Suomisen HYDRASPUN® Regal saa kuitukangasmateriaalien valmistajien Fine to Flush -sertifikaatin  

Suominen Oyj:n lehdistötiedote 29.9.2021 klo 15.00 (EET)

Suominen on tuonut markkinoille toisen kuitukangastuotteen, HYDRASPUN® Regalin, joka on saanut valmistajien Fine to Flush -yleissertifikaatin Water UK:lta. HYDRASPUN® Regal kehitettiin, koska markkinoilla on tarve wc:stä huuhdeltaville pyyhkeille, jotka hajoavat jätevedessä Water UK:n huuhtelustandardin mukaisesti.

”HYDRASPUN® Regal on kehitetty laajentamaan tuotevalikoimaamme siten, että se täyttää Ison-Britannian uusimmat hajoavuusstandardit ja Fine to Flush -standardit. Se, että saimme jälleen Fine to Flush -sertifikaatin Water UK:lta, on Suomiselle merkittävä saavutus”, sanoo Johanna Kivistö, Manager, Category Management, Europe.

HYDRASPUN® Regal on valmistettu muovittomista ja biohajoavista raaka-aineista eli se sisältää vain selluloosakuituja. Suuren sellupitoisuuden vuoksi HYDRASPUN® Regalilla on myös pieni hiilijalanjälki. HYDRASPUN® Regal on konkreettinen osoitus Suomisen visiosta olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa.

Suominen oli ensimmäinen kuitukangasmateriaalien valmistaja, joka sai valmistajille tarkoitetun Fine to Flush -yleissertifikaatin Water UK:lta. Ensimmäinen sertifikaatti myönnettiin HYDRASPUN® Royalille keväällä 2020.

Lisätietoja:

Johanna Kivistö, Manager, Category Management, Europe, puh. 050 911 1294

johanna.kivisto@suominencorp.com