuutuksia muun muassa toimivallastaan tehdä Yhdistymissopimus, yhtiön perustamisen asianmukaisuudesta, osakkeiden asemasta yhtiössä, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten laatimisesta, lupien, lainsäädännön ja sopimusten noudattamisesta, oikeudenkäynneistä, immateriaalioikeuksien omistamisesta, veroista, työntekijöistä ja toiselle osapuolelle toimitetusta due diligence -materiaalista.

Lukuun ottamatta tiettyjä yhteisiä kustannuksia Sievi Capital ja Boreo vastaavat omista sulautumisen yhteydessä aiheutuneista palkkioistaan, kuluistaan ja kustannuksistaan.

Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa Sievi Capitalin ja Boreon hallitusten asianmukaisesti valtuuttamalla yhteisellä kirjallisella suostumuksella. Sekä Sievi Capital että Boreo voivat irtisanoa Yhdistymissopimuksen muun muassa silloin, (i) jos sulautumista ei ole pantu täytäntöön 31.12.2022 mennessä (tai käy ilmeiseksi, että täytäntöönpano ei voi tapahtua kyseiseen ajankohtaan mennessä); (ii) mikäli allekirjoituspäivän jälkeen ilmenee olennaisen haitallinen vaikutus, jota ei voida korjata Yhdistymissopimuksessa määritellyn mukaisesti sekä Yhdistymissopimuksessa kuvattujen neuvottelujen ja muiden menettelyjen jälkeen; (iii) jos Sievi Capitalin ja Boreon ylimääräiset yhtiökokoukset eivät ole käsitelleet sulautumista Yhdistymissopimuksen mukaisesti, tai jos ylimääräiset yhtiökokoukset asiaa käsiteltyään eivät hyväksy sulautumista pätevästi, (iii) jos jokin viranomainen (mukaan luettuina kilpailuviranomainen) antaa määräyksen tai ryhtyy viranomaistoimeen, josta ei voi valittaa ja jolla sulautumisen täytäntöönpano kielletään lopullisesti tai (iv) jos toinen osapuoli rikkoo Yhdistymissopimuksen vakuutuksia tai sitoumuksia olennaisesti ja rikkomus johtaa tai sen voidaan kohtuullisesti odottaa johtavan Yhdistymissopimuksessa määriteltyyn olennaiseen haitalliseen vaikutukseen. Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan tiettyjen siinä määriteltyjen syiden vuoksi, osapuolet ovat sopineet tiettyjen sulautumisen valmisteluun liittyvien kustannusten kattamisesta.

Fairness opinion -lausunnot

Sievi Capitalin hallitus katsoo, että järjestelyn yhteydessä maksettava vastike on taloudellisesta näkökulmasta Sievi Capitalin osakkeenomistajille kohtuullinen. Sievi Capitalin hallitus teki arvionsa otettuaan huomioon useita eri tekijöitä, kuten muun muassa Handelsbanken Capital Marketsin fairness opinion ‑lausunnon, joka toimitettiin Sievi Capitalin hallitukselle 29.9.2021. Handelsbankenin fairness opinion-lausunto on tämän tiedotteen liitteenä.

Boreon hallitus katsoo, että järjestelyn yhteydessä maksettava vastike on taloudellisesta näkökulmasta Boreon osakkeenomistajille kohtuullinen. Boreon hallitus teki arvionsa otettuaan huomioon useita eri tekijöitä, kuten muun muassa OP Yrityspankki Oyj:n fairness opinion ‑lausunnon, joka toimitettiin Boreon hallitukselle 29.9.2021. OP:n fairness opinion-lausunto on tämän tiedotteen liitteenä.

Rahoitus

Boreo on hankkinut nykyisten lainajärjestelyjensä osalta suostumukset, joiden mukaisesti yhtiön päärahoittaja OP Yrityspankki Oyj on hyväksynyt yhdistymisen. Samoin Sievi Capital on hankkinut konserninsa nykyisten lainajärjestelyjen osalta suostumukset yhdistymiselle konserninsa päärahoittajalta Nordea Bank Oyj:ltä sekä OP Yrityspankki Oyj:ltä. Lisäksi Boreo on sopinut OP Yrityspankki Oyj:n sekä Preato Capital AB:n kanssa laina- ja takausjärjestelyistä, joiden avulla voidaan rahoittaa Sievi Capitalin osakkeiden mahdollisia käteislunastuksia.

Osakkeenomistajien tuki

Sievi Capitalin ja Boreon suurin osakkeenomistaja Preato Capital AB, joka edustaa noin 23,23 prosenttia Sievi Capitalin osakkeista ja noin 72,91 prosenttia Boreon osakkeista, on tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin sitoutunut peruuttamattomasti äänestämään yhdistymisen puolesta.

Alustava aikataulu

Sievi Capital ja Boreo kutsuvat koolle ylimääräiset yhtiökokoukset päättämään ehdotetusta yhdistymisestä. Ylimääräiset yhtiökokoukset pidetään arviolta joulukuussa 2021. Yhtiöt julkistavat kutsut ylimääräisiin yhtiökokouksiin erillisillä pörssitiedotteilla. Muut yhdistymiseen liittyvät keskeiset päivämäärät ovat seuraavat:

Syyskuu 2021 - Sulautumissuunnitelman toimittaminen rekisteröitäväksi

Marraskuu 2021 - Sulautumisesite julkaistaan

Joulukuu 2021 - Sievi Capitalin ja Boreon ylimääräiset yhtiökokoukset

Vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisko - Sulautumisen täytäntöönpano edellyttäen, että kaikki viranomaisluvat on saatu ja muut toteuttamisedellytykset on täytetty tai niistä on luovuttu

Kaikki ajankohdat ovat alustavia ja ne saattavat muuttua. Ehdotettu sulautuminen edellyttää kilpailuviranomaisten lupia Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa, minkä takia alustava aikataulu riippuu näistä prosesseista.

