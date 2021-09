English Finnish Swedish

NEXSTIM ABP LÄMNAR EN UPPDATERING GÄLLAND PILOTPRÖVNINGEN KRING BEHANDLING AV KRONISK SMÄRTA PÅ HELSINGFORS UNIVERSITETSSJUKHUS

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 29.9.2021 klockan 15.00 (EET)

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) tillhandahåller en uppdatering av pilotprövningkring användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av kronisk neuropatisk smärta med Nexstim NBT®-systemet på Helsingfors universitetssjukhus.

Behandlingen av alla patienter utom en har slutförts i pilotprövning vid utgången av tredje kvartalet 2021. Nexstim är nöjda med förloppet av pilotprövningen under de aktuella extrema omständigheterna orsakade av covid-19-pandemin.

Med kortare iTBS-protokoll avses att behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS) ges flera gånger per dag under enskilda dagar. Vid konventionell TMS för smärta ges en behandlingsgång per dag under flera veckor.

I pilotprövningen på Helsingfors universitetssjukhus testas effekten av det kortare iTBS-protokollet på fem patienter. De lider av behandlingsresistent kronisk neuropatisk smärta och har inte fått någon lindring av tidigare konventionell 10 Hz rTMS-behandling på motoriska barken.

I ett tidgare meddelande den 1 juli, 2021 tillkännagav Nexstim att behandlingen av patienterna i pilotprövningen hade påbörjats som planerat och att flera patienter hade fullföljt behandlingen. Vid den tiden uppskattade Nexstim att behandlingen av patienterna skulle fortsätta under tredje kvartalet 2021.

Som meddelats tidigare kommer resultaten av pilotprövningen att publiceras så snart de blir tillgängliga.

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

