Gofore Oyj: Gofore Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

English Finnish

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.9.2021 KLO 11.00

Gofore Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

Gofore Oyj:n konsernin henkilöstölle suuntaamassa CrewShare-osakesäästöohjelmassa merkittiin yhteensä 19 854 yhtiön uutta osaketta.

Uudet osakkeet ovat osakesäästöohjelmassa säästökaudella 1.3.–31.8.2021 kertyneillä osallistujien säästöillä heille hankittavia säästöosakkeita. Osakkeet on merkitty hintaan 18,2588 euroa/osake, joka perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n päämarkkinapaikalla ajanjaksolla 1.–31.8.2021 ja siitä laskettuun 10 prosentin alennukseen.

Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 29.9.2021 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n päämarkkinapaikalla alkaa 30.9.2021. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 15 072 085 osaketta. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa noin 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.