Neuvonantajat

Sievi Capitalin taloudellinen neuvonantaja on Handelsbanken Capital Markets ja oikeudellinen neuvonantaja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy. Boreon taloudellinen neuvonantaja on MCF Corporate Finance Oy ja oikeudellinen neuvonantaja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

SIEVI CAPITAL OYJ

hallitus

BOREO OYJ

hallitus

Analyytikko- ja sijoittajawebcast ja lehdistötilaisuus

Yhtiöiden yhteinen esitys Sievi Capitalin ja Boreon yhdistymisestä järjestetään tänään 29.9.2021 klo 10:00 alkaen. Tilaisuutta isännöivät Sievi Capitalin hallituksen puheenjohtaja Lennart Simonsen, Boreon hallituksen jäsen ja pääomistajasta riippumattoman komitean puheenjohtaja Jouni Grönroos, Sievi Capitalin toimitusjohtaja Jussi Majamaa ja Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Tilaisuus pidetään suomen kielellä ja sitä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä seuraavasta linkistä:

https://boreo.videosync.fi/boreon-ja-sievi-capitalin-yhdistyminen

Kysymyksiä voi esittää chat- toiminnon kautta ja puhelimitse.

Median edustajat, analyytikot ja sijoittajat ovat tervetulleita seuraamaan esitystä paikan päällä Kämp-hotellin Symposion saliin osoitteessa Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki. Tapahtuman osallistujamäärä on rajoitettu 30 henkilöön voimassaolevien COVID 19 -rajoitusten mukaisesti. Paikalle tulijoita pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse etukäteen: aku.rumpunen@boreo.com.

Esitysmateriaali julkaistaan yhdistymistä varten laaditulla sivustolla www.platformforgrowth.fi yhtiöiden internetsivuilla osoitteissa www.sievicapital.fi ja www.boreo.com.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse. Pyydämme soittamaan 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Puhelinnumerot:

Finland Toll: +358 981710310

Sweden Toll: +46 856642651

United Kingdom Toll: +44 3333000804

United States Toll: +1 6319131422

Puhelukoodi:

PIN: 48564357#

Sievi Capital ja Boreo lyhyesti

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.

Sievi Capital-konsernin IFRS:n mukainen havainnollistava liikevaihto vuonna 2020 oli 370 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1340 henkilöä. Yhtiön kotipaikka on Sievissä ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto. Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj. euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

LIITE 1 SULAUTUMISSUUNNITELMA

SULAUTUMISSUUNNITELMA

1 OSAPUOLET

1.1 Sulautuva Yhtiö

Toiminimi: Sievi Capital Oyj (”Sievi” tai “Sulautuva Yhtiö”) Y-tunnus: 0190457-0 Osoite: Pohjoisesplanadi 33, 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki, Suomi

Sulautuva Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalla.

1.2 Vastaanottava Yhtiö





Toiminimi: Boreo Oyj (”Boreo” tai ”Vastaanottava Yhtiö”) Y-tunnus: 0116173-8 Osoite: Ansatie 5, 01740 Vantaa Kotipaikka: Vantaa, Suomi

Vastaanottava Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

Sulautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö ovat jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” tai ”Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt” sekä erikseen ”Osapuoli” tai ”Sulautumiseen Osallistuva Yhtiö”.

2 SULAUTUMINEN





Sievi Capital Oyj:n ja Boreo Oyj:n hallitukset ehdottavat yhtiöiden ylimääräisille yhtiökokouksille, että ne päättäisivät Sievin sulautumisesta Boreoon absorptiosulautumisella, jossa Sievin kaikki varat ja velat siirtyvät Boreolle ilman selvitysmenettelyä tämän sulautumissuunnitelman mukaisesti (liitteineen ”Sulautumissuunnitelma”) (”Sulautuminen”).

Boreo toteuttaa välittömästi ennen Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä osakesplitin suhteessa 1:14. Tarkempi kuvaus osakesplitistä on Sulautumissuunnitelman kohdassa 6.

Sievin osakkeenomistajat saavat osakesplitin jälkeen sulautumisvastikkeena 0,4492 uutta Boreon osaketta jokaista omistamaansa Sievin osaketta kohti. Jos Sievin osakkeenomistajalle sulautumisvastikkeena tuleva Boreon osakkeiden lukumäärä on murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun, ja murto-osaiset oikeudet yhdistetään ja myydään Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä niiden Sievin osakkeenomistajien hyväksi, joilla on oikeus saada tällaisia murto-osaisia oikeuksia. Tarkempi kuvaus sulautumisvastikkeesta on Sulautumissuunnitelman kohdassa 7.

Sulautumisen seurauksena Sievi purkautuu automaattisesti.

Sulautuminen toteutetaan osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 16 luvun ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968 muutoksineen) 52 a pykälän mukaisesti.

3 SULAUTUMISEN SYYT





Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt ovat 18.8.2021 solmineet aiesopimuksen Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden liiketoimintojen yhdistämisen selvittämisestä (”Aiesopimus”). Samanaikaisesti Sulautumissuunnitelman kanssa 29.9.2021 allekirjoitetussa yhdistymissopimuksessa on sovittu Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden liiketoimintojen yhdistämisestä (”Yhdistymissopimus”).

Sulautumisen odotetaan luovan yhden Nasdaq Helsingin pörssilistan johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille. Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden liiketoiminnat ovat hajautetut usealle eri toimialalle ja riippuvuus yksittäisistä päämies- ja asiakassuhteista on vähäistä. Maantieteellisesti Vastaanottava Yhtiö olisi Sulautumisen jälkeen myös entistä vahvemmin hajautunut Pohjois-Eurooppaan. Boreon ja Sievin yhdistymisen odotetaan kasvattavan yhtiöiden kokoluokkaa merkittävästi ja mahdollistavan entistä paremmat edellytykset operatiivisen tehokkuuden parantamiseen.

Sulautumisen odotetaan luovan myös entistä paremmat ja vahvemmat edellytykset itsenäisten liiketoimintojen kasvulle ja kehitykselle sekä luovan entistä paremmat edellytykset parhaiden käytäntöjen hyödyntämiselle, synergioille liiketoimintojen välillä ja vahvemman tarjoaman asiakkaille, päämiehille sekä muille sidosryhmille.

4 MUUTOKSET VASTAANOTTAVAN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEEN





Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä ehdollisena Sulautumisen täytäntöönpanolle.

Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestykseen ehdotettavat merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

1) yhtiön toimialaa tarkennetaan;

2) hallituksen jäsenten enimmäismäärä muutetaan enintään yhdeksään jäseneen;

3) lisätään uusi osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta koskeva kohta 11, joka soveltuu, jos osakkeenomistajan omistusosuus ylittää 60%;

4) lisätään uusi osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuutta koskeva kohta 12, joka soveltuu, jos osakkeenomistajan omistusosuus ylittää 60%.

Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestys, joka sisältää edellä mainitut muutokset, sekä muita teknisluonteisia muutoksia, on kokonaisuudessaan Sulautumissuunnitelman Liitteenä 1.

5 VASTAANOTTAVAN YHTIÖN HALLINTOELIMET

5.1 Vastaanottavan Yhtiön hallitus ja tilintarkastaja sekä heille maksettavat palkkiot

Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestysehdotuksen mukaan Vastaanottavan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Kohdan 4 mukaisesti enimmäismääräksi ehdotetaan muutettavan yhdeksän (9) jäsentä. Ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävä Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokous vahvistaa ehdollisesti Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsee ehdollisesti hallituksen jäsenet. Päätökset ovat ehdollisia sille, että Sulautuminen pannaan täytäntöön. Näin valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Vastaanottavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vastaanottavan Yhtiön hallitus ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävälle Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokoukselle, että Vastaanottavan Yhtiön hallitukseen kuuluu toimikaudella, joka alkaa Täytäntöönpanopäivänä ja päättyy Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan Vastaanottavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhdeksän (9) jäsentä ja että Vastaanottavan Yhtiön hallitukseen valitaan Camilla Grönholm, Jouni Grönroos, Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Juha Karttunen, Kati Kivimäki, Taru Narvanmaa, Lennart Simonsen, ja Michaela von Wendt.

Vastaanottavan Yhtiön hallitus ehdottaa lisäksi Vastaanottavan Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiota sekä asianomaisten perustettavien hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiota Täytäntöönpanopäivästä alkavalle toimikaudelle. Valittavien jäsenten vuosipalkkio maksetaan heidän toimikausiensa pituuden mukaisessa suhteessa.

Sulautuvan Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Täytäntöönpanopäivänä. Sulautuvan Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kohtuullinen korvaus Sulautuvan Yhtiön lopputilityksen valmistelusta.

Vastaanottavan Yhtiön hallitus voi, Sulautuvan Yhtiön hallitusta kuultuaan, muuttaa yllä esitettyä Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenten valintaa koskevaa ehdotusta, mikäli yksi tai useampi ehdotetuista henkilöistä ei ole käytettävissä valintaa varten, kyseisen jäsenen eroamisen johdosta tai muusta syystä, ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävässä Vastaanottavan Yhtiön asiaa koskevassa yhtiökokouksessa.

Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastaja jatkaa tehtävässään, eikä Sulautuminen vaikuta aiemmin vahvistettuun päätökseen koskien tilintarkastajan palkkiota.

5.2 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta





Vastaanottavan Yhtiön hallitus ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävälle Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaisi sille työjärjestyksen Liitteen 2 mukaisessa muodossa ehdollisena Sulautumisen täytäntöönpanolle.

Mikäli Sulautuminen toteutuu ennen Vastaanottavan Yhtiön vuoden 2022 varsinaista yhtiökokousta, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotetaan valittavaksi työjärjestyksestä poiketen siten, että kolme suurinta osakkeenomistajaa määritetään Vastaanottavan Yhtiön osakasluettelon perusteella sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivän mukaisesti, nimitystoimikunnan jäsenet valitaan mahdollisimman pian Täytäntöönpanopäivän jälkeen ja nimitystoimikunnan tulee tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle niin hyvissä ajoin, että ehdotus voidaan toimittaa riittävän ajoissa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

5.3 Vastaanottavan Yhtiön toimitusjohtaja





Vastaanottavan Yhtiön hallitus ja Sulautuvan Yhtiön hallitus ovat sopineet, että Kari Nerg jatkaa Vastaanottavan yhtiön toimitusjohtajana.

Mikäli nimitetty henkilö eroaa tehtävästään tai hänet on muusta syystä korvattava toisella henkilöllä ennen Täytäntöönpanopäivää, Vastaanottavan Yhtiön ja Sulautuvan Yhtiön hallitukset sopivat yhdessä uuden toimitusjohtajan nimittämisestä.

6 VASTAANOTTAVAN YHTIÖN OSAKESPLIT





Vastaanottavan Yhtiön hallitus ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää pidettävälle Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa Vastaanottavan Yhtiön hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista, jossa Vastaanottavan Yhtiön osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita näiden omistusten mukaisessa suhteessa siten, että jokaista osaketta kohti annetaan neljätoista (14) uutta osaketta. Uusia osakkeita annetaan vastaavasti maksutta Vastaanottavalle Yhtiölle sen omistamien omien osakkeiden perusteella. Tämän Sulautumissuunnitelman päivämäärän mukaisen osakemäärän (2.617.322) perusteella annettavaksi tulisi yhteensä 36.642.508 uutta osaketta. Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden kokonaismääräksi tulisi siten 39.259.830 osaketta. Uudet osakkeet annetaan välittömästi ennen Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä.

Vastaanottavan Yhtiön hallitus voi ehdottaa ennen Täytäntöönpanopäivää järjestettävälle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää korvata varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2021 päättämän osakeantivaltuutuksen uudella valtuutuksella, jossa valtuutuksen nojalla annettavissa olevien osakkeiden enimmäismäärä kasvaa osakesplitin suhteessa. Valtuutuksen ehdotetaan tulevan voimaan Täytäntöönpanopäivänä ja pysyvän voimassa Täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

7 SULAUTUMISVASTIKE JA SEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

7.1 Sulautumisvastike

Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajat saavat kohdassa 6 mainitun osakesplitin jälkeen sulautumisvastikkeena 0,4492 uutta Vastaanottavan Yhtiön osaketta jokaista omistamaansa Sulautuvan Yhtiön osaketta kohti (yhdessä ”Sulautumisvastike”). Osakeyhtiölain 16 luvun 16 pykälän 3 momentin mukaan Sulautuvan Yhtiön tai Vastaanottavan Yhtiön omistamat Sulautuvan Yhtiön osakkeet eivät tuota oikeutta Sulautumisvastikkeeseen.

Jos Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajan Sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden määräksi tulee murtoluku, se pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet Vastaanottavan Yhtiön osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä, ja myyntitulot jaetaan murto-osaisten oikeuksien omistuksen suhteessa niille Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Vastaanottava Yhtiö vastaa murto-osaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.

Vastaanottavalla Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja. Vastaanottavan Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä Sulautumissuunnitelman päivämääränä on 2.617.322 osaketta.

Sulautumisvastikkeen jakautuminen perustuu Sulautuvan Yhtiön osakeomistukseen viimeisen Täytäntöönpanopäivää edeltävän kaupankäyntipäivän lopussa. Sulautumisvastikkeena annettavien Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden lopullinen kokonaismäärä määräytyy sen perusteella, miten monta Sulautuvan Yhtiön osaketta osakkeenomistajilla (Sulautuvaa Yhtiötä itseään lukuun ottamatta) on hallussaan Täytäntöönpanopäivää edeltävän päivän päättyessä. Annettavien osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuvan Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 58.078.895 osaketta. Sulautuvalla Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan eikä Vastaanottava Yhtiö omista Sulautuvan Yhtiön osakkeita. Sulautumissuunnitelman päivämäärän tilanteen perusteella Sulautumisvastikkeena annettavien Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden kokonaismääräksi tulisi siten enintään 26.089.040 osaketta.

Vastaanottavan Yhtiön uusina osakkeina annettavan Sulautumisvastikkeen ja murto-osaisten oikeuksien myynnistä saatavien tulojen lisäksi Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajat eivät saa muuta vastiketta.

7.2 Sulautumisvastikkeen määräytymisperusteet





Sulautumisvastikkeen määräytymisperusteena on Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön arvostusten suhdeluku. Arvonmääritys on tehty soveltaen yleisesti käytettyjä arvostusmenetelmiä. Arvonmääritys on perustunut Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden itsenäisiin arvostuksiin, mukaan luettuina yhtiökohtaisilla tekijöillä oikaistut markkinaehtoiset arvostukset.

Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön suhteellisen arvonmäärityksen perusteella, jota tukevat Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön hallitusten saamat fairness opinion -lausunnot, Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön hallitukset ovat todenneet, että Sulautumisen yhteydessä maksettava vastike on taloudellisesta näkökulmasta Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön osakkeenomistajille kohtuullinen.

8 SULAUTUMISVASTIKKEEN ANTAMINEN





Sulautumisvastike annetaan Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille Täytäntöönpanopäivänä tai niin pian kuin kohtuullisesti mahdollista sen jälkeen.

Sulautumisvastike annetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille maksettava Sulautumisvastike lasketaan soveltamalla kohdassa 7.1 määriteltyä vaihtosuhdetta sen perusteella, miten monta Sulautuvan Yhtiön osaketta on rekisteröitynä kunkin osakkeenomistajan arvo-osuustilille viimeisen Täytäntöönpanopäivää edeltävän kaupankäyntipäivän päättyessä.

Sulautumisvastike annetaan automaattisesti eikä sen saaminen edellytä toimenpiteitä Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajilta. Sulautumisvastikkeena annetut Vastaanottavan Yhtiön uudet osakkeet tuottavat rekisteröintipäivästä alkaen täydet osakkeenomistajan oikeudet.

9 OPTIOT JA MUUT OSAKKEISIIN OIKEUTTAVAT ERITYISET OIKEUDET





Sulautuva Yhtiö tai Vastaanottava Yhtiö eivät ole antaneet optioita tai muita Osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat osakkeisiin.

10 OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

10.1 Vastaanottavan Yhtiön kannustinjärjestelmät

Vastaanottavalla Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

10.2 Sulautuvan Yhtiön kannustinjärjestelmät





Sulautuvalla Yhtiöllä on seuraavat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät, joiden mukaisia osakepalkkioita on maksamatta tämän Sulautumissuunnitelman päivämääränä: (i) Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä LTI 2020-2022 ja (ii) Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä LTI 2021-2023.

Ellei Yhdistymissopimuksesta tai Sulautumissuunnitelmasta muuta johdu, Sulautuvan Yhtiön hallitus päättää Sulautumisen vaikutuksesta kannustinjärjestelmiin niiden ehtojen mukaisesti ennen Täytäntöönpanopäivää.

11 VASTAANOTTAVAN YHTIÖN OSAKEPÄÄOMA JA MUU OMA PÄÄOMA





Vastaanottavan Yhtiön osakepääoma on 2.483.836,05 euroa.

Vastaanottavan Yhtiön osakepääomaa korotetaan 3.016.163,95 eurolla Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä kohdassa 12 yksilöidyllä tavalla, minkä jälkeen Vastaanottavan Yhtiön osakepääomaksi tulee 5.500.000 euroa. Vastaanottavan Yhtiön oman pääoman korotus kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäykseksi kohdan 12 mukaisesti siltä osin kuin se ylittää osakepääomaan merkittävän määrän.

12 SELVITYS SULAUTUVAN YHTIÖN VAROISTA, VELOISTA JA OMASTA PÄÄOMASTA JA NIIDEN ARVOSTAMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA, SULAUTUMISEN SUUNNITELLUSTA VAIKUTUKSESTA VASTAANOTTAVAN YHTIÖN TASEESEEN SEKÄ SULAUTUMISEEN SOVELLETTAVISTA KIRJANPIDOLLISISTA MENETELMISTÄ





Sulautumisessa Sulautuvan Yhtiön kaikki (mukaan lukien tunnetut, tuntemattomat ja ehdolliset) varat, velat ja vastuut, sopimukset ja sitoumukset ja niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä niiden sijaan tulleet erät siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle.

Sulautuminen on tarkoitus toteuttaa kirjanpidossa hankintamenomenetelmällä käyttämällä kirjanpitoarvoja. Sulautuvan Yhtiön tase-erät kirjataan Vastaanottavan Yhtiön taseeseen kirjanpitoarvoonsa asianmukaisiin vastaavien ja vastattavien erien kohtiin kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen) ja kirjanpitoasetuksen (1339/1997, muutoksineen) mukaisesti lukuun ottamatta eriä, jotka koskevat mahdollisia Vastaanottavan Yhtiön ja Sulautuvan Yhtiön välisiä saamisia ja velkoja; nämä saamiset ja velat kuittaantuvat Sulautumisessa.

Vastaanottavan Yhtiön oma pääoma muodostetaan Sulautumisessa hankintamenomenetelmällä siten, että Sulautuvan Yhtiön nettovarojen kirjanpitoarvoa vastaava määrä kirjataan Vastaanottavan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lukuun ottamatta kohdassa 11 mainittua osakepääoman korotusta.

Kuvaus Sulautuvan Yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä havainnollistava esitys Vastaanottavan Yhtiön alustavasta taseesta Sulautumisen jälkeen on Sulautumissuunnitelman Liitteenä 3.

Sulautumisen lopulliset vaikutukset Vastaanottavan Yhtiön taseeseen määräytyvät Täytäntöönpanopäivän mukaisen tilanteen ja Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien lakien ja säännösten mukaisesti.

13 MUUT KUIN TAVANOMAISEEN LIIKETOIMINTAAN KUULUVAT ASIAT





Sulautumissuunnitelman päivämäärästä alkaen kumpikin Osapuoli jatkaa normaalia liiketoimintaansa tavanomaisen käytäntönsä mukaisesti, elleivät Osapuolet nimenomaisesti toisin sovi.

Ellei tässä Sulautumissuunnitelmassa tai Yhdistymissopimuksessa toisin määrätä tai elleivät Osapuolet muuta nimenomaisesti toisin sovi, Sulautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö eivät saa sulautumisprosessin aikana päättää mistään asiasta (riippumatta siitä, ovatko kyseiset asiat tavanomaisia vai epätavanomaisia), joka vaikuttaisi kyseisen yhtiön omaan pääomaan tai ulkona olevien osakkeiden lukumäärään, mukaan luettuina muun muassa yritysostot ja -myynnit, osakeannit, osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen, omien osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen, osingon jakaminen, osakepääoman muutokset sekä muut vastaavat toimet, eivätkä ryhtyä tai sitoutua tällaisiin toimiin.

Vastaanottavalla Yhtiöllä on oikeus jakaa osakkeenomistajilleen ennen Täytäntöönpanopäivää Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokouksen 15.4.2021 päättämän osingon toinen erä, 0,20 euroa osaketta kohti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Vastaanottava Yhtiö voi muuttaa yhtiöjärjestystään Sulautuvan Yhtiön etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella muilta kuin edellä kohdassa 4 mainituilta osin.

14 PÄÄOMALAINAT





Sulautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö eivät ole laskeneet liikkeeseen Osakeyhtiölain 12 luvun 1 pykälässä tarkoitettuja pääomalainoja.

15 SULAUTUVAN YHTIÖN JA VASTAANOTTAVAN YHTIÖN VÄLISET OSAKEOMISTUKSET





Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuva Yhtiö tai sen tytäryhtiöt eivät omista Vastaanottavan Yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita, ja Sulautuva Yhtiö sitoutuu olemaan hankkimatta niitä ja huolehtimaan siitä, etteivät sen tytäryhtiöt hanki niitä, eikä Vastaanottava Yhtiö omista Sulautuvan Yhtiön osakkeita, ja Vastaanottava Yhtiö sitoutuu olemaan hankkimatta niitä, elleivät Osapuolet nimenomaisesti ja kirjallisesti toisin sovi.

Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuvalla Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

16 YRITYSKIINNITYKSET





Sulautumissuunnitelman päivämääränä Sulautuvan Yhtiön omaisuuteen kohdistuu Liitteessä 4 luetellut yrityskiinnityslain (634/1984, muutoksineen) mukaiset yrityskiinnitykset.

Sulautumissuunnitelman päivämääränä Vastaanottavan Yhtiön omaisuuteen kohdistuu Liitteessä 4 luetellut yrityskiinnityslain (634/1984, muutoksineen) mukaiset yrityskiinnitykset.

17 ERITYISET EDUT JA OIKEUDET SULAUTUMISEN YHTEYDESSÄ





Sulautumisen yhteydessä ei anneta Osakeyhtiölaissa tarkoitettuja erityisiä etuja tai oikeuksia Sulautuvan Yhtiön tai Vastaanottavan Yhtiön hallituksen jäsenille, Toimitusjohtajille tai Sulautuvan Yhtiön tai Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastajille eikä tästä Sulautumissuunnitelmasta lausuntoja antaville tilintarkastajille.

Sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavien tilintarkastajien palkkio ehdotetaan maksettavaksi Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastajalle Vastaanottavan Yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti ja Sulautuvan Yhtiön tilintarkastajalle Sulautuvan Yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. Sulautuvan Yhtiön tilintarkastaja antaa Osakeyhtiölain 16 luvun 4 pykälän 1 momentissa mainitun lausunnon Sulautuvalle Yhtiölle, ja Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastaja antaa saman lausunnon Vastaanottavalle Yhtiölle.

18 SULAUTUMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANON SUUNNITELTU REKISTERÖINTI





Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä eli Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä on 1.4.2022 (rekisteröintihetki arviolta kello 00.01) edellyttäen, että Osakeyhtiölain vaatimukset ja kohdassa 21 luetellut Sulautumisen täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät.

Täytäntöönpanopäivä voi muuttua, jos esimerkiksi Sulautumissuunnitelmassa kuvattujen toimenpiteiden toteuttaminen kestää tämänhetkistä arviota vähemmän tai pidempään, jos muut Sulautumiseen liittyvät seikat vaativat aikataulumuutoksia tai jos Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden hallitukset päättävät yhdessä hakea Sulautumisen rekisteröintiä ennen suunniteltua rekisteröintipäivää tai sen jälkeen.

19 VASTAANOTTAVAN YHTIÖN UUSIEN OSAKKEIDEN OTTAMINEN JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SULAUTUVAN YHTIÖN OSAKKEIDEN POISTAMINEN PÖRSSILISTALTA





Vastaanottava Yhtiö hakee Sulautumisvastikkeena annettavien uusien osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä. Vastaanottava Yhtiö julkaisee Sulautumista ja Sulautumisvastikkeena annettavien Vastaanottavan Yhtiön uusien osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamista varten sulautumisesitteen ennen Vastaanottavan Yhtiön ja Sulautuvan Yhtiön Sulautumisesta päättäviä ylimääräisiä yhtiökokouksia. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Täytäntöönpanopäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Kaupankäynnin Sulautuvan Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan päättyvän viimeistään viimeisen Täytäntöönpanopäivää edeltävän kaupankäyntipäivän päättyessä, ja Sulautuvan Yhtiön osakkeet poistetaan pörssilistalta arviolta Täytäntöönpanopäivään mennessä.

20 KIELIVERSIOT





Tästä suomeksi laaditusta ja allekirjoitetusta Sulautumissuunnitelmasta (ja sen liitteistä) on laadittu epävirallinen englanninkielinen käännös. Mikäli suomenkielisen Sulautumissuunnitelman ja sen epävirallisen englanninkielisen käännöksen välillä olisi ristiriitaisuuksia, noudatetaan suomenkielistä Sulautumissuunnitelmaa.

21 SULAUTUMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDELLYTYKSET





Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen seuraavien edellytysten täyttymiselle tai, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, niistä luopumiselle:

(i) Sulautuvan Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Sulautumisen asianmukaisesti;

(i) Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajista korkeintaan osuus, joka vastaa enintään kymmenen (10) prosenttia Sulautuvan Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on vaatinut omistamiensa Sulautuvan Yhtiön osakkeiden lunastamista Osakeyhtiölain 16 luvun 13 pykälän nojalla, jollei Yhdistymissopimuksesta muuta johdu;

(ii) Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokous on hyväksynyt kohdan 6 mukaisen osakesplittiä koskevan valtuutuksen, ja osakesplitin rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä ja toteutuu Täytäntöönpanopäivään mennessä tai osakesplit on jo rekisteröity kaupparekisteriin;

(iii) Vastaanottavan Yhtiön yhtiökokous on hyväksynyt asianmukaisesti Sulautumisen, kohdan 4 mukaiset muutokset Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestykseen, kohdan 5.2 mukaisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, sekä hyväksynyt Vastaanottavan Yhtiön uusien osakkeiden antamisen Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena;

(iv) Yhdistymissopimuksessa yksilöidyt kilpailuviranomaisten hyväksynnät on saatu ja ne ovat päteviä Yhdistymissopimuksen mukaisesti ja, mikäli hyväksyntä on ehdollinen Osapuolen tai Osapuolten ennen täytäntöönpanoa toteutettaville sitoumuksille tai toimenpiteille, kaikki tällaiset sitoumukset ja toimenpiteet on toteutettu asianmukaisesti;

(v) Yhdistymissopimuksessa yksilöidyt viranomaisten hyväksynnät ja luvat on saatu Yhdistymissopimuksen mukaisesti;

(vi) Vastaanottava Yhtiö on saanut Nasdaq Helsingiltä kirjallisen vahvistuksen, että Sulautumisvastike otetaan kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla Täytäntöönpanopäivänä tai viipymättä sen jälkeen;

(vii) Osapuolten rahoitus on voimassa Yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla;

(viii) Yhdistymissopimuksen päivämääränä tai sen jälkeen ei ole ilmennyt tapahtumia, olosuhteita tai muutoksia, joilla olisi Yhdistymissopimuksessa määritelty olennaisen haitallinen vaikutus edellyttäen, että mikäli olennainen haitallinen vaikutus koskee Vastaanottavaa Yhtiötä, tarkoittaa se tämän edellytyksen täyttymättä jäämistä suhteessa Sulautuvaan Yhtiöön tai, mikäli olennainen haitallinen vaikutus koskee Sulautuvaa Yhtiötä, tarkoittaa se tämän edellytyksen täyttymättä jäämistä suhteessa Vastanottavaan Yhtiöön;

(ix) kumpikaan Osapuoli ei ole rikkonut olennaisesti Yhdistymissopimuksessa antamiaan vakuutuksia siten, että toisen Osapuolen hallitus katsoisi vilpittömässä mielessä, neuvoteltuaan vakuutusta rikkoneen Osapuolen hallituksen sekä hyvämaineisten taloudellisten ja oikeudellisten neuvonantajien kanssa, että rikkomuksen välittömänä seurauksena on Yhdistymissopimuksessa määritelty olennainen haitallinen vaikutus edellyttäen, että mikäli Vastaanottava Yhtiö on syyllistynyt antamiensa vakuutusten olennaiseen rikkomiseen, tarkoittaa se tämän edellytyksen täyttymättä jäämistä suhteessa Sulautuvaan Yhtiöön tai, mikäli Sulautuva Yhtiö on syyllistynyt antamiensa vakuutusten olennaiseen rikkomiseen, tarkoittaa se tämän edellytyksen täyttymättä jäämistä suhteessa Vastaanottavaan Yhtiöön. Tämän alakohdan (x) yhteydessä sitä, onko jommankumman Osapuolen antamia vakuutuksia rikottu, arvioidaan erillään Yhdistymissopimuksessa määritellystä olennaisesta haitallisesta vaikutuksesta, ja tämän alakohdan (x) yhteydessä kaikkia Osapuolten vakuutuksia tulkitaan ikään kuin viittaus olennaiseen haitalliseen vaikutukseen olisi poistettu; ja

(x) Yhdistymissopimus on voimassa eikä sitä ole irtisanottu ehtojensa mukaisesti.

22 APUTOIMINIMET

Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Vastaanottavalle Yhtiölle rekisteröidään aputoiminimeksi Liitteessä 5 yksilöidyt aputoiminimet.

23 TYÖNTEKIJÖIDEN SIIRTYMINEN





Kaikki Sulautuvan Yhtiön työntekijät siirtyvät Vastaanottavaan Yhtiöön lain nojalla niin sanottuina vanhoina työntekijöinä Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

24 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN





Sulautumissuunnitelmasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus muodostuu kolmesta (3) välimiehestä, joista Boreo nimittää yhden (1) välimiehen ja Sievi nimittää yhden (1) välimiehen. Jos jompikumpi Osapuoli ei kykene nimittämään välimiestä, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta nimittää välimiehen toisen Osapuolen pyynnöstä. Kolmannen välimiehen, joka toimii myös välimiesoikeuden puheenjohtajana, nimittää Keskuskauppakamarin välimieslautakunta, elleivät Osapuolten nimittämät kaksi välimiestä pääse yksimielisyyteen kolmannen välimiehen nimittämisestä puheenjohtajaksi neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun jälkimmäinen Osapuolten nimittämistä välimiehistä on nimitetty. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on englanti, mutta todistusaineistoa voidaan kuitenkin esittää suomen ja englannin kielillä.

Osapuolet sopivat, että välimiesoikeus voi antaa kumman tahansa Osapuolen pyynnöstä erillisen riidan kohteena olevaa asiaa koskevan välituomion, jos muiden riidan kohteena olevien asioiden ratkaiseminen edellyttää tällaisen välituomion antamista.

25 MUUT ASIAT





Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden hallitukset valtuutetaan yhdessä tekemään teknisiä muutoksia Sulautumissuunnitelmaan ja sen liitteisiin viranomaisten vaatimusten täyttämiseksi tai muuten hallitusten asianmukaiseksi katsomalla tavalla.

Sulautumissuunnitelma on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) Sulautuvalle Yhtiölle ja yksi (1) Vastaanottavalle Yhtiölle.

Helsinki, 29.9.2021

BOREO OYJ



______________________



_______________________ Jouni Grönroos

Hallituksen jäsen Kari Nerg

Toimitusjohtaja















SIEVI CAPITAL OYJ



______________________



_______________________ Lennart Simonsen

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Majamaa

Toimitusjohtaja

LIITE 2 YHTEENVETO BOREON JA SIEVI CAPITALIN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA

Boreon keskeiset taloudelliset tiedot

Seuraavat Boreon keskeiset taloudelliset tiedot ovat peräisin Boreon tilintarkastamattomasta konsernin puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuulta 2021 ja tilintarkastetusta IFRS-standardien mukaisesti laaditusta konsernitilinpäätöksestä tilikaudelta 2020. Boreon 31.12.2020 päättyneen tilikauden ’Yhdistetty’ tuloslaskelmatietoihin on lisätty Machinery Group -konsernin tammi-helmikuun 2020 tulos. Machinery Group -konsernin hankinta saatettiin päätökseen 2.3.2020.

Boreon tuloslaskelmatiedot

milj. euroa 1-6/2021 1-12/2020 Yhdistetty

2020 Liikevaihto 65 98 104 Liikevoitto 4 4 4 Voitto ennen veroja 4 4 4 Tilikauden tulos 3 3 3

Boreon tasetiedot

milj. euroa 30.6.2021 31.12.2020 Pitkäaikaiset varat yhteensä 39 27 Lyhytaikaiset varat yhteensä 48 37 Varat yhteensä 86 65 Oma pääoma yhteensä 19 16 Pitkäaikaiset velat yhteensä 31 22 Lyhytaikaiset velat yhteensä 36 26 Oma pääoma ja velat yhteensä 86 65

Boreon Operatiivisen liikevoiton, Oikaistun EBITAn ja Oikaistun käyttökatteen täsmäyttäminen liikevoittoon

milj. euroa 1-6/2021 2020 Yhdistetty

2020 Liikevoitto 4 4 4 Rakennejärjestelyt 0 1 1 Yrityshankintaan liittyvät kulut 0 1 1 Rakennuksen myynti -1 0 0 Operatiivinen liikevoitto 4 6 6 Aineettomien hyödykkeiden poistot 1 0 0 Oikaistu EBITA 5 6 6 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot 1 2 2 Oikaistu EBITDA 6 8 8

Sievi Capitalin keskeiset taloudelliset tiedot

Seuraavat Sievi Capitalin keskeiset taloudelliset tiedot ovat peräisin Sievi Capitalin tilintarkastamattomasta puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuulta 2021 ja tilintarkastetusta IFRS-standardien mukaisesti laaditusta konsernitilinpäätöksestä tilikaudelta 2020.

Sievi Capital ei ole historiallisesti laatinut konsolidoituja konsernitilinpäätöksiä tai osavuosikatsauksia. Sievi Capital Oyj on IFRS:n mukainen sijoitusyhteisö ja siten Sievi Capital Oyj:n IFRS tilinpäätöksessä sen omistamat tytäryrityssijoitukset on käsitelty rahoitusinstrumentteina ja arvostettu taseessa käypään arvoon, eikä niitä ole yhdistelty konsernitilinpäätöksen eri eriin rivi riviltä. Sijoitusyhteisön IFRS tilinpäätöksessä tytäryrityssijoitukset on esitetty taseessa nettomääräisesti yhdistettynä yhdelle riville Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset. Sijoitusten käypien arvojen muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti ja ne on esitetty tuloslaskelman erissä sijoitusten realisoituneet voitot/tappiot tai sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset riippuen arvonmuutosten luonteesta. Konsernin sisäisiä eriä, jotka hankintamenetelmää sovellettaessa eliminoitaisiin, ei ole eliminoitu. Sievi Capital Oyj ei ole myöskään soveltanut liiketoimintojen yhdistämisiin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia, kun se on saanut määräysvallan toisessa yhteisössä.

Sievi Capitalin raportoidut IFRS tuloslaskelmatiedot

milj. euroa 1-6/2021 1-12/2020 Tuotot yhteensä 3 3 Liikevoitto 13 12 Tulos ennen veroja 13 12 Tilikauden voitto 11 10

Sievi Capitalin raportoidut IFRS tasetiedot

milj. euroa 30.6.2021 31.12.2020 Pitkäaikaiset varat yhteensä 89 74 Lyhytaikaiset varat yhteensä 6 10 Varat yhteensä 95 83 Oma pääoma yhteensä 86 77 Pitkäaikaiset velat yhteensä 9 6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 0 0 Oma pääoma ja velat yhteensä 95 83

Sievi Capitalin alakonsernien sekä emoyhtiö Sievi Capital Oyj:n taloudelliset tiedot

Indoor Group Holding Oy:n keskeiset taloudelliset tiedot

Seuraavat Indoor Group Holding Oy:n keskeiset taloudelliset tiedot ovat peräisin Sievi Capitalin tilintarkastamattomasta puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuulta 2021 ja vuosikertomuksesta tilikaudelta 2020. Alla esitetyt luvut ovat IFRS-standardin mukaisia konsernilukuja. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.

milj. euroa 1-6/2021 1-12/2020 Liikevaihto 97 200 EBITDA (1 16 35 EBIT (2 7 15 Korollinen nettovelka kauden lopussa (3 70 69 Sievi Capitalin omistusosuus kauden lopussa 58,2 % 58,2 %

(1 EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, (2 EBIT = Liikevoitto, (3 Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset ja lainasaamiset. Korollisiin velkoihin 30.6.2021 sisältyi 61,4 milj. euroa ja 31.12.2020 66,6 milj. euroa IFRS 16 -liitännäisiä velkoja

KH-Koneet Group Oy:n keskeiset taloudelliset tiedot

Seuraavat KH-Koneet Group Oy:n keskeiset taloudelliset tiedot ovat peräisin Sievi Capitalin tilintarkastamattomasta puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuulta 2021 ja vuosikertomuksesta tilikaudelta 2020. Alla esitetyt luvut ovat suomalaisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisia konsernilukuja. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.

milj. euroa 1-6/2021 1-12/2020 Liikevaihto 74 120 EBITDA (1 4 6 EBITA (2 3 5 Korollinen nettovelka kauden lopussa (3 18 18 Sievi Capitalin omistusosuus kauden lopussa 66,4 % 66,4 %

(1 EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, (2 EBITA = Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot, (3 Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset ja lainasaamiset

Logistikas Oy:n keskeiset taloudelliset tiedot

Seuraavat Logistikas Oy:n keskeiset taloudelliset tiedot ovat peräisin Sievi Capitalin tilintarkastamattomasta puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuulta 2021 ja ja vuosikertomuksesta tilikaudelta 2020. Alla esitetyt luvut ovat suomalaisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisia konsernilukuja. 2020 luvut ovat tilintarkastamattomia, koska ne on yhdistelty ostettujen Logistikas Palvelut Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n luvuista yrityskaupan toteutumiseen asti (4.12.2020) ja Logistikas -konsernin luvuista sen jälkeiseltä ajalta. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.

milj. euroa 1-6/2021 1-12/2020 Liikevaihto 9 20 EBITDA (1 1 2 EBITA (2 0 2 Korollinen nettovelka kauden lopussa (3 2 2 Sievi Capitalin omistusosuus kauden lopussa (4 69,0 % 70,0 %

(1 EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, (2 EBITA = Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot, (3 Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset ja lainasaamiset, (4 Huomioiden myös osakkeet, joiden rekisteröinti oli vireillä kauden lopussa

Nordic Rescue Group Oy:n keskeiset taloudelliset tiedot

Seuraavat Nordic Rescue Group Oy:n keskeiset taloudelliset tiedot ovat peräisin Sievi Capitalin tilintarkastamattomasta puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuulta 2021 ja vuosikertomuksesta tilikaudelta 2020. Alla esitetyt luvut ovat suomalaisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisia konsernilukuja. Vuoden 2020 luvut ovat tilintarkastamattomia, koska ne on yhdistelty ostettujen Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n luvuista yrityskaupan toteutumiseen asti (6.2.2020) ja Nordic Rescue Group -konsernin luvuista sen jälkeiseltä ajalta. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.

milj. euroa 1-6/2021 1-12/2020 Liikevaihto 15 30 EBITDA (1 -1 2 EBITA (2 -1 1 Korollinen nettovelka kauden lopussa (3 9 8 Sievi Capitalin omistusosuus kauden lopussa 67,9 % 69,9 %

(1 EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, (2 EBITA = Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot, (3 Korollinen nettovelka = Korolliset velat + kauppahintavelat - rahat ja pankkisaamiset ja lainasaamiset

Sievi Capital Oyj:n suomalaisten kirjanpitoperiaatteiden mukaiset (emoyhtiön) keskeiset taloudelliset tiedot

Seuraavat Sievi Capitalin emonyhtiön Sievi Capital Oyj:n keskeiset taloudelliset tiedot ovat peräisin Sievi Capitalin suomalaisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti laaditusta kirjanpidosta tammi–kesäkuulta 2021 ja tilintarkastetusta emoyhtiön suomalaisten kirjanpitoperiaatteiden mukaan laaditusta tilinpäätöksestä tilikaudelta 2020. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.

Sievi Capital Oyj:n tuloslaskelmatiedot (FAS)

milj. euroa 1-6/2021 1-12/2020 Tuotot yhteensä - - Liikevoitto -1 -2 Tulos ennen veroja -1 -3 Tilikauden voitto 2 -3

Sievi Capital Oyj:n tasetiedot (FAS)

milj. euroa 30.6.2021 31.12.2020 Pysyvät vastaavat yhteensä 46 44 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6 10 Vastaavaa yhteensä 52 54 Oma pääoma yhteensä 52 53 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä - 0 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 0 0 Vastattavaa yhteensä 52 54





Liitteet