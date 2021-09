Korjaus tiedotteeseen: Rovio Entertainment Oyj: Q3 2021 osavuosikatsauksen julkaisuajankohta

Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote 29.9.2021

Korjaus tiedotteeseen: Q3 2021 osavuosikatsauksen julkaisuajankohta

Hiljaisen jakson alkamisajankohta on korjattu. Oikea hiljaisen jakson alkamisajankohta on 28.9.2021.

Rovio Entertainment Oyj julkaisee vuoden 2021 kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksensa 28.10.2021 klo 9.00.

Rovio järjestää vuoden 2021 kolmatta vuosineljännestä koskevan englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin kysymys- ja vastausosiolla analyytikoille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 28.10.2021 klo 14.00. Tilaisuus on katsottavissa suorana https://investors.rovio.com/fi , ja myöhemmin samana päivänä tallenteena.

Osavuosikatsaus on julkaisemisen jälkeen nähtävillä yhtiön verkkosivuilla: https://investors.rovio.com/fi/taloustietoa/osavuosikatsaukset/year/2021

Puhelinkonferenssin numerot jaetaan Rovion sijoittajasivuilla lähempänä tapahtumaa.

Rovio Entertainment Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen julkistamista. Hiljainen jakso alkaa 28.9.2021.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

Lehdistöpuhelin: 040 485 8985

RovioIR@rovio.